15 cazadoras vaqueras perfectas para los ‘looks’ de primavera

Si hay un momento propicio para sacar el mejor partido a la cazadora vaquera ese es la primavera. Esta prenda, que se ha convertido en un básico de armario, es ligera, compacta y se adapta a todo tipo de situaciones. En los días de entretiempo se puede lucir simplemente sobre camisas de manga corta o vestidos, para retirarla después cuando el calor aprieta.

En EL PAÍS Escaparate hemos repasado las colecciones de algunas de las principales tiendas online de moda para seleccionar estos 15 artículos de hombre y mujer. Se trata de modelos clásicos, acordes a las tendencias o que cuenta con descuentos interesantes para los consumidores

MUJER

Con bordados boho de Desigual

Una chaqueta con un toque especial gracias a sus bordados de diferentes colores que forman cenefas geométricas en los puños, los paneles frontales y la cintura, donde lleva varios volantes plisados. Se cierra con botones y lleva dos bolsillos en el pecho y otros dos en los laterales. Está compuesta al 98% en algodón y un 2% en elastano. En color rosa está disponible en tallas que van desde la 34 a la 46 y el mismo modelo también se puede adquirir en color blanco.

Compra por 99,95€ en Desigual

Estilo trucker de Vero Moda

En Asos podemos encontrar este modelo clásico para combinar a la perfección con cualquier vestido de primavera. Tiene un color azul de tono medio y se puede encontrar en tallas que van de la XS a la XL. Está equipada con bolsillos funcionales, lleva cuello italiano y tapeta de botones. Un corte atemporal que se adapta a los estilismos casual y también a los más formales.

Compra por 32,99€ en Asos

Con corte amplio y motivo bordado detrás

En La Redoute encontramos esta propuesta, con un 65% de descuento, que apuesta por un corte camisero en azul natural y un elemento decorativo en la parte trasera con flores bordadas. El acabado es largo, por lo que resulta también ideal para combinar con vestidos y faldas. Las tallas en las que se comercializa van de la 42 a la 54.

Compra por 33,24 € en La Redoute

En blanco de Noisy May

Los colores claros no pueden faltar en nuestro armario cuando llegan los meses de calor y esta cazadora de Noisy May, en blanco, puede ser un buena candidata. Presenta un corte estándar con bolsillos funcionales, cuello clásico en punta y estilo corto. El material denim es elástico y tiene un acabado ligeramente desgastado. Está a la venta en Asos en tallas que van de la XS a la XL.

Compra por 30,99€ en Asos

Con detalle de lentejuelas en la espalda

Un modelo muy actual en un tono azul claro que, en la espalda, lleva un mensaje bordado con lentejuelas rosas y blancas en el que se puede leer en inglés “Good vibes” (buenas vibraciones). La prenda está elaborada en un algodón grueso y estructurado –no es un denim elástico– y se puede adquirir en tallas que van desde la 34 a la 42. En la parte delantera presenta también detalles de roturas y lleva dos bolsillos funcionales.

Compra por 41,99 en Asos

Oversize en negro

Las cazadoras de estilo boyfriend / girlfriend son una de las tendencias de la temporada. Un buen ejemplo es este modelo de Missguided que cumple a la perfección con esa línea. El color negro es también perfecto para llevar sobre cualquier prenda en los días de entretiempo o en las noches de verano en las que refresca. Las tallas disponibles van desde la 32 a la 44 y, además de en negro, se puede encontrar en rosa y azul.

Compra por 42,99€ en Missguided

Corte recto de La Redoute Collections

La Redoute Collections incluye en su colección de primavera-verano este cazadora de corte recto y cuello camisero que está disponible en cuatro colores distintos: stone, natural, bleached o negro. Tiene un largo de 55 centímetros, está elaborada al 98% en algodón y un 2% de elastán, y se puede lavar a máquina utilizando un programa delicado. Un modelo atemporal perfecto para colarse en cualquier armario en tallas de la 32 a la 52.

Compra por 49,99€ en La Redoute

Con lavado ácido de New Look

Esta propuesta de New Look está pensada para los que prefieren vestirse con colores claros. Una cazadora que te acompañará en las jornadas de entretiempo, elaborada en algodón grueso, con cuello italiano, bolsillos funcionales y tapeta de botones. Las tallas van desde la 32 a la 46 y tiene un diseño holgado pero no extragrande.

Compra por 45,99€ en Asos

HOMBRE

Trucker clásica de Find

En cinco colores diferentes puede adquirirse también este modelo para hombre de la marca de ropa lanzada por Amazon. Una cazadora de estilo trucker que puede combinarse con cualquier estilismo, con tejido 100% algodón y botones metálicos. El largo llega hasta la cintura e incluye los clásicos bolsillos con botones en el pecho. Es un modelo muy versátil que se puede adquirir en tallas que van desde la XS a la XXL.

Compra desde 20,45€ en Amazon

En blanco y corte recto de La Redoute Collections

Rebajada al 60% y con un color muy veraniego encontramos en La Redoute esta cazadora para hombre en blanco. Tiene un corte recto clásico, cuello camisero y está elaborada con algodón 100%. El largo de la cazadora es de 65 centímetros y aún se puede encontrar al precio de descuento en las tallas S, M, L, XL, 3XL de chico.

Compra por 23,99 € en La Redoute

Corte estándar azul de Pull&Bear

Desde Pull&Bear proponen este básico de armario para hombre con un acabado de lavado oscuro. Incluye botones metálicos con tapeta, cuello en punta, costuras en contraste de color tabaco y bolsillos funcionales. Se puede adquirir en tallas que van desde la S a la XL, pero hay que tener en cuenta que está elaborada en un denim firme pero elástico, cede un poco al utilizarla.

Compra por 25,99€ en Asos

Con efecto Tie Dye de Find

Los más arriesgados pueden optar por este modelo que consigue un look ligeramente desgastado. Más allá de su color, cumple con los requisitos de una chaqueta vaquera clásica: corte recto, cierre con botones frontales, bolsillos superiores con solapa en el pecho y abiertos en los laterales. Este modelo, además, cuenta con dos bolsillos extra en el interior. Se puede comprar en tallas que van desde la XS a la XXL.

Compra por 40€ en Amazon

Con capucha y mangas de punto de New Look

También un toque diferente es lo que aporta esta cazadora de New Look que puede adquirirse en Asos. Combina el tejido denim no elástico con el punto en las mangas y la capucha. Con un acabado negro lavado es perfecta para los estilismos casual y desenfadados. La capucha lleva un cordón ajustable y cuenta con bolsillos en los laterales, además de los cerrados del pecho. Las existencias de tallas incluyen desde la XS a la XXL.

Compra por 45,99€ en Asos

Corte bomber de Levi’s

La Redoute ofrece una buena oportunidad para hacerse con esta cazadora de Levi’s –una de las marcas de productos denim por excelencia– rebajada ahora al 45%. Su corte, de estilo bomber, aporta un toque especial y la hace idónea para combinar con ropa casual o elegante. En color azul índigo, se cierra con cremallera y no lleva cuello. El tejido es 100% algodón y se puede elegir entre tallas que van de la S a la XXL.

Compra por 65,45€ en La Redoute

Estilo worker en negro desgastado de ASOS DESIGN

Un corte muy de moda para esta primavera que la marca propia de ASOS presenta en color negro y en tallas de la XXS a XXXL. Inspirada en la ropa de trabajo antigua, este modelo de algodón grueso y estructurado tiene un corte más alargado y los bolsillos, en lugar de en el frontal del pecho, se sitúan a la altura de la cintura. Se cierra con botones negros y el cuello, de estilo clásico, termina en punta.

Compra por 51,99€ en Asos

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de marzo de 2019.

