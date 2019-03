Ropa de mujer y hombre para estar cómodo en casa

Hace tiempo que la ropa confortable y holgada para estar en casa dejó de ser una moda poco “presentable” para pasar a colarse entre los básicos de armario y, por qué no, alegrar nuestros looks de calle. Hoy en día es posible encontrar en las principales tiendas online artículos específicos para el tiempo de ocio y descanso en el hogar que no tienen nada que envidiar al resto de colecciones de temporada.

En EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 15 artículos para hombre y mujer para renovar nuestro fondo de armario durante la época de entretiempo. Prendas funcionales y bonitas para aquellas personas que trabajan en casa y quieren estar cómodas durante toda la jornada, para quienes buscan relajarse el fin de semana o para quienes disfrutan cambiándose de ropa al llegar de la oficina y optar por otra más despreocupada y funcional.

MUJER

Pantalones

Pantalones confort de ASOS

Una propuesta perfecta para descansar es este pantalón en color teja con acabado de canalé, talle alto y cintura elástica. Tiene un corte con pernera ajustada y acampanado desde la rodilla, por lo que resulta muy cómodo para estar en casa y descansar o acometer distintas actividades. Está confeccionado al 97% en viscosa y 3% elastano. Se puede adquirir en Asos en tallas que van desde la 32 a la 46.

Pantalones de estampados variados



En Amazon podemos encontrar este otro modelo clásico elaborado en algodón y con cordón elástico para ajustarlo en la cintura. Está disponible en 5 estampados y colores distintos aunque el precio varía desde los 7,10 euros a los 9,20 euros en función de las tallas, que van desde la XS a la L. El fabricante, eso sí, recomienda adquirir una talla más de la habitual porque tienen un tallaje pequeño. También en Amazon podemos prepararnos para la llegada del calor con este pack de dos pantalones cortos de cuadros por 20,99€ euros.

Pantalón de algodón

Rebajado al 30% en La Redoute podemos adquirir un pantalón atemporal como este en color gris antracita. Por su corte y materiales es perfecto para el descanso. Está elaborado con algodón, modal y elastán. Dispone de dos bolsillos italianos en los laterales, cintura elástica y los bajos se ajustan al tobillo con un ligero efecto ablusado. Se puede comprar online en tallas que van desde la 34 a la 50.

Monos

Mono largo confort de canalé

Los monos y petos son otra opción muy práctica para estar en casa. Este modelo de ASOS Design resulta muy agradable al tacto por su acabado de punto de canalé y muy cómodo por su corte holgado en el muslo que se estrecha desde la rodilla hasta el tobillo. Tiene dos bolsillos en la parte delantera y un cuello en forma de V con botones en el pecho. Está disponible en tallas que van desde la 32 a la 44.

Mono largo de pernera ancha

ASOS Design firma también este otro modelo de mono, en color caqui, que permite vestirse para estar en casa sin perder de vista el diseño. Presenta un corte holgado sin llegar a ser extragrande, perneras anchas, y escote tanto en la parte delantera como trasera. Está elaborado al 100% en algodón y se puede adquirir en tallas que van desde la 32 a la 46.

Camisetas, suéters y kimonos

Kimono de satén estampado de flores

Una opción más elegante es este kimono de La Redoute Collections con estampado de flores sobre fondo negro. Resulta ideal para la época de entretiempo y para darle un toque especial a los looks desenfadados para el hogar. Está disponible desde la talla 38 a la 50 y gracias a su acabado satinado resulta vaporoso y cómodo. La parte trasera, desde el extremo del hombro, mide 80 centímetros.

Sudadera con pompones

Para los días que aún necesitamos un prenda de abrigo extra en casa podemos optar por esta propuesta muy agradable al tacto, de corte amplio, que incorpora un bolsillo único y frontal. En el cuello tiene un detalle de dos pompones que cuelgan sobre el pecho. Se puede lavar a máquina y en Amazon tienes tallas disponibles desde la XS a la L.

Pack de 3 camisetas de manga corta y cuello de pico

La camiseta de algodón es una prenda básica que puede sacarnos de cualquier apuro, resulta muy cómoda y es fácil de combinar. Berydale dispone de este pack de tres prendas, de varias tonalidades, con cuello pico y manga corta. Existen siete combinaciones de colores distintas y posibilidad de elegir tallas de la XS a la XXL. El precio varía en función del color elegido y la talla. En la sección de comentarios de Amazon varios usuarios señalan que talla un poco más grande que otras marcas.

HOMBRE

Pantalones

Pantalón de punto algodón

Un clásico para hombre que puede adquirirse en La Redoute en tres colores: gris jaspeado, gris oscuro y azul marino. Se trata de Uuna prenda que se puede combinar fácilmente con una camiseta interior, elaborada en algodón 100%, con cintura elástica y dos bolsillos laterales. Incluye también una tira de canalé en los bajos y las tallas van desde la 38 a la 58.

Meggings de algodón orgánico

Se trata de unos pantalones pensados para asegurar la máxima comodidad y con un toque moderno gracias a su corte slim. Combinan el gris con el blanco de la cinturilla elástica, se ajustan al cuerpo y llevan puños ajustados en los tobillos. Es una propuesta de la marca propia de ASOS que se puede comprar en tallas desde la XXS a la XXL de hombre.

Pack dos pantalones cortos de algodón

Hay quienes están más cómodos con pantalones cortos que con largos, así que para ellos está pensado este pack de dos prendas de la marca Genuwin. Se trata de unos pantalones de fibra de bambú transpirables y de acabado suave. Se ajustan a la cintura con un cordón elástico, disponen de un bolsillo lateral invisible y de apertura de mosca sólida en la parte delantera. Se pueden comprar tres combinaciones distintas de colores en tallas que van desde la S a la XL.

Conjuntos

Conjunto de ropa de estar por casa de River Island

Una combinación muy práctica para los casos en los que la comodidad es la prioridad a base de unos pantalones de cuadros y una camiseta de manga corta con cuello redondo. La camiseta lleva una inscripción en la parte izquierda del pecho en la que puede leerse, en inglés, la frase “Duerme hasta el mediodía”. Los pantalones incluyen bolsillos laterales y una cinturilla elástica con el nombre de la marca impreso. Se puede comprar en las tallas XS, S y L de hombre.

Conjunto de camiseta de manga corta y pantalón corto

Otra propuesta para la llegada del calor es esta de Aibrou que rescata otro de los diseños clásicos y atemporales: las rayas marineras. En este caso se trata de un conjunto, que se puede usar tanto para dormir como para estar cómodo en casa, confeccionado en algodón y con un acabado muy suave. Las prendas se pueden lavar a máquina y están a la venta en tallas desde la XS a la XXL en tres combinaciones de color distintas: blanco/gris, negro/gris y azul marino/gris.

Camisetas

Pack 5 camisetas, Maat Mons

Las camisetas de algodón nunca están de más en el armario y también pueden funcionar a la perfección con la ropa de casa. Estas de la marca Maat Mons han sido bien valoradas por los usuarios de Amazon y están elaborados en algodón 100%. El diseño es regular fit, el cuello es redondo y la manga, corta. Se pueden comprar en tallas que van de la M a la XXXL y el precio varía en función de la talla o combinación de colores elegida. Existen tres variedades distintas que combinan el negro, blanco y gris.

Paquete 5 camisetas lisas, Charles Wilson

Otras camisetas básicas muy bien valoradas en Amazon por su buena relación calidad/precio son estas de Charles Wilson disponibles en 21 combinaciones de colores distintas. Están confeccionadas al 80% de algodón y al 20% de viscosa. El cuello, acanalado, presenta también un contraste en el interior. Se pueden meter en la lavadora y las tallas varían entre la S y la 3XL.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de marzo de 2019.

