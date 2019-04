'Bigger than us': retrato de los jóvenes rebeldes con causa

(c) Bigger than us

(c) Bigger than us

Melati Wijsen es una joven indonesia de 18 años. Su nombre quizá no nos dice nada pero es ella quien ha conseguido prohibir la venta y la distribución de sacos de plástico en la isla de Bali (Indonesia). Lleva militando por la causa desde la tierna edad de 12 años. Wijsen es la protagonista, junto con otros 5 activistas, de Bigger than us, una road-movie que quiere acercarnos el fenómeno de los jóvenes implicados en causas globales para proteger el medio ambiente o para luchar contra la injusticia y la pobreza endémica.

La película está dirigida por la realizadora francesa Flore Vasseur y está co-producida por la actriz también francesa Marion Cotillard. Se espera poder exhibir el film en las salas de cine a finales del 2020. En la actualidad se ha lanzado una campaña de crowdfunding en Ulule para financiar una parte del rodaje. Cuando publico este post se ha conseguido más del 70% del objetivo de captación (75.000 euros) y aún quedan 14 días para contribuir a la causa.

Wijsen sostiene que los jóvenes son sólo el 25% de la población del mundo pero a la vez son el 100% del futuro

Estos son los jóvenes protagonistas y las causas que defienden:

Melati Wijsen

Melati Wijsen – 18 años – Indonesia

En enero pasado consiguió que se prohibieran las bolsas de plástico en la capital de Bali, Denpasar. Hasta conseguir esta primera victoria, Wijsen ha pasado 6 años lanzando peticiones, organizando flash-mobs, participando en conferencias internacionales e incluso hizo una huelga de hambre. Wijsen sostiene que los jóvenes son sólo el 25% de la población del mundo pero a la vez son el 100% del futuro.

Xiuhtezcatz Martínez

Xiuhtezcatz Martínez- 20 años – Estados Unidos

Es una de los 21 jóvenes que han presentado denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos por faltar al deber de proteger el medio ambiente de cara a las generaciones futuras. Se presenta como artista hip-hop y utiliza la música como instrumento también para su combate en defensa del medio ambiente.

Memory Banda

Memory Banda – 22 años - Malawi

Banda es una figura clave en su país en la lucha contra los matrimonios forzosos de menores. Ella movilizó a las jóvenes de su comunidad para rebelarse contra la tradición que las envía a un matrimonio por la fuerza y a una edad muy temprana. En 2015 consiguió que se cambiara la legislación del país para que la edad legal de matrimonio para las jóvenes fuera de 18 años y no de 15, como había sido hasta la fecha.

Mohamad Al Jounde

Mohamad Al Jounde- 18 años – Líbano

Mohamad es un joven sirio que huyó con su familia del conflicto armado y acabaron en un campo de refugiados en Aley (Líbano). De repente se encontró sin acceso a la educación por falta de medios. Ni corto ni perezoso decidió fundar una escuela en el campo para dar una oportunidad a otros jóvenes como él mismo. Los niños, según Al Jounde, son descritos a menudo como víctimas de las guerras y de las revoluciones, y jamás como personas que tienen el poder de cambiar la situación.

Mary Finn

Mary Finn – 21 años - Escocia

Durante 2 años, Finn participó en el trabajo de acogida de los inmigrantes que llegan a Europa. Trabajó como voluntaria en campos de refugiados en Grecia y en Francia, y también ha trabajado con el equipo de salvamento del Aquarius en el Mediterráneo. Ahora mismo estudia en Escocia para trabajar como comadrona en el ámbito humanitario.

Rene Silva

Rene Silva – 25 años – Brasil

Con 11 años Rene creó un periódico para compartir las informaciones y los testimonios sobre su favela, periódico escrito por y para sus habitantes. Voz das Comunidades fue uno de los primeros medios de comunicación que abordó los problemas de su comunidad, como la falta de servicios públicos básicos, la violencia de la policía, pero también muchas historias de resiliencia. Hoy en día se distribuyen 15.000 ejemplares en más de 15 favelas de Río de Janeiro.

Chandni Khan y Dev Pratap Singh - 19 y 20 años – India

Ambos se unieron para crear Voice of Slum, una escuela para ayudar a los niños de las calles de Nueva Delhi a escapar a la pobreza extrema, el trabajo clandestino, la esclavitud, la prostitución. Si Khan et Singh lanzaron este proyecto es porque ellos mismos son “niños de la calle” que pudieron salir adelante, y saben, por lo tanto, cómo ayudar a esos niños y a la comunidad alrededor de ellos para poder disfrutar de un futuro digno.

En el teaser (en español) aquí abajo del post, la directora, Flore Vasseur, junto con Melati Wijsen y la co-productora, Marion Cotillard, desvelan el sentido del título Bigger than us, además de invitarnos a colaborar con la película y su promoción. Y sobre todo, nos instan a sumarnos al movimiento de cambio que los jóvenes están protagonizando por todas partes. ¿Y si los niños, a fin de cuentas, aportaran la solución que los adultos parecen incapaces de encontrar? En todo caso, he leído recientemente que un grupo de políticos noruegos han propuesto a la adolescente Greta Thunberg, instigadora de los #FridaysForFuture, como candidata al Premio Nobel de la Paz. ¿Niños pero sobradamente preparados?