Cuatro destinos para ‘cowboys’

ampliar foto Pocos lugares de Estados Unidos son tan escenográficos como Monument Valley, una gran depresión desértica en la frontera entre Utah y Arizona. Stefan Mendelsohn Getty

Monument Valley (Arizona y Utah, EE UU)

Pocos lugares de Estados Unidos son tan escenográficos como Monument Valley, una gran depresión desértica en la frontera entre Utah y Arizona, a unas cinco horas de coche desde Phoenix o Albuquerque. John Ford filmó allí todos sus grandes wésterns, de La diligencia (1939) a Centauros del desierto (The Searchers, 1956), su obra maestra, la que mejor capta la descarnada poesía del lugar. También sirvió de escenario a cineastas como Sergio Leone, Clint Eastwood o Spielberg, que rodó allí Regreso al futuro 3. Sus primeros habitantes fueron los misteriosos anasazi, desaparecidos antes de la llegada de los europeos; hoy, este parque nacional forma parte de la reserva nacional Navajo. Además de otear sus solitarios cerros de arenisca roja, existe un centro de interpretación y se organizan rutas guiadas a pie y a caballo.

ampliar foto Juzgado de Lincoln (Nuevo México), escenario de la fuga de Billy el Niño cuando esperaba para ser ahorcado, tras matar a los dos ayudantes del sheriff que lo custodiaban. powerofforever Getty

Lincoln County (Nuevo México, EE UU)

William Bonney, alias Billy the Kid, mató a nueve personas (algunos dicen que a 21) en una escalada de violencia desatada tras el asesinato de su amigo el ranchero John Tunstall. El condado de Lincoln, en el estado de Nuevo México (EE UU), fue el escenario de sus fechorías, incluida la fuga del juzgado de Lincoln donde esperaba para ser ahorcado, tras matar a los dos ayudantes del sheriff que lo custodiaban. Billy, que gozaba de las simpatías de muchos hispanos en la región, murió a los 21 años, en Fort Summer (Nuevo México), de un tiro en el corazón disparado por el sheriff Pat Garrett. Las últimas palabras que pronunció, al verse sorprendido mientras dormía, en la madrugada del 14 de julio de 1881, fueron en español, idioma que dominaba: “¿Quién es? ¿Quién es?”. En diciembre de 2010, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson rechazó la petición de indulto, a título póstumo, para el histórico forajido.

ampliar foto Una antigua granja en el parque nacional Grand Teton, en Wyoming. James Keith Getty

Wyoming (EE UU)

Los paisajes de Wyoming aparecen en más de 240 películas, entre ellas, la mítica Shane (Raíces profundas, 1953), de George Stevens, y Encuentros en la tercera fase (1977), de Steven Spielberg. Ang Lee también sitúa en Wyoming la trama de Brokeback mountain (2005), aunque la película en realidad se rodó, para reducir presupuesto, en el Estado canadiense de Alberta.

ampliar foto En esta cabaña de troncos en la provincia argentina de Chubut se pierde la pista de los míticos pistoleros Butch Cassidy y Sundance Kid, interpretados en el cine por Paul Newman y Robert Redford. Patrick Bennett Getty

Cholila (Patagonia argentina)

El parque nacional de los Alerces, en las estribaciones andinas al noroeste de la provincia argentina de Chubut, junto a la frontera con Chile, protege 263.000 hectáreas de territorio casi virgen, un hermoso ecosistema lacustre cubierto por densos bosques de alerce patagónico o lahuán (Fitzroya Cupressoides), uno de los árboles más longevos del planeta, con ejemplares que superan los 4.000 años de vida. En este apacible paraje, en una cabaña de troncos que aún se conserva cerca de Cholila, vivió entre 1901 y 1905 el célebre pistolero y salteador de bancos Robert Leroy Parker, más conocido como Butch Cassidy (interpretado por Paul Newman en el filme Dos hombres y un destino). Presionado por los detectives de la agencia Pinkerton, el líder de The Wild Bunch (El grupo salvaje), una de las últimas bandas de pistoleros del Oeste, huyó en 1901 a Nueva York, donde embarcó, junto a su compañero de fechorías, Harry Longabaugh, alias The Sundance Kid (Robert Redford en el cine) y la amante de este, Etta Place (Katharine Ross), con destino a la Buenos Aires. Tiempo después se instalaron en Cholila, provincia de Chubut y allí vivieron como respetables ciudadanos (se los conocía como Santiago Ryan, Enrique Place y su esposa Ethel). Con el botín de su último atraco, compraron un rancho de 6.000 hectáreas a orillas del Río Blanco, en el camino a Cholila. Hacia 1904, son dueños de 900 reses y 40 caballos. Su rastro se pierde en 1905, tras un atraco al banco de Río Gallegos en el que aparecen como principales sospechosos (algunos creen que la huida fue a través de Chile, y de ahí a Bolivia, donde la policía de San Vicente habría matado a los bandidos en 1911, como recoge el filme). Para acceder al parque nacional de los Alerces es necesario dirigirse a la pequeña ciudad de Esquel, donde existen un aeropuerto y una estación de autobuses. Desde allí, por la RN 249, se llega a Villa Futalaufquen, donde se halla el centro de visitantes del parque nacional. En Cholila, el centro de agroturismo Cabañas Cerro La Momia ofrece alojamiento, excursiones y rutas a caballo por la ruta de Butch Cassidy y The Sundance Kid.