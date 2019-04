Por qué fueron asesinados estos músicos y dónde está hoy su ejecutor

La vida de los cantantes y estrellas de la música no es tan envidiable como pudiera parecer. Mientras que las revistas recogen la faceta más glamurosa y optimista, las enciclopedias de la música popular están repletas de desgracias y muertes violentas que abarcan, desde los accidentes de automóvil, aviación o tren, al abuso de estupefacientes.

Por supuesto, tampoco faltan los asesinatos perpetrados por fans, parejas despechadas, familiares, cantantes rivales, mafias e incluso gobiernos dictatoriales y fundamentalistas, que nunca han visto con buenos ojos lo de la canción, bien por su parte lúdica, bien por su aspecto reivindicativo. Ayer mismo, el rapero estadounidense Nipsey Hussle fue asesinado a tiros en una tienda de ropa en Los Ángeles.

En esta lista repasamos algunos de esos casos de figuras de la canción de diferentes épocas, lugares y estilos que fueron silenciados...

Marvin Gaye (en la imagen junto a sus padres) fue asesinado en la víspera de su 45 cumpleaños a manos de su padre, que le pegó un tiro mientras se encontraba en su habitación.

- Marvin Gaye: icono de soul asesinado por su padre

De quién hablamos. Marvin Gaye (Estados Unidos, 1939-1984) fue una de las estrellas clásicas del sello Motown. Alto, buen mozo y extremadamente educado gracias a los consejos de Maxine Powell –la profesora de protocolo del sello que le enseñó a bailar de manera sugerente, pero sin ser excesivamente lúbrico–, Gaye enamoró a la juventud de medio mundo con canciones como I’ll Be Doggone, How Sweet It Is (To Be Love By You) o Ain’t No Mountain High Enough, exitazo interpretada a dúo junto a Tammi Terrell.

Cómo fue asesinado y por qué. Los últimos años de Marvin Gaye no fueron tan brillantes como los de la época dorada de Motown. Aunque aún disfrutó de éxitos como Sexual Healing, su carrera estaba en decadencia y su vida, dominada por las drogas y la depresión. Para intentar solucionar sus problemas se instaló en casa de sus padres pero, lejos de mejorar las cosas, las peleas y discusiones familiares se convirtieron en una constante hasta que, el 1 de abril de 1984, víspera de su 45 cumpleaños, su padre entró en su dormitorio armado con una pistola y lo mató.

Qué fue del asesino. Aunque la muerte se investigó como asesinato, la justicia rebajó los cargos a homicidio voluntario y condenó al padre del cantante a seis años de prisión, sentencia que quedó en suspenso. De este modo, el padre de Marvin Gaye pasó sus últimos años en libertad hasta que, divorciado de su esposa, que no le perdonó haber matado al hijo de ambos, falleció en 1998 en un asilo para ancianos.

Hay varios relatos sobre el asesinato del percusionista cubano Chano Pozo. La más aceptada es que recibió el cargador entero de una pistola mientras alternaba en un bar. Foto: Getty

- Chano Pozo: el rumbero acribillado a balazos en una pista de baile

De quién hablamos. Luciano Pozo González (La Habana, 1915- Nueva York, 1948), más conocido como Chano Pozo, influyente percusionista cubano que revolucionó el jazz al incorporar ritmos latinos e incluso toques procedentes del sincretismo religioso de la isla. Un gran éxito suyo es Manteca, popularizada por músicos de la talla de Dizzy Gillespie.

Cómo fue asesinado y por qué. El relato de la muerte de Pozo está repleto de contradicciones. En ocasiones se afirma que fue acuchillado; en otras, tiroteado. Unos afirman que la razón fue un asunto de drogas; otros que fue un lío de faldas. De entre todas las versiones, la que parece más verosímil es la recogida por el periodista cubano Ciro Bianchi, que afirma que el hecho se produjo en el Café Río de Harlem. En su interior estaba Chano, disfrutando de la noche mientras bailaba al ritmo de la música que salía de la máquina de discos accionada con monedas. Algunos, tal vez para dar más romanticismo a la escena, sostienen que la canción que sonaba era justamente Manteca. En mitad de la pieza, entró en el local Eusebio Muñoz, alias El Cabo, que, decidido, se abrió camino entre la gente hasta llegarse donde estaba el músico al que descerrajó un tiro en el corazón. Para asegurarse, a ese primer disparo le siguieron otros cinco. El cargador entero.

Qué fue del asesino. Eusebio Muñoz era un veterano del ejército estadounidense que había combatido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, por entonces aún inconclusa. Tras su licenciatura con rango de cabo, de ahí su mote de Cabo o Cabito, se ganaba la vida con diferentes ocupaciones, entre ellas, el menudeo de droga. Chano Pozo había recurrido a Muñoz para obtener "manteca", como se conocía a la marihuana en los ambientes cubanos, y el exmilitar le había servido hierba común, sin ninguna cualidad añadida. El músico le afeó vehementemente al Cabo su actitud e incluso llegó a humillarlo públicamente, algo que Muñoz nunca le perdonó. Aunque fue detenido por la policía y juzgado por asesinato, Eusebio Muñoz apenas cumplió dos años de prisión. El gran músico cubano Benny Moré recordó a Chano Pozo en su tema Rumberos de ayer, en el que decía aquello de: "Qué sentimiento me da./ Cada vez que yo me acuerdo./ De los rumberos famosos./ Qué sentimiento me da./ ¡Oh! Chano, murió Chano Pozo (…) / Sin Chano yo no quiero bailar. / Sin Chano a la rumba yo no voy más".

Selena junto a Yolanda Saldívar, su asesina. Yolanda era la presidenta de su club de fans de Selena y gerente de la compañía.

- Selena: la diosa del pop latino tiroteada en la habitación de un hotel por su presidente del club de fans

De quién hablamos. Selena (Texas, 1971-1995) encarnó el sueño de muchos descendientes de emigrantes latinos en Estados Unidos. Hija de un matrimonio mexicano llegado al país en los 50, la joven se convirtió en una estrella del pop latino, llegando a vender más de sesenta millones de discos. Además, se convirtió en una próspera empresaria dueña de una marca de cosméticos, salones de belleza y ropa, agrupados bajo la marca Selena etc.

Cómo fue asesinada y por qué. Después de meses desoyendo las quejas y acusaciones que antiguos empleados de Elena etc. realizaban contra Yolanda Saldívar –presidenta del club de fans de Selena y gerente de la compañía, a la que acusaban de favoritismo, trato degradante y malversación–, Selena decidió tomar cartas en el asunto y reclamar a Saldívar la cuentas de la empresa. El 31 de marzo de 1995, Saldívar citó a la cantante en un motel de la localidad tejana de Corpus Christi donde la amenazó y disparó, alcanzándole en un hombro. Aunque Selena pudo huir de la habitación, dirigirse a la recepción para pedir ayuda y dar el nombre de su agresora, el impacto había afectado a una arteria, lo que produjo una abundante pérdida de sangre que impidió salvar su vida cuando fue trasladada al hospital. Tenía solo 23 años.

Qué fue de la asesina. Cuando Yolanda Saldívar vio que Selena huía herida, salió tras ella para acabar lo que había comenzado. Los testigos la recuerdan fuera de sí, persiguiendo a la cantante al grito de "puta" y otras lindezas. Sin embargo, al ver que era asistida por los empleados del motel, resolvió subirse a su automóvil e intentar escapar. Interceptada por la policía, se rindió después de una negociación de más de ocho horas. Saldívar fue juzgada en 1995 y condenada por un jurado popular a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional una vez se cumplan treinta años de condena. Actualmente está recluida en la prisión para mujeres Mountain View en Gatesville, la cual podrá abandonar en 2025. George W. Bush Jr., gobernador de Texas cuando se produjo la muerte de Selena, declaró el 16 de abril, fecha del cumpleaños de la artista, como Día de Selena, en reconocimiento a la importancia que el legado de la artista tiene en la comunidad latina de ese Estado.

El pasado 7 de febrero a Legarda le alcanzó una bala en la cabeza durante un intento de robo en el que se vio envuelto.

- Fabio Legarda: la estrella del 'reggaeton' al que alcanzó una bala perdida

De quién hablamos. Fabio Legarda, o Legarda (Colombia, 1989-2019), como se le conocía profesionalmente, fue un cantante colombiano de reggaeton. A pesar de lo breve de su carrera artística, iniciada en 2016, entre sus éxitos se cuentan Ya estoy mejor o Nutella, publicada el mismo día de su muerte, el 7 de febrero de 2019.

Cómo fue asesinado y por qué. El fallecimiento de Legarda puede ser considerado como el colmo de la mala fortuna. El pasado 7 de febrero, Legarda, que nació en Colombia pero se crió en Atlanta, Estados Unidos, se encontraba en la ciudad de Medellín. De repente, se vio envuelto en un intento de robo repelido por un miembro de una empresa de seguridad privada que comenzó a disparar en plena calle y cuya acción fue respondida por los delincuentes. El tiroteo se saldó con un atracador herido, otro muerto y provocó que una bala perdida alcanzase al cantante, justamente, en aquella parte del cuerpo que, incluso para los tiradores más avezados, resulta muy difícil de acertar: la cabeza. Aunque pudo ser atenido por los servicios de emergencia, Legarda falleció en el hospital unas horas más tarde.

Qué fue del asesino. Durante algunos días después de los hechos, la justicia de Medellín denegó a los padres de Legarda la autorización para retirar el cadáver de su hijo e incinerarlo. Las razones eran intentar averiguar cuál de todas las balas disparadas había causado la muerte del joven. Si bien aún no hay datos concluyentes, parte de la prensa colombiana ha comenzado a imputar a Jorge Hernán Ardila, el atracador fallecido en el atraco, el homicidio. Una solución simple, que resolvería el caso sin demasiadas complicaciones, y que exculparía de cualquier posible responsabilidad al empleado de la empresa de seguridad.

A Sam Cooke le asesinó una recepcionista de hotel que, asustada, le pegó un tiro cuando este apareció semi desnudo preguntando por una mujer. Foto: Getty

- Sam Cooke: la voz más sedosa del soul fue abatido por la recepcionista de un hotel

De quién hablamos. Nacido en Mississippi, Sam Cooke (Estados Unidos, 1931-1964) se pasó la vida combatiendo el racismo y los estereotipos que sufrían los negros en la Norteamérica de los años 50 y 60, sin sospechar que moriría asesinado justamente a consecuencia de esos prejuicios. Responsable de éxitos como Only Sixteen, Wonderful World, Chain Gang, Another Saturday Night, Bring it on Home to me o A Change is Gonna Come, Sam Cooke también fue uno de los primeros afroamericanos en tener su propio sello de discos y desarrolló una activa militancia por los derechos civiles.

Cómo fue asesinado y por qué. La muerte de Sam Cooke está llena de versiones contradictorias, muchas de las cuales no dejan en buen lugar al cantante, al tiempo que justifican las acciones de su asesina y de las demás personas envueltas en el caso. En lo que todas coinciden es en que, una noche de diciembre de 1964, Sam Cooke estaba en el Hacienda Motel de Los Ángeles con una mujer a la que acababa de conocer en un bar y que, en un momento dado, huyó de la habitación llevándose casi toda la ropa del Cooke. El cantante salió tras de ella semi desnudo con intención de retenerla y, cuando la recepcionista del hotel vio un hombre negro de esa guisa, echó mano de su pistola y lo mató. Cooke tenía 33 años.

Qué fue del asesino. Bertha Franklin, la recepcionista del Hacienda Motel, declaró a la policía que el cantante había irrumpido en la recepción semidesnudo y preguntando por la mujer con la que había acudido al establecimiento. Ella le respondió que no sabía de qué le hablaba y, aterrorizada por la vehemencia de Cooke, sacó su pistola y disparó. Poco después, la policía consiguió localizar a la mujer de la cita de Cooke, Elisa Boyer, que justificó su huida argumentando que el cantante había intentado violarla. Investigaciones posteriores demostraron que Boyer, que se dedicaba a la prostitución y a pequeños hurtos, le había robado dinero a Sam Cooke, razón por la cual había abandonado la habitación a la carrera. A esas dos versiones se sumó una tercera que defendía la existencia de una conspiración criminal urdida para acabar con el cantante y quedarse con los pingües beneficios de sus derechos de autor. Sea como fuere, el jurado dio credibilidad a la versión de Franklin, dictaminó que el homicidio había sido justificado y la recepcionista quedó en libertad.

Luigi Tenco fue encontrado en una habitación de hotel con un disparo en la sien izquierda, a pesar de que él era diestro.

- Luigi Tenco: la estrella de la canción italiana rodeada por la mafia

De quién hablamos. Estamos ante uno de los grandes cantautores italianos. Luigi Tenco (Italia, 1938-1967) es autor, entre otros éxitos, del clásico Ho capito che te amo. Es artista que ha permanecido eternamente joven en la memoria de los aficionados a la música debido a una prematura muerte que, más de medio siglo después, continúa sin esclarecerse del todo.

Cómo fue asesinado y por qué. Después de protagonizar una muy decepcionante interpretación de Ciao, amore, ciao a consecuencia de la cual fue descalificado del festival de San Remo de 1967, Luigi Tenco se dirigió a su habitación el Hotel Savoy. Allí fue encontrado horas después con un disparo en la sien izquierda, a pesar de que Tenco era diestro. Nadie escuchó nada, ni siquiera los también cantantes Lucio Dalla o Jimmy Fontana, que ocupaban las habitaciones contiguas a las de Tenco, por lo que se pensó que el arma había sido disparada con silenciador. Sin embargo, ese accesorio nunca apareció, ni siquiera se encontró la bala que, además, no fue disparada por la pistola que tenía Tenco, una Walter, sino una Beretta.

Qué fue del asesino. Durante años, la muerte de Luigi Tenco fue calificada oficialmente de suicidio. No obstante, en 2013, Nicola Guarneri y Pasquale Ragone publicaron Le ombre del silenzio (Las sombras del silencio), un libro que apostaba por la tesis del homicidio. Para ello analizaban los últimos meses del artista y aportaban datos poco investigados, como un inexplicable viaje a Argentina de Tenco mientras realizaba su servicio militar –y cuyo objeto era contactar con la oposición al presidente Arturo Illia, que poco después sería depuesto por un golpe militar– o sus conexiones con el Partido Comunista Italiano. Para complicar más el asunto, entre los beneficiados por la muerte de Tenco se encontrarían el Clan de los Marselleses, uno de cuyos miembros había sido pareja de Dalida, cantante con la que Tenco habría mantenido una relación sentimental. También se beneficiaron de su muerte varios miembros de la logia Propaganda Due de Licio Gelli, que tenía importantes inversiones, pero no muy honestas, en el negocio discográfico italiano y que el cantante había amenazado con revelar. Sea como fuere, a día de hoy, el asesino o asesinos no han sido identificados.

Primera fotografía de la ficha policial de Mark David Chapman (asesino de Lennon). Tenía 25 años. Foto: Cordon

- John Lennon: el hombre que nos arrebató al genio se llama Chapman y lleva 38 años en la cárcel

De quién hablamos. Resulta difícil imaginar que haya alguien que no sepa quién es John Lennon (Liverpool, 1940- Nueva York, 1980) pero, como de todo hay en la viña del señor, dígase que el artista fue miembro de The Beatles y uno de los mayores compositores de música popular del siglo XX. Así, grosso modo.

Cómo fue asesinado y por qué. El edificio Dakota de Nueva York, escenario de películas como La semilla del diablo (de Roman Polanski), alimentó un poco más su leyenda maldita el 8 de diciembre de 1980 cuando Mark David Chapman asesinó en su entrada a John Lennon disparándole cinco balas, cuatro de las cuales impactaron en el músico. El asesino, que ya había intentado llevar a cabo su plan unos meses antes, se preocupó de utilizar balas de cabeza hueca para provocar un mayor daño y no fallar su objetivo.

Qué fue del asesino. Aunque ya en el siglo XIX Friedrich Nietzsche afirmó la muerte de Dios, hubo que esperar hasta 1980 para que Mark David Chapman matase al que, en 1966, se había autodenominado más popular que Jesucristo. Tras el asesinato, Chapman permaneció en el lugar del crimen y esperó a que llegase la policía y procediese a su detención. En 1981 fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional una vez hubieran transcurrido veinte años. El plazo se cumplió en 2000 pero, hasta la fecha, todas las solicitudes de excarcelación han sido desestimadas. En parte por la negativa de Yoko Ono. La última petición, también denegada, se realizó en agosto de 2018 y, según la ley estadounidense, no podrá presentarse otra hasta transcurridos dos años. Tal vez en 2020, el asesino de Lennon que solo recientemente ha mostrado arrepentimiento por su acción, vuelva a pisar la calle.

Borsani fue programador de la mítica sala Rock-Ola y dinamizador de la escena musical de los 80 en Madrid.

- Joe Borsani: agitador del Madrid de la Movida encontrado muerto en su piso de La Latina

De quién hablamos. Nacido en Argentina, Joe Borsani (Buenos Aires, 1944- Madrid, 2003) triunfó en su país de origen como fundador de Los Tíos Queridos, grupo de pop fresco, pegadizo y optimista que firmó canciones como Voy a pintar las paredes con tu nombre o Si me ves volar y en el que también militaba la que sería su pareja, María Teresa Campilongo, más conocida como Rubi. Tras el golpe de Estado de 1976 que instauró la dictadura cívico militar en el país, la pareja se radicó en Madrid, ciudad en la que Borsani fundó Sissi. También estuvo detrás de Rubi y Los Casinos, para quienes compuso éxitos como Yo tenía un novio (que tocaba en un conjunto beat). Además, Borsani fue programador de la mítica sala Rock-Ola y dinamizador de la escena musical de los 80 en la capital.

Cómo fue asesinado y por qué. El domingo 8 de junio de 2003, Carlos Borsani había quedado a almorzar con su hermano Joe. Al no acudir a la cita, no excusarse por la ausencia, ni responder a las llamadas, Carlos decidió ir al apartamento de Joe en el barrio de La Latina, del que tenía llave por si surgía alguna emergencia. Allí encontró el cadáver del músico con evidentes signos de violencia. Cuando la policía llegó al lugar del crimen se comprobó que al muerto le faltaban la cartera, las tarjetas de crédito, el móvil y algún otro objeto de valor.

Qué fue del asesino. El caso se investigó como homicidio pero con poco éxito. Los vecinos, que coincidieron en el buen carácter de Borsani y su vida tranquila, no pudieron aportar más datos a las pesquisas. Hasta la actualidad, más de quince años después del suceso, nadie ha sido detenido por la muerte de Joe Borsani que, al fallecer, dejó un disco inédito y un guion titulado El partido del siglo, que iba a ser rodado por su hermano Carlos, que no pudo concluir el proyecto debido a su fallecimiento en 2012.

En 2011, varios hombres armados abrieron fuego contra el coche en el que se desplazaba Facundo Cabral. Foto: Getty

- Facundo Cabral: daño colateral en un enfrentamiento entre narcotraficantes

De quién hablamos. De Facundo Cabral (Buenos Aires, 1937- Guatemala, 2011), cantautor argentino conocido por, entre otros temas, No soy de aquí ni soy de allá, canción que popularizó su compatriota Alberto Cortez y que posteriormente grabarían artistas como Jorge Cafrune, Libertad Lamarque, Chavela Vargas y el mismísimo Julio Iglesias.

Cómo fue asesinado y por qué. En 2011, Facundo Cabral se había embarcado en una gira por Centroamérica que lo llevó por, entre otros países, a Guatemala. Al día siguiente de actuar en el Teatro Roma de Quetzaltenango y cuando se dirigía al aeropuerto para trasladarse a Nicaragua, su automóvil, conducido por el empresario Henry Fariña, fue abordado por otros tres vehículos en los que viajaban varios hombres armados con fusiles de asalto, que abrieron fuego contra el coche del artista. Desde el inicio de las investigaciones, la policía guatemalteca tuvo claro que el objetivo de los delincuentes no era Facundo Cabral, sino Henry Fariña, empresario vinculado al mundo de las drogas, que no tenía buenas relaciones con otro narcotraficante, el costarricense Alejandro Jiménez, alias El Palidejo.

Qué fue del asesino. Acusado de asesinato e intento de homicidio, Alejandro Jiménez El Palidejo fue condenado en 2016 a 50 años de cárcel. Junto a él también fueron condenados Elgin Enrique Vargas Hernández, Wilfred Allan Stokes Arnold, Juan Hernández Sánchez y Audelino García Lima, como partícipes en el atentado. A día de hoy, El Palidejo sigue en prisión.

Peter Tosh perdió la vida cuando llegó a su casa y encontró a tres atracadores. Foto: Getty

- Peter Tosh: la estrella del reggae asesinado en su casa por unos atracadores

De quién hablamos. Antes de iniciar una exitosa carrera en solitario en 1976, Peter Tosh (Jamaica, 1944-1987), nombre artístico del jamaicano Winston Hubert McIntosh, fue miembro fundador de The Wailers, grupo de acompañamiento de Bob Marley, junto al que compuso éxitos como Get up, stand up. Además de ser compositor y cantante, Tosh profesó la religión rastafari y fue un defensor de la legalización de la marihuana, planta sagrada para esa religión, como expresó en su disco Legalize it.

Cómo fue asesinado y por qué. En septiembre de 1987, Peter Tosh se encontraba de regreso en su casa de Jamaica después de una gira de conciertos. Fue cuando tres hombres irrumpieron en el domicilio exigiéndole dinero. Al responder el artista que no tenía nada para darles, los atracadores lo retuvieron y torturaron durante horas. Una actividad que continuó incluso cuando comenzaron a llegar amigos del músico que, enterados de su regreso, fueron a visitarlo, convirtiéndose así en rehenes de los delincuentes. El nerviosismo, la tensión acumulada y la frustración de los atracadores provocó que el líder de los delincuentes, Dennis Leppo Lobban, iniciase un tiroteo que hirió a varios de los presentes y acabó con la vida de tres de ellos, entre los que se encontraba Tosh, que recibió dos impactos de bala en la cabeza.

Qué fue del asesino. Dennis Leppo Lobban no era un desconocido para Peter Tosh. El artista había intentado echarle una mano cuando Lobban había sido liberado después de cumplir una temporada en prisión. Cuando fue detenido después de los asesinatos, Lobban se declaró inocente, alegó estar borracho en el momento de producirse los hechos y dijo ser un gran fan de Tosh. El jurado popular que valoró el caso, sin embargo, lo declaró culpable y lo condenó a muerte por ahorcamiento, pena que le fue conmutada por cadena perpetua. Aunque su caso ha sido revisado en varias ocasiones, nunca se le ha concedido la libertad condicional. Por su parte, la identidad de los dos otros cómplices, que no llegaron ser condenados, nunca fue revelada por las autoridades.

Dimebag Darrell murió, al igual que John Lennon, un 8 de diciembre. Casi un cuarto de siglo después de la desapacición del 'beatle', Dimebag Darrell fue asesinado mientras actuaba con su grupo en Ohio. Foto: Getty

- Dimebag Darrell: el guitarrista de Pantera abatido a tiros en plena actuación

De quién hablamos. En inglés se denomina dimebag a una pequeña dosis de droga. Ese era también el apelativo por el que se conocía a Darrell Lance Abbott (Estados Unidos, 1966-2004), fundador de Pantera, grupo estadounidense de metal en el que estuvo tocando la guitarra hasta su muerte violenta en mitad de una actuación.

Cómo fue asesinado y por qué. Desde que en 1980 David Michael Chapman abatiera a John Lennon a las puertas del Dakota, el 8 de diciembre ha sido un día aciago para los amantes de la música. Lo que pocos hubieran podido imaginar es que, casi un cuarto de siglo después, ese mismo día caería asesinado otra estrella de la música popular: Dimebag Darrell. El 8 de diciembre de 2004, mientras actuaba con su grupo en el club Alrosa Villa en la ciudad de Columbus (Ohio), Nathan Gale entró en el local y, tras acercarse al escenario, disparó al guitarrista de Pantera acertándole con seis impactos de bala, dos de ellos en la cabeza.

Qué fue del asesino. Tras cometer el crimen, Nathan Gale se atrincheró en el escenario, lugar desde el que amenazó a los presentes, tomó un rehén y realizó una nueva tanda de disparos que causaron la muerte a tres personas más e hirieron a dos. Posteriormente y aprovechando un despiste del asesino, uno de los agentes de policía desplazados al lugar le disparó en la cabeza y lo mató.

- Cheb Aziz: la estrella argelina exiliada que cometió el error de volver a su país para asistir a una boda

De quién hablamos. Cheb Aziz (Argelia, 1968.1996), nombre artístico de Bechiri Boudjema, fue un cantante argelino conocido por interpretar sus canciones en chaoui, idioma que se habla principalmente en la zona de las montañas de Aurés, situadas en el este del país.

Cómo fue asesinado y por qué. Cuando los grupos islamistas comenzaron a considerar la música una expresión blasfema, Cheb Aziz decidió exiliarse de su país e instalarse en Londres. Sin embargo, en septiembre de 1996 decidió regresar a Argelia para asistir a una boda en Orán. Después de varios días desaparecido, el 20 de ese mes, su cuerpo fue hallado sin vida en Constantina, ciudad en la que había nacido en 1968.

Qué fue del asesino. La identidad del asesino o asesinos de Cheb Aziz no ha podido ser determinada. La versión oficial se ha limitado a afirmar que los responsables pertenecen a uno de los muchos grupos fundamentalistas que consideran que la música, especialmente aquella que habla de amor y relaciones sentimentales, es blasfema y contraria al Corán.

Helen Morgan, esposa del músico, sorprendió a Lee con una de sus amantes y le disparó con un revólver que llevaba en su bolso.

- Lee Morgan: asesinado por su esposa

De quién hablamos. Al poco de cumplir los 18 años, Lee Morgan (Estados Unidos, 1938- 1972) se incorporó a la orquesta de Dizzy Gillespie. El creador del be-bop había quedado asombrado por las habilidades de ese joven que, para sorpresa de todos, solo llevaba tocando cuatro años. Concretamente, desde que, al cumplir 14, su padre le regalase su primera trompeta. A partir de ese momento la carrera de Morgan fue en ascenso: se incorporó a los Jazz Messenger de Art Blakey, participó en discos clásicos como el Blue train, de John Coltrane y firmó como solista trabajos inapelables como The Sidewinder, Lee way o Tom cat. Aparentemente, nada podía parar al músico de Filadelfia.

Cómo fue asesinado y por qué. Lee Morgan era joven, talentoso, guapo, elegante. Lo tenía todo para encandilar a la audiencia y la encandiló, tal vez demasiado. Nunca ocultó su gusto por las mujeres, como tampoco reparó en el daño que sus relaciones extramatrimoniales provocaban en su esposa, Helen More. Ella fue la única persona que estuvo a su lado cuando Morgan cayó en la heroína y la que le ayudó a rehacerse para que pudiera actuar y grabar de nuevo. Una noche de invierno de 1972, Helen acudió al local en el que Morgan estaba actuando en Nueva York. Al entrar, lo sorprendió con una de sus amantes y, ciega de celos, le disparó con un revólver que llevaba en su bolso. La intensa nevada que caía impidió que las asistencias llegasen al club a tiempo y, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, Morgan murió desangrado. Hay un maravilloso documental (en Netflix) que cuenta su vida llamado I called him Lee Morgan.

Qué fue del asesino. Helen Morgan fue detenida, juzgada y encarcelada. Tras una breve estancia en prisión salió en libertad vigilada y, a finales de los 70, regresó a Wilmington, localidad de Carolina del Norte en la que había nacido. Allí comenzó a frecuentar la Iglesia metodista y se matriculó en una escuela para adultos para completar la formación que no pudo tener en su infancia. Falleció en 1996.

Victor Jara es, junto con Violeta Parra, el folclorista chileno más destacados del siglo XX. Fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 después de ser torturado durante varios días.

- Víctor Jara: torturado y asesinado por los militares de Pinochet

De quién hablamos. Víctor Jara (Chile, 1932-1973) es, junto con Violeta Parra (Chile, 1917-1967), el folclorista chileno más destacados del siglo XX. En su repertorio coinciden por igual temas tradicionales latinoamericanos y composiciones propias como Te recuerdo Amanda que no "en cinco minutos", como dice su letra sino en apenas dos y medio, narra una historia de amor y lucha guerrillera tan hermosa como demoledora.

Cómo fue asesinado y por qué. El 11 de septiembre, fecha del golpe militar de Augusto Pinochet contra el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, Víctor Jara fue detenido junto a otras personas que se encontraban en la Universidad Técnica del Estado y trasladado al Estadio Nacional, improvisado campo de concentración y exterminio de la dictadura. Después de ser torturado durante varios días, fue asesinado el 16 de septiembre, aunque aún serían necesarios tres días más para que la familia encontrase su cadáver, abandonado en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano.

Qué fue del asesino. Durante el tiempo que duró el gobierno de Pinochet, resultó imposible realizar una investigación a fondo de los hechos relacionados con la muerte del artista y, mucho menos, determinar la fecha o los autores materiales de la misma. No obstante, en 2018 y después de un proceso judicial que implicó, entre otras muchas pruebas, la exhumación del cuerpo de Jara, los tribunales chilenos condenaron a ocho militares a penas de quince años de prisión por su participación directa en la muerte y, a un noveno, a tres por colaboración. A esos nueve se sumaba Pedro Barrientos, militar chileno nacionalizado estadounidense que, en 2016, ya había sido juzgado en Estados Unidos por el mismo caso. A pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por las autoridades chilenas, Estados Unidos no ha concedido la extradición de Barrientos para que cumpla condena en el país transandino.

XXXTentacion alcanzó el puesto número uno en la lista de los más vendidos en la categoría de R&B en marzo de 2018 y fue asesinado unos meses después. En la imagen, un fan le rinde homenaje. Foto: Getty

- XXXTentacion: el rapero tiroteado por una bolsa de Louis Vuitton con 50.000 dólares

De quién hablamos. Del rapero estadounidense de vida turbulenta Jahseh Dwayne (Florida, 1998-2018), de alias artístico XXXTentacion. Inició su carrera compartiendo sus audios a través de SoundCloud, pasó por prisión en varias ocasiones (por posesión de armas, robo a mano armada, violencia doméstica...), alcanzó el puesto número uno en la lista de los más vendidos en la categoría de R&B en marzo de 2018 y fue asesinado unos meses después.

Cómo fue asesinado y por qué. XXXTentation había acudido con un tío suyo a una tienda de RIVA Motorsports, especializada en motocicletas, quads, motos acuáticas y lanchas. Sus asesinos, que le habían seguido hasta el lugar en una furgoneta, lo esperaron a la salida, le interceptaron el paso y le dispararon. Su tío escapó del automóvil y fue a buscar ayuda, pero el rapero no pudo ser reanimado. Los testigos afirmaron que, una vez producido el tiroteo, los agresores se bajaron de su automóvil y retiraron del coche de XXXTentacion una bolsa de Louis Vuitton con 50.000 dólares (unos 44.000 euros).

Qué fue del asesino. La policía ofreció una recompensa de 3.000 dólares a cambio de información sobre los autores del crimen. Unas semanas después del asesinato, fue detenido Dedrick Williams –que estaba en libertad condicional cuando se produjeron los hechos–, Robert Allen, Michael Boatwright y Trayvon Newsome, persona que, según el atestado, fue la que apretó el gatillo. Los cuatro, entre 20 y 22 años, están detenidos a la espera de juicio, acusados de asesinato con robo.

