Los jóvenes lideramos el cambio

Si tienes entre 15 y 30 años y no has reflexionado sobre lo que voy a contarte, quizás deberías empezar a hacerlo. Nuestra generación ocupará el 75 % de la fuerza laboral en el año 2030. Esto significa que no solo seremos la mayoría de trabajadores, sino también los futuros CEO, mánager, líderes, profesores y directores de colegios, los futuros políticos, los futuros consumidores, las futuras madres y padres. Ahora estarás pensando: ¡Qué guay, por fin nos tocará decidir a nosotros!, pero supongo que también te darás cuenta de la gran responsabilidad que esto supone.

Lo difícil viene cuando pensamos en que la manera en que las cosas funcionarán en 2030 será muy diferente y no tenemos forma de predecirlo al cien por cien. Todo está cambiando. Las nuevas tecnologías y las TIC suponen una disrupción en los mercados y los modelos de negocio. Se estima que un 46% de los trabajos para los que nos estamos preparando dejarán de existir, tendremos que reaprender y reinventarnos continuamente y los robots autónomos formarán parte de nuestro día a día. Dicho de otra manera, todos los retos a los que hoy nos enfrentamos, para los que nos han preparado, las cosas que nos han contado y la imagen que tenemos del mundo, cambiarán. En definitiva, si a algo nos enfrentamos los jóvenes de hoy es a una gran incertidumbre.

En medio de esta incertidumbre y esa responsabilidad estamos nosotros: la generación Z y la generación Y. Con nuestros intereses, nuestras cervezas de terraceo, nuestros filtros de Instagram, nuestras ganas de viajar y comernos el mundo, de hacer algo diferente, nuestro miedo al futuro, nuestra preocupación por hacer las cosas bien. Muchos queremos hacer cosas chulas y ayudar a nuestro alrededor, pero no siempre sabemos exactamente por dónde empezar. Queremos formarnos para el futuro, pero no sabemos cómo hacerlo de la mejor manera posible. Queremos ser felices y trabajar en lo que nos motive, pero también nos cuesta entendernos a nosotros mismos e identificar nuestras pasiones y nuestro propósito. Queremos hacer muchas cosas, vivir experiencias, aprender, aportar, pero a veces no encontramos las oportunidades más adecuadas. Si os habéis sentido identificados con alguno de los puntos, si queréis contribuir a tener una sociedad mejor y estar preparados para la incertidumbre y la responsabilidad, quiero invitaros al Youth Speak Forum 2019, que tendrá lugar este 5 de abril en Madrid.

"Muchos queremos hacer cosas chulas y ayudar a nuestro alrededor, pero no siempre sabemos por dónde empezar".

El YSF es el evento donde los jóvenes nos reunimos para entender e interiorizar que somos y debemos ser el cambio; no solo del futuro, sino también del presente. Un espacio para entender nuestra responsabilidad, para contribuir a lo que el mundo necesita: ser un lugar más sostenible a través de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Un contexto inmejorable para interactuar con empresas y organizaciones que buscan jóvenes como nosotros y quieren escucharnos y entendernos mejor, porque ven el valor que aportamos. Este es un día para conocer historias y ponentes que han llegado a hacer grandes cosas, empezando por cosas pequeñas.

He tenido la suerte de participar, asistir y vivir este evento, desde dentro y desde fuera en los tres últimos años y he podido ver historias que comienzan allí, proyectos que cogieron forma, sinergias que estaban esperando encontrarse y mucha gente joven con ganas de ser el cambio.

Sin duda, en un evento de un día no encontraréis la respuesta a todas las preguntas y retos que se nos plantean, pero todos los grandes caminos recorridos comenzaron con alguien dando un primer paso. Todo comienza con una conversación, una charla que te inspira, una lucecita que se enciende, una persona nueva que conoces, que te lleva a otra y de ahí a otra más y no puedes llegar a imaginar hasta dónde puedes llegar. Y aquí estoy yo, tres años después, reflexionando y siendo parte del cambio porque el YSF no va sobre lo que pasa ese día, sino sobre todo lo que viene después.

Ana Simoneta Rubido es expresidenta de AIESEC España 2017-18. Si quieres participar en el Youth Speak Forum de este año, puedes inscribirte aquí.