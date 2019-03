La cantante Rosana improvisó una canción junto al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, en un popular barrio de La Guaira, en el Estado de Vargas. La cantautora canaria, de visita en Venezuela, quiso conocer al político con quien charló en su ciudad natal. Al ser reconocidos y ante las peticiones de la gente terminaron interpretando fragmentos de Pa ti no estoy y Sin miedo en plena calle. "No espero visita, así que no vayas que pa ti no estoy", cantaba Rosana y Guaidó replicaba "¡Para los malos no estamos, para los buenos sí".

Guaidó comenzó este sábado una serie de mítines en el interior de Venezuela en la que ha asegurado visitará "todos los Estados posibles". El objetivo de la oposición será la de recuperar la iniciativa de una lucha política que fue acaparada por el apagó que dejó en oscuridad a los venezolanos. El arranque de su gira fue en Valencia, en la capital de Carabobo,