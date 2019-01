¿Quieres darle una vuelta a la decoración de tu casa? Pinterest dice que estas son las tendencias que arrasarán en 2019

Hay un lugar en Internet en el que solo caben las buenas ideas y las cosas estéticamente bonitas. Es Pinterest, la red social que pretende ser el Google de la inspiración. ¿No sabes dónde irte de vacaciones? En esta plataforma hallarás rincones perdidos que todavía no se han masificado. ¿Te apetece aprender a tejer? Probablemente encuentres decenas de tutoriales para empezar desde cero. ¿No sabes qué preparar para una cena con amigos? La lista de recetas para probar es infinita. La plataforma suma 250 millones de usuarios a la caza de ideas. Y aunque en España solo el 22% de quienes utilizan las redes sociales navegan en Pinterest, según un estudio de IAB, la plataforma tiene ya seis millones de usuarios, el doble que el año pasado.

Este buscador de inspiración acumula 175.000 millones de pines (nombre con el que se denomina a los me gusta de sus usuarios). Son sus propios usuarios los que guardan todo tipo de ideas que encuentran en cualquier rincón de Internet —desde una foto bonita a un tutorial interesante o una guía de viajes— para archivarlas en tableros virtuales. También buscan dentro de la plataforma inspiración para planificar sus viajes, sus compras, la decoración de su casa... Con esos datos, Pinterest ha elaborado un informe con las tendencias que marcarán 2019. La empresa detecta los términos de búsqueda con más crecimiento para así predecir las modas de este nuevo año: ¿dónde queremos viajar? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Cómo vamos a decorar nuestra casa?

Tablero de Pinterest con algunas de las tendencias de 2019 en decoración en el hogar.

Esta última categoría, la del hogar, no hace más que crecer en Pinterest: un 75% cada año. A falta de recursos para contratar los servicios de un interiorista, son muchos los que recurren a la plataforma en busca de ayuda y consejos, como si fuera una gran revista de decoración que no deja de actualizarse. Por eso, en EL PAÍS Escaparate seleccionamos 14 productos para que puedas incorporar en tu casa siete de las tendencias en decoración que, según Pinterest, van a arrasar este 2019.

1. El amarillo más joven, el mostaza, está de moda

Aunque Pantone, la Biblia oficial del color en el mundo del diseño, ha escogido el coral como el tono de 2019 por su “alegría y vivacidad”, los usuarios de Pinterest parecen decantarse por otra tonalidad para decorar sus hogares este año. Las búsquedas del término “amarillo mostaza” han aumentado un 45% en la red social. No es casualidad. Si el rosa ha sido bautizado como el color de los millennials, el amarillo ha irrumpido con fuerza en la moda y la decoración como el tono preferido de los más jóvenes, la generación Z. En pequeñas dosis o como protagonista absoluto, sirve para aportar una buena inyección de energía a cualquier interior.

Cojín de lino

Los más osados se atreven a pintar sus paredes de amarillo e incluso a coronar su salón con un sofá en tono mostaza. Pero si no estás preparado para asumir ese compromiso tan grande, los textiles son una buena opción para iniciarse. Este cojín de Kenay Home, elaborado en lino, es una alternativa para apuntarse a la tendencia, pero sin dejarse llevar demasiado por el arrebato.

Compra por 19,90€ en Kenay Home

Lámpara de sobremesa

Dicen los especialistas que una buena iluminación puede cambiar radicalmente el aspecto de cualquier estancia. Pero para ello es necesario elegir bien los puntos de luz y, sobre todo, saber para qué vamos a usar cada uno de ellos. Esta lámpara de sobremesa de La Redoute, de metal y estilo vintage, es una opción perfecta para esos rincones en los que se necesita luz dirigida (no difusa), como un escritorio o incluso una mesita de noche.

Compra por 67,49€ en La Redoute

2. Los cactus son tendencia entre los plantadictos

Si todavía crees que llenar la casa de plantas es algo antiguo y pasado de moda, échale un vistazo a las redes sociales. Pinterest y también Instagram han rescatado del olvido a las plantas de interior y les dan dado un toque de modernidad. ¿El resultado? Hogares de todo el mundo aspiran a convertirse en una especie de jungla urbana. Esta fiebre verde ha tenido como avanzadilla los cactus y las crasas, quizás porque son menos exigentes y no requieren tanta habilidad. Ahora, los plantadictos buscan ideas para darle una vuelta de tuerca a la tendencia y mostrar sus colecciones de cactus de forma más creativa.

Cactus artificial de espuma de cemento

En el caso de que tengas tanta mala mano con las plantas que ni siquiera los cactus logren sobrevivir a tus (nulos) cuidados, no te preocupes. Las variedades artificiales cada vez están más conseguidas, como este cactus de Banak Importa, elaborado con espuma de cemento y que imita a la especie opuntia, una de las más resistentes.

Compra por 25€ en Banak Importa

Terrario de vidrio y metal Uyova

¿Ya tienes dominado el cuidado de los cactus? Entonces es hora de pasar a la siguiente fase, la de los terrarios. Para crear tu propio jardín diminuto solo necesitas un recipiente de cristal como este de La Redoute, grava blanca, carbón activado, tierra para cactus, musgo y alguna piedra decorativa. Elige variedades pequeñas que no vayan a crecer mucho por encima del recipiente y procura que no le dé el sol directamente.

Compra por 27,99€ en La Redoute

3. Decorar con formas geométricas

Pintar una pared es una ciencia complicada. ¿Qué color elijo, qué acabado es mejor, cómo va a incidir la luz sobre la pintura…? Lejos del minimalismo y de sus interiores blanquísimos y desnudísimos, Pinterest ha detectado que cada vez más usuarios quieren inspiración para pintar sus paredes (y también sus muebles) con formas geométricas; las búsquedas de ideas para conseguirlo han aumentado un 225%. Esta tendencia conecta con un gran protagonista en mundo de la decoración: el do it yourself o hazlo tú mismo, que anima a los usuarios a customizar al máximo los espacios en los que viven con sus propias manos. Pero si prefieres no tener que sacar rodillo y bote de pintura, hay otras opciones para incorporar la geometría en tu casa de forma mucho más fácil.

Lámina geométrica multicolor

Lo de pintar paredes suele ser terreno prohibido si se vive de alquiler. Pero si aun así quieres dibujar con geometría en los muros de tu casa, puedes apuntarte a esta tendencia con cuadros y láminas. Esta de la firma danesa Ferm Living, que vende Smallable y mide 50 x 70 centímetros, es puro estilo nórdico. Se trata de una reproducción digital de bloques de colores pintados previamente a mano.

Compra por 25€ en Smallable

Alfombra Elga con motivos geométricos

De la pared al suelo. Los motivos geométricos sirven también para decorar alfombras, como esta de La Redoute, disponible en varias medidas y en tres colores (gris, azul y amarillo). Al elegir el tamaño de las alfombras, recuerda que es mejor pecar por exceso que por defecto. Si vas a colocarla en el salón, procura que al menos las patas delanteras de todos los muebles (sofás, butacas, mueble de la televisión…) queden encima de la alfombra.

Compra por 76,30€ en La Redoute

4. Chimeneas para sobrevivir al invierno: un objeto de deseo

Quizás es porque en Estados Unidos las casas suelen ir mucho más sobradas de metros cuadrados que en Europa, pero lo cierto es que las chimeneas se perfilan como uno de los objetos decorativos más deseados para 2019. Y por mucho que la idea de la leña y el crepitar de las llamas parezca más propia de una cabaña de cuento que de la realidad de nuestros micropisos de alquiler, en Pinterest las búsquedas de ideas sobre chimeneas se han incrementado un 763%. Los usuarios de la red social buscan, sin embargo, una estética muy concreta. Lejos de la típica imagen rústica de ladrillo o piedra, lo que quieren son chimeneas modernas, de líneas sencillas y limpias.

Chimenea eléctrica de pared con efecto leña

Si no quieres ni oír hablar de hacer obras en casa, es posible disfrutar de una chimenea en el salón sin tener que abrir hueco en la pared. Los calefactores eléctricos se pueden instalar sin obras y cumplen la doble función de dar calor y decorar. Este modelo, por ejemplo, disponible en Amazon, se puede fijar a cualquier pared. Está fabricada con metal y vidrio templado, funciona con mando a distancia y tiene un efecto que imita la leña ardiendo.

Compra por 105,99€ en Amazon

Chimenea eléctrica de pie estilo rústico

Aunque en cuestión de chimeneas Pinterest diga que el diseño moderno está más de moda, el estilo rústico no ha perdido ni un ápice de su encanto. Esta chimenea eléctrica (la tipo 1), disponible en eBay, replica la apariencia de las antiguas estufas e imita también el efecto de la leña al arder. Ofrece una potencia regulable entre 950 y 1850 vatios y cuenta con un interruptor térmico de seguridad para evitar que el aparato se sobrecaliente.

Compra por 85,99€ en eBay

5. Crear jardines verticales

La lista de beneficios de tener plantas en casa es casi infinita: aumentan el bienestar, cuidarlas es una especie de terapia, purifican el aire, reducen el estrés… Y, desde un punto de vista meramente estético, no hay quien compita con ellas si de dar vida y crear sensación de hogar se trata. Pero cuando el espacio escasea (o cuando la adicción a lo verde es tan grande que ya hemos cubierto con plantas cualquier superficie horizontal disponible) es hora de empezar a pensar en vertical. Los jardines verticales, que pueden ser comestibles o simplemente decorativos, crecen en búsquedas en un 287% en Pinterest. Y aunque parezcan una complicada obra de ingeniería apta solo para los más hábiles con las plantas, son más fáciles de hacer realidad de lo que aparentan.

Bolsa para jardín vertical con 15 bolsillos

Antes de empezar a diseñar tu jardín vertical, es importante elegir el material del recipiente en el que vas a colocar las plantas. Los sistemas de fieltro —como este colgador con bolsas transpirables, disponible en Amazon en cuatro tamaños— son una de las opciones más recomendadas, sobre todo porque son más ligeros y fáciles de mantener que los de plástico.

Compra por 19,99€ en Amazon

Cubretiestos para colgar y conseguir un estilo boho en tu hogar

Si lo de cultivar en vertical te sigue pareciendo una tarea demasiado complicada pero aun así quieres tener tus plantas en las alturas, puedes optar por crear un mini jardín vertical utilizando macetas más sencillas. Este cubretiestos de La Redoute se puede colgar del techo o de la pared con un simple gancho. Y para conseguir el estilo boho (ecos hippies y bohemios con un toque étnico) que tanto triunfa en Internet, solo tienes que combinar varias macetas de este tipo y colocar dentro especies colgantes, como los potos y las enredaderas.

Compra por 31,99€ en La Redoute

6. No pintes las paredes, mejor empapela

El papel pintado era, hasta hace poco, un tema tabú en la decoración. Viejuno, pasado de moda, anticuado… se nos agotaban los calificativos para desdeñar sus infinitas posibilidades. Sin embargo, hoy vive un resurgir gracias sobre todo a las redes sociales. La estilista de interiores Emily Henderson, por ejemplo, no pierde ocasión de contar a sus casi 800.000 seguidores en Instagram que empapelar una habitación es una fórmula infalible para crear interiores que impacten. Y la diseñadora e interiorista Justina Blakeney, autora del blog de referencia The Jungalow, ha lanzado su propia colección de papeles pintados con estampados botánicos y tropicales para adaptar esta tendencia a su estilo bohemio. Los usuarios de Pinterest parecen haber escuchado a estas dos influencers de la decoración porque las búsquedas de ideas para utilizar el papel pintado en casa, como alternativa a la pintura, se han disparado un 401%. Y cuanto más llamativos, mejor.

Papel pintado con estampado tropical

Un ejemplo más de cómo la obsesión por todo lo botánico ha invadido el mundo de la decoración. Y cuanto más exótico sea, mejor. Este papel pintado con motivos tropicales de la firma especializada Saint Honoré es una especie de reinterpretación en clave millennial del clásico estampado de flores. Puedes utilizarlo para empapelar toda una habitación o, si no te atreves a tanto, para destacar una única pared, por ejemplo en el comedor o en el dormitorio.

Compra por 29,95€ en Amazon

Papel pintado con estampado de terrazo

Esta opción mezcla dos tendencias en una, la moda de empapelar las paredes con la fiebre por el terrazo. Muy popular en el pasado para utilizar en los suelos de las casas por ser un material barato y resistente, el mundo del diseño lo recupera ahora para darle mil vidas: en textiles, accesorios, de nuevo en el suelo y también en las paredes. Este papel pintado de Kenay Home mezcla tonos pastel en menta, rosa y gris, por lo que encaja perfectamente en dormitorios infantiles.

Compra por 34,90€ en Kenay Home

7. Decorar con arte textil

¿Esa pared vacía que tienes en casa te atormenta porque no sabes cómo decorarla? Has probado ya con estanterías, láminas, apliques y nada funciona. Buenas noticias: hay vida más allá de las opciones clásicas. Internet ha descubierto el arte textil y, de repente, las paredes de las casas se han llenado de tapices y telares hechos a mano. Las búsquedas de arte textil se han disparado en Pinterest un 1.718%. No en vano sirve para decorar de forma inesperada espacios vacíos complejos (encima del sofá o de la cama, por ejemplo) y, además, aporta ese extra de textura que solo se consigue con los textiles.

Telar de macramé

En cuestión de telares y tapices, el macramé se lleva la palma. Esta técnica consiste en convertir una bobina de cordón en una composición única a base de trenzar y anudar el tejido, de forma similar al encaje de bolillos. Es un ejemplo más de ese revival de los setenta que se vive en el interiorismo. Y aunque el blanco es la opción más popular, también triunfan los modelos teñidos, como este en violeta de Kenay Home.

Compra por 20€ en Kenay Home

Alfombra Isham fabricada en yute

El concepto de arte textil no se limita a tapices tejidos con lana o macramé. Y en decoración, abrir la mente y darle a los objetos un uso distinto a aquel para el que fueron diseñados suele ser la solución a muchos dilemas. Así, una alfombra de yute como esta de Sklum se puede anclar a la pared para convertirse fácilmente en el cabecero de una cama (si no te lo crees, mira aquí el resultado).

Compra por 71,12€ en Sklum

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de enero de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.