15 ideas para sacar el máximo partido a cada rincón de tu casa

Mientras el alquiler de la vivienda está alcanzando cotas prohibitivas, los inquilinos se las tienen que ver y desear para sacar partido a pisos menguantes. Nos gustan los espacios diáfanos y el minimalismo, pero resulta una perspectiva poco realista cuando el metro cuadrado se cotiza casi a precio de oro. Afortunadamente, en Internet se pueden encontrar fácilmente soluciones brillantes sin tener que quemar (demasiado) Pinterest. Los principales consejos pasan por recurrir a muebles plegables, con doble funcionalidad, que además ofrezcan la posibilidad de guardar lo que necesitemos en su interior. A su vez, existen diferentes consejos para no recargar demasiado una estancia, como utilizar muebles que no se peguen demasiado al suelo.

En El PAÍS Escaparate recopilamos quince soluciones para aprovechar cada rincón de tu casa. Incluso si tu casero ha impuesto algunas normas como, por ejemplo, no hacer agujeros en algunas estancias como el baño.

ALMACENAMIENTO

Baldas de diferentes tipos

Uno de los consejos que dan los expertos de plataformas como Apartment Therapy para pequeños espacios es recurrir a mobiliario que casi no toque el suelo, como esta escalera estantería que permite organizar las cosas sin ocupar demasiado espacio. Se trata de aprovechar rincones que no te esperas, como por ejemplo, encima de las puertas con diferentes baldas, como estas de eBay (desde 10,48 euros) o sacando partido a cualquier esquina, como estas redondas, también de eBay (14,48 euros). En el mercado existen opciones que incluyen hasta luz (31,47 euros) o altavoces (37,81 euros).

Estanterías para el baño

Si estás de alquiler, probablemente una de las normas de tu casero sea no hacer agujeros en los azulejos en el baño. ¿Cómo ingeniárselas cuando no tienes casi mobiliario para guardar todas tus cosas? Una de las opciones más socorridas es la de utilizar una estantería sobre el inodoro o sobre la lavadora, de fácil montaje, que no necesita sujeción a la pared.

Pufs y taburetes con almacenaje en su interior

Un taburete polivalente que hace las veces de reposapiés y un perfecto aliado para cualquiera de las estancias de tu casa en el que podrás guardar prendas, libros, juguetes o cualquier cosa que necesites. Sus cuatro patas alejan su base de las manchas y resulta muy cómodo para sentarse. Es una idea muy fácil de encontrar en otras plataformas como eBay (28,41 euros).

Cama con canapé

Los canapés son una de las mejores alternativas para guardar todo aquello que no podemos almacenar en el armario cuando casi no tenemos metros cuadrados en la estancia. Suelen tener una gran capacidad y suponen una manera de tener organizado todo aquello que no utilizamos a diario. Este modelo de Carrefour incluye colchón y almohada, aunque podrás encontrar otras opciones como este abatible de madera en El Corte Inglés (364 euros).

Mueble bajo el lavabo

Al igual que sucede con la estantería para el inodoro, afortunadamente hay bastantes opciones de mobiliario en Internet para aquellos que necesitan un espacio extra en el baño. Este en particular viene ya con la forma del pilar del lavabo y solo requiere encajarlo contra la pared, sin obras. En Amazon hay otras opciones de acero por 32,90 euros.

Organizador de camisetas

Mantienes tu oficina ordenada, y puedes hacer lo mismo (de forma literal) con tu armario. En Amazon puedes encontrar organizadores para tus camisetas que ayudan a tenerlas como si de un archivador se tratase. Permite plegar, apilar y organizar fácilmente la colada y es muy útil para llevar la ropa en la maleta sin que se arrugue. De hecho, es un best seller en la plataforma dentro de la categoría de organizadores de maletas.

Espejo para guardar accesorios

Un dos en uno de más de metro y medio de altura con espejo reclinable que lleva en su interior un pequeño almacenamiento forrado de terciopelo negro para guardar cualquier tipo de accesorio. Su diseño y su color claro consigue que encaje en cualquier tipo de decoración.

MUEBLES CON DOBLE FUNCIÓN (O QUE SE PLIEGAN)

Estantería de oficina

Si estás buscando un rincón en tu nueva casa en el que poder instalar una mesa de trabajo, existen diferentes opciones para ocupar el mínimo espacio posible. Una de ellas es recurrir a mobiliarios muy verticales, como esta especie de escalera sujeta a la pared que puede servir como estantería y su última balda, como pequeña oficina para poner el portátil y una lámpara. Disponible en varios colores. Hay quien prefiere una mesa plegable, como esta atornillada a la pared de Amazon (54,99 euros) o esta estantería de eBay que directamente se convierte en un escritorio plegable (85,99 euros).

Silla plegable

En el mundo de las sillas plegables hay vida más allá de las de plástico que suelen venderse como asientos para la terraza o el jardín. Si buscas bien en Internet puedes encontrar modelos de madera como este de inspiración nórdica y respaldo y asiento de tela

Sofá cama

¿Tienes invitados en casa este fin de semana? Cada vez hay más opciones entre las diferentes tiendas online con sofás que incorporan un sistema muy sencillo conocido como “click clack” o de libro, por el cual el sofá se hace cama simplemente aplicando la fuerza necesaria sobre el respaldo. Este es perfecto para salones más informales. Si estás buscando otras alternativas que además incluyan almacenaje, hay modelos como este de Carrefour por 649 euros.

Bastidor plegable

No subestimes la capacidad de este mueble: puede adaptarse a cualquier lugar donde más te haga falta, en el hall de la entrada, para dejar abrigos, bufandas y zapatos; como ropero, o para cualquier habitación en la que tengas que colgar otras cosas. Está elaborado en bambú y cuando no lo necesites, puedes plegarlo para que no ocupe espacio.

Tendedero plegable para el baño

¿Qué se puede hacer cuando no hay casi espacio en casa para un tendedero? Recurrir a uno plegable como este con estructura de madera y barras de aluminio que se pueden abrir total o parcialmente. Otra alternativa es recurrir a un toallero eléctrico que también puede servir para secar la ropa, como este modelo de Carrefour (58,09 euros).

ESPACIOS MÁS DIÁFANOS

Puertas correderas

Un gesto tan sencillo como abrir una puerta puede restar espacio potencial a una pared donde piensas poner, por ejemplo, una estantería. Los diseños correderos ayudan a separar estancias de forma sutil, como este modelo en cristal, que además deja pasar la luz. Su diseño no requiere obra. Sucede lo mismo con los armarios, pero se pueden encontrar opciones con estas mismas puertas en webs como Amazon (170 euros).

Muebles sin patas

Atornillar el mobiliario a la pared y prescindir de sus patas es una manera muy efectiva de dar más aire a una pared sin tener que renunciar a espacios para colgar y guardar las cosas. En Banak Importa encontrarás este cubo de almacenaje con tres huecos que podrás montar y combinar en función de tus necesidades. Lo mismo podrás hacer en el dormitorio, por ejemplo, con las mesillas de pared (125 euros en La Redoute).

Lámparas a la pared

Si no tienes espacio para mesillas en el dormitorio y la cama ocupa todo el espacio, una lámpara de pared cubre la necesidad de iluminar tu espacio. Esta combina la transparencia del vidrio con la belleza de la madera de fresno. Se adapta a todos los estilos.

