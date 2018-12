Cinco claves para ordenar tu casa de una vez por todas

Seguro que lo has dicho unas cuantas veces. En voz alta y con testigos, para que haya pruebas: “Este fin de semana ordeno mi casa”. Pero el momento nunca llega, o las ganas no aparecen, o la tarea es tan inmensa que no sabes por dónde empezar, o… Mientras exploras lo infinita que puede ser la lista de excusas para no poner orden en casa, el caos campa a sus anchas. La ropa se acumula en el dormitorio, los papeles escalan montañas encima del escritorio y en los cajones del armario es imposible encontrar nada.

Ordenar es mucho más que una mera cuestión de liberar espacio físico. Se trata también de lograr un equilibrio mental. La desorganización provoca estrés, genera cansancio y quita tiempo. También afecta a la concentración. Según un estudio de la Universidad de Princeton, el desorden nos entorpece a la hora de concentrarnos en una sola tarea porque afecta a nuestro cortex visual. Otra investigación de la publicación especializada Personality and Social Psychology Bulletin revela que las personas que viven en casas desordenadas tienen más probabilidades de sufrir depresión o fatiga.

La preocupación por mantener nuestras casas en orden se ha disparado. Tan solo este año, la red social Pinterest ha registrado 14 millones de búsquedas de términos relacionados con la organización en el hogar. El motivo de este frenesí viene de Japón y responde al nombre de Marie Kondo. Esta experta, que descubrió su pasión por la organización cuando era una niña, se ha convertido en una gurú de la materia. Kondo ha contagiado su pasión por la organización a millones de personas gracias a su método KonMari y a su libro La magia de orden, un best seller que se ha traducido a 30 idiomas. Su filosofía: deshacerse de todo aquello que no te haga feliz.

Pero el de Marie Kondo no es el único método capaz de transformar el caos en orden. Hay tantas fórmulas como tipos de hogares, aunque para conseguir (y mantener) una casa ordenada los expertos recomiendan empezar en un mismo punto: tomar conciencia del problema. En EL PAÍS Escaparate hemos consultado a tres organizadoras profesionales, una figura que ha empezado a cobrar fuerza recientemente, para desentrañar el secreto del orden. Recogemos las cinco claves que, según estas expertas, te ayudarán a organizar tu casa de una vez por todas y seleccionamos 15 artículos que puedes comprar para conseguirlo.

1. Sigue un proceso y encuentra tu método de organización

Ordenar no consiste en darse la paliza una mañana tonta de domingo y terminar frustrado porque nunca consigues terminar nada. “Moverás tres cosas, pero saldrán otras cuatro para hacer y al final no solucionarás nada”, explica Adelaida Gómez, que fundó hace cuatro años Orden Studio, una empresa especializada en enseñar a las personas a ser ordenadas y organizadas. La experta sigue con sus clientes un estricto proceso. Y no basta con tomar conciencia del problema, es necesario también querer solucionarlo y marcarse un objetivo claro: por ejemplo, para esa habitación que se ha quedado como almacén de cajas sin deshacer tras una mudanza reciente, el objetivo puede ser vaciarla y convertirla en un despacho. A continuación, se trata de desglosar ese objetivo en tareas más sencillas: comprobar qué hay en esas cajas llenas, decidir dónde va a ir cada cosa, vaciar las cajas, recolocar lo que haya dentro… “Hay que planificar esas tareas”, añade Gómez. “Pensar en cómo lo vas a hacer, qué materiales necesitarás y cuánto tiempo te va a llevar”.

Teniendo en cuenta estas observaciones, recomendamos dos libros de referencia en métodos de organización y orden, y un organizador semanal que te ayudará a planificar tu día a día.

La magia del orden, de Marie Kondo. Además de seguir un proceso, es necesario elegir un método de organización: ¿qué pautas vas a utilizar para ordenar tus cosas? El método de Marie Kondo, que la japonesa explica en La magia del orden, parte de una premisa en la que coinciden los organizadores profesionales: ordena tus cosas en categorías (ropa, artículos de cocina, documentos…) e intenta asignarle a cada categoría y a cada pertenencia un lugar específico. De ese modo, cada vez que algo nuevo entre en casa ya sabrás dónde tienes que guardarlo.

El poder del orden: una terapia contra el caos, de María Gallay. María Gallay, la primera organizadora profesional que empezó a trabajar en España, basa su trabajo en el método de las 5S. Esta técnica japonesa, que puso por primera vez en marcha la empresa Toyota en los años sesenta, se utiliza por ejemplo en fábricas, hospitales o colegios de todo el mundo. Se trata de organizar siguiendo cinco pasos: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina. “Vale para todo. Para ordenar un cajón, un armario o una casa completa”, asegura Gallay, que desarrolla este método en su libro El poder del orden.

Planificador semanal. De nada sirve planificar si todos esos objetivos y métodos quedan guardados en el cajón de las buenas intenciones. Adelaida Gómez recuerda la importancia de agendar las tareas pendientes. Una vez que las hayamos desglosado y hayamos calculado cuánto tiempo nos va a llevar cada una, es importante designar un día y una hora para hacerlas y apuntarlo, por ejemplo, en organizadores como este que recomendamos. De lo contrario, se quedarán para siempre en esa pila infinita de los “mañana me pongo”.

2. Para ordenar primero tienes que sembrar el caos

Es imposible ordenar sin saber primero qué tenemos en casa. Y para eso es imprescindible poner la casa patas arriba y vaciar armarios, cajones, cajas, estanterías… “Ese caos da miedo porque es una sensación de pérdida de control”, reconoce Adelaida Gómez. Pero es ese caos el único lugar desde el que podremos hacer purga y decidir qué es realmente útil y qué cosas deben salir de casa. “La eliminación es una parte importante, muchas veces el desorden llega porque tenemos demasiadas cosas”, explica Cloti Martínez, organizadora profesional en Reorganizarte. “Siempre insto a eliminar, no solo por una cuestión de espacio físico sino también por salud mental. Pero nos cuesta mucho. Recomiendo empezar por cosas con las que tienes un enlace emocional menor”, añade.

Y, después de sembrar el caos, toca volver a ordenar todo. Seleccionamos un aparador, un mueble colgante como cajón desastre o una estantería de metal. Artículos de almacenaje funcionales para mantener el desorden a raya.

Aparador. Organizar no es más que completar un complicado tetris. Una vez que tengamos todo fuera y a la vista, Martínez recomienda “evaluar el espacio físico del que dispones para contener todas tus cosas”. Aprovechar al máximo los muebles de almacenaje es clave: armarios, cajoneras, baúles, cómodas... Y también los aparadores, como este que seleccionamos de Kenay Home en madera blanca y líneas nórdicas, que puede hacer las veces de comodín en cualquier habitación de la casa.

Mueble colgante. Tener cada rincón ordenado al milímetro puede resultar abrumador. Por eso es útil designar un cajón de sastre, un lugar para guardar todo aquello que no tiene definido (todavía) un sitio concreto. Si lo colocas en la entrada, como en este mueble colgante con dos cajones de Banak Importa, te puede servir como punto para almacenar el correo, por ejemplo. “Un sitio de desahogo puede ser fenomenal, pero si ese cajón se llena y pasan a ser dos, deja de ser útil”, advierte María Gallay, la organizadora profesional que además dirige el estudio Organización del orden.

Estantería de metal. El almacenaje abierto, como esta estantería de metal de La Redoute, es otra buena solución para mantener el caos a raya, sobre todo si se combina con otros accesorios. Gallay recomienda los archivadores de revistas porque permiten guardar en vertical documentos y objetos sobre una balda o una estantería.

3. Piensa en los accesorios que vas a necesitar

Los accesorios para organizar son los grandes aliados para maximizar cada centímetro libre. Perchas, baldas, ganchos… y sobre todo las cajas, la principal herramienta de orden que utilizan los organizadores profesionales. En este punto también hay que planificar, según explica Adelaida Gómez: “Es importante preparar todos los materiales que vas a necesitar antes de empezar la tarea para así no tener que parar”. Cuidado, de todas formas, con lanzarse a comprar accesorios de forma compulsiva. Es contraproducente. “Los accesorios son muy útiles, pero hay que comprarlos solo después de tener el contenido decidido”, advierte Gallay.

A continuación, tres de los principales accesorios que puedes adquirir cuando tengas listo todo que vas a ordenar.

Juego de dos cajas de almacenaje plegables. Con asas, sin asas, plegables, rígidas, más grandes o más pequeñas. Las posibilidades de una caja son infinitas. “Sirven como cajones ficticios, son imprescindibles. Incluso las tapas se pueden aprovechar también”, explica Cloti Martínez. Aunque, como señala la experta, no todas valen para todo: hay que adaptar el continente al contenido y pensar también dónde las vas a colocar y qué función les quieres dar para elegir el modelo idóneo. Este juego de dos cajas están hechas de tela de algodón y de cartón, y tienen unas dimensiones de 38 x 25 x 25 centímetros.

Separador de cajones ajustable. La clave para exprimir al máximo el potencial de las cajas, explica Martínez, está en compartimentar el espacio, sobre todo si se van a guardar dentro elementos pequeños. Para ello se pueden utilizar cajas de menor tamaño o recurrir a los divisores, como el que seleccionamos que es de plástico resistente, que se venden aparte y sirven también para organizar los cajones de los muebles.

Set de dos cestos. Si te has quedado sin armarios y cajones en los que colocar tus cajas, puedes recurrir también a los cestos para aprovechar otros rincones de tu hogar. Un juego en yute, como este de Kenay Home, te permite por ejemplo guardar las mantas en el salón o la ropa de estar por casa en el dormitorio y, al mismo tiempo, sirve como elemento decorativo.

4. Cuidado con los rincones del caos

En cada casa, hay rincones que parecen imanes capaces de atraer todo el desorden del universo. Para identificarlos, analiza cuál es tu punto débil: si tiendes a acumular papeles, será la oficina; si te pirra comprarte un recuerdo en cada viaje que haces, seguramente tengas las estanterías atestadas. Las tres expertas que hemos consultado coinciden, sin embargo, en que las zonas con más peligro son cuatro: el dormitorio, la cocina, el baño y las superficies planas. “Donde haya una superficie de apoyo libre, ahí se acumulará el desorden”, advierte María Gallay. “Al final, ya ni ves todo lo que has puesto encima porque forma parte del paisaje”.

Debajo, tres propuestas de artículos para que esos rincones donde tiende a acumularse el desorden dejen de ser caóticos.

Organizador para debajo del fregadero (cocina). Los armarios de la cocina son muchas veces una caja sorpresa, nunca sabes lo que hay dentro. “La cocina es un foco de caos porque acumulamos muchas cosas que compramos y luego no utilizamos”, explica Gallay. “Viven en el fondo de los armarios y no salen nunca”. Los productos de limpieza, por ejemplo, suelen estar desterrados debajo del fregadero, en un agujero negro en el que es imposible encontrar nada; un organizador para colocar en este hueco te puede servir para compartimentar y aprovechar ese espacio al máximo.

Juego de perchas (armario). “Hay muchos puntos conflictivos en el dormitorio. Los cajones de la cómoda, los de la mesita de noche, esa silla que colocas en la habitación y que llenas de ropa…”, enumera Adelaida Gómez, de Orden Studio. Pero los reyes del caos son, sin duda, los armarios. Cloti Martínez, que está especializada en organizar vestidores, recomienda adaptar su configuración con barras y baldas. Y María Gallay subraya la importancia de las perchas: “Los organizadores solemos ponerlas todas iguales. No es por capricho, está estudiado que el cerebro se tranquiliza cuando ve las cosas estandarizadas”. Recomendamos este juego de 30 perchas para trajes de Amazon Basics (cuenta con 251 opiniones de usuarios, de las cuales, 231 son positivas).

Caja de plástico con asas de madera (baño). Al organizar espacios como la cocina y el baño, hay que tener en cuenta los materiales que utilizamos. Es recomendable huir del mimbre y recurrir por ejemplo al plástico (debajo, una caja organizadora de baño con asa de madera) porque aguanta mucho mejor la humedad y es más fácil limpiarlo. También es útil en estas zonas utilizar accesorios con asas para poder sacar y después guardar con facilidad los productos del día a día.

5. El orden no se mantiene solo

“El orden te da tiempo, te ayuda a ahorrar dinero y también te aporta tranquilidad. Sientes que tu casa es un sitio al que volver y descansar, y no ese lugar donde todo apremia y donde siempre hay una pila de tareas pendientes por hacer”, asegura María Gallay. La lista de beneficios de vivir en un espacio organizado debería ser excusa suficiente para, una vez conquistado el orden, esforzarse en mantenerlo. Pero lo complicado muchas veces empieza precisamente ahí. “El orden no se mantiene solo, lo mantienes tú”, afirma tajante Cloti Martínez.

Para mantener esa disciplina del orden una vez logrado el reto de conseguirlo, proponemos un perchero de pared, un revistero y una bandeja de oficina. Tres artículos que se suman a la lista de recomendaciones a partir de los consejos de las expertas consultadas.

Perchero de pared. El primer paso para mantener el orden es aprender a decir que no. “Eres más consciente de lo que hay y de lo que necesitas, por lo que no compras de más”, asegura Gallay. Después, es importante que ese lugar que has seleccionado para guardar cada categoría de tus pertenencias sea “cómodo, lógico y práctico”, según la experta, para que las cosas vuelvan a su sitio casi por inercia. “No vale de nada, por ejemplo, colocar un perchero para los niños y no ponerlo a su altura”, ejemplifica. Este que recomendamos, de madera y metal, tiene unas dimensiones de 50 x 5 x 8 centímetros y es apto para cualquier estancia.

Revistero. La principal pauta que da Cloti Martínez para conservar el orden es trabajar día a día. “El truco es evitar el ‘lo hago después’. Y no desfallecer. El orden no tiene que crear ansiedad, hay que trabajar desde la tranquilidad y la calma”. Lo fundamental, explica la organizadora, es haber definido un sistema de organización específico que te funcione según tus necesidades y tus rutinas. Si, por ejemplo, tienes la mesa de centro del salón llena de libros y revistas porque te gusta leer en el sofá, quizás lo más práctico sea colocar un revistero a mano como este de metal que sirve también como objeto decorativo.

Bandeja de oficina. Mantener el orden es una toma constante de decisiones. Cada vez que en casa entra por ejemplo una carta del banco o un montón de papeles del trabajo, hay que resolver dónde los colocamos. Esta bandeja de oficina fabricada en corcho es una solución para dejar ordenados esos papeles que llegan a nuestro hogar cada semana. “Los por si acaso y los dejo aquí mientras tanto son excusas que nos ponemos para no decidir. Hay que tener un sistema de archivo”, señala Gallay, que en cualquier caso recuerda que las cosas son solo eso, cosas. “Nosotros le damos el valor y la importancia que queremos”.

