Pepa, la chihuahua toy 2.0

A ‘PEPA’, la chihuahua toy de Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1979), la nombraron así por el personaje infantil Pepa Pig, pero acabó siendo Pepa de España. Así se llama en su cuenta de Instagram (@soylapepa), donde, a supuesto golpe de pezuña, cuenta sus devaneos desde que tenía apenas unos meses. “Nos pareció que sería un buen recuerdo tener registradas sus anécdotas desde que llegó a casa. Empezamos con la broma y ahora que tiene cuatro años supera los 31.000 seguidores”, dice el presentador del programa Operación Triunfo. El 15 de julio de 2017, Pepa anunciaba en sus redes la llegada de un nuevo miembro a la familia: la hija de sus dueños. Desde entonces, en su perfil se define como “hija de Sara Rubio y Roberto Leal. Hermana de Lola”.

El reportero sujeta a la mascota con delicadeza entre sus manos. Resguardada del frío en el pañuelo de su dueño, Pepa parece una perra tímida y miedosa. Nada más lejos de la realidad. El periodista la define como pizpireta, sociable y juguetona. Cuenta que tampoco hay que dejarse engañar por su talla. Con apenas un kilo y 300 gramos de peso, su mayor debilidad es la comida. “Le gustan hasta las tostadas con tomate. Se mete todo en la boca. Hay veces que he encontrado en su cunita un USB mordisqueado y otras cosas inverosímiles”, apunta el sevillano, que el próximo 31 de diciembre dará las campanadas por primera vez, en Televisión Española.

Pepa pertenece a la raza más pequeña del mundo, pero Leal no tiene dudas de que su tamaño nada tiene que ver con su capacidad para querer: “Cada vez que llego a casa, me hace una fiesta. Incluso si la he visto cinco minutos antes. Y en esos momentos, yo pienso: qué persona te hace eso. Pepa es un amor y la queremos muchísimo”.