1

¿Cuántas horas pierde la humanidad cada año frente a las estanterías de los bazares, tratando de calcular cuántas bolas y metros de espumillón necesita para decorar sus árboles de Navidad? Nadie lo sabe, pero los matemáticos sospechan que demasiadas y tienen la solución: un conjunto de fórmulas que te salvarán de la tediosa tarea de hacer el cálculo a ojo de buen cubero. Según las ecuaciones, si tienes un árbol de 170 centímetros puedes ir a la tienda con la lista de la compra preparada: necesitarás 35 bolas, 8,7 metros de espumillón, 5,3 metros de luces y una estrella de 17 centímetros.

¿Que el tuyo es más grande? No hay problema; la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, ofrece una calculadora para que solo tengas que introducir la talla de tu árbol. Las matemáticas son así de maravillosas (aunque el gusto de quienes han desarrollado las fórmulas pueda ser cuestionable), y la incalculable ayuda que te brindan para decorar el icono navideño solo es un pequeño ejemplo de cómo pueden hacer tu vida más fácil, barata y estimulante durante las próximas fiestas. No te preocupes si no sabes hacer ni una raíz cuadrada, el matemático de la Real Sociedad Matemática Española Eduardo Sáenz de Cabezón te lo explica todo. Estos son sus consejos.