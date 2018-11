La donación secreta de Amancio Ortega a su pueblo

Ha pasado una década y el secreto se ha descubierto ahora. Amancio Ortega, el dueño de Inditex, donó a su pueblo de Busdongo (León) 80.000 euros para comprar una máquina quitanieves. Lo ha desvelado Óscar Gutiérrez, el exalcalde al portal Leonoticias. “Se me ocurrió ir a Arteixo a plantearle las necesidades que teníamos en el municipio. No pude reunirme con él porque estaba haciendo el camino de Santiago, pero me recibió Óscar Ortega”, explica el actual concejal del PP sobre su reunión con el presidente de la Fundación Amancio Ortega. Y añade: “Le propusimos que nos ayudaran a crear un museo del ferrocarril en Arbás y una residencia de ancianos, pero finalmente le comentamos que necesitábamos un camión quitanieves, porque aquí nieva mucho y el que teníamos ya estaba muy viejo, tenía por lo menos 30 años ya, y accedieron a comprárnoslo. Les enviamos el presupuesto que costó adquirirlo, 80.000 euros, y nos dieron el dinero enseguida”.

“En ese momento no lo difundí públicamente porque me pidieron que lo mantuviéramos en la discreción”, confiesa Gutiérrez, que aclara que ha decidido hacerlo ahora porque “se conoce que la fundación ha dado dinero a los hospitales y creo que era positivo contar esto también”.

Una acción altruista por parte del dueño del imperio de Inditex que se suma ahora a otras donaciones conocidas, como las realizadas en los últimos años a la Sanidad pública española. En marzo de 2017, la Fundación Amancio Ortega anunció que donaría 320 millones de euros para la compra de aparatos de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Una ayuda con la que no todos estaban de acuerdo. Mientras que las diversas delegaciones territoriales de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) consideraron que las comunidades deberían rechazar este dinero porque condicionaría la organización del sistema, pacientes y sanitarios sí aplaudieron la decisión de Ortega.

Un año antes, en mayo de 2016, la fundación dio otros 40 millones de euros para la lucha contra esta misma enfermedad en Andalucía. Entre otros gestos solidarios, el que es considerado como el sexto hombre más rico del mundo según Forbes, también ha colaborado con Cáritas y ha ayudado a construir albergues para pobres o escuelas infantiles en Galicia.