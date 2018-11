4

El ayuno funciona distinto en los profesionales

Al obligar a su organismo a quemar grasas ante la falta de glucógeno, buscan mejorar el rendimiento de su maquinaria con un combustible de peor calidad, pero más disponible. "También se consigue doblando las sesiones de entrenamiento, sin reponer los carbohidratos de cara a la segunda sesión", señala Raúl López-Grueso, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y experto en nutrición deportiva.

"Este plan es eficaz en deportistas profesionales porque han desarrollado flexibilidad metabólica, una capacidad que ha estudiado en profundidad el profesor Íñigo San Millán, de la Universidad de Colorado, y que se resume en una mayor capacidad para oxidar los ácidos grasos en lugar de glucógeno. Es una adaptación que se logra al cabo de muchas horas de entrenar para mejorar el metabolismo aeróbico. En cualquiera poco entrenado, el ayuno solo funciona si no hay intensidad. De haberla, te arriesgas a entrar en una zona de hipoglucemia y a no poder mantener un buen nivel de esfuerzo. En la bicicleta estática no hay problema, pero en carretera puede provocar caídas…".