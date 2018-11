Fin del misterio: ¿por qué Rosalía no saludó a Almodóvar?

31 de octubre, Plaza de Colón de Madrid, 11.000 personas esperando a Rosalía para escuchar en directo las canciones de su esperado segundo largo, El mal querer. Ella atraviesa una calle para dirigirse al escenario cuando una figura sale de un balcón para saludarla como cualquier otro admirador. "¡Rosalía, guapa!". Solo que no es cualquier otro seguidor: es Pedro Almodóvar, uno de los españoles más internacionales de la historia de nuestra cultura.

Ella pasa de largo. No lo ha oído. El momento se hubiese quedado ahí si no fuese por lo curioso de la situación: cualquier joven artista que se precie en España lo haría todo por tener la atención durante diez segundos de Pedro Almodóvar. Pero aquí los papeles se han intercambiado: es Pedro, forofo confeso de la artista y que además la dirige en un pequeño papel en su última película Dolor y gloria, la que reclama la atención de la Rosalía mientras ella pasa de largo rodeada por su equipo.

Rosalía ha explicado por fin durante una entrevista en la Cadena SER el motivo de esta confusión. "¡No me gustó nada ese vídeo, si te soy sincera!", exclamó ante los micrófonos de Carles Francino. "¡No me gustó nada! Tú no sabes la admiración y el amor que yo le tengo. Era porque estaba insonorizada. En las actuaciones voy con unos cascos que te insonorizan completamente. Y yo no me enteré, ¡si lo llevo a saber me paro y lo saludo la primera!".

En Dolor y Gloria, que se estrenará probablemente en la primavera de 2019, Rosalía completa un reparto en el que también están Antonio Banderas, Penélope Cruz y Asier Etxeandia.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.