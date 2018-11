¿Alguien nos escucha?

La violencia en la región de Kasai, República Democrática del Congo (RDC), se intensificó de 2016 a 2017 y, aunque la paz ha regresado teóricamente a la región, los efectos aún persisten. Un nuevo informe recoge las entrevistas realizadas a más de 100 niños que viven en la región después de años de violencia. Las historias que compartieron son alarmantes, pero, por desgracia, son las consecuencias directas de vivir en un país en conflicto.

Cuando conocimos a Marie por primera vez, ella estaba jugando al fútbol con otras adolescentes en un Espacio Seguro para Niños, a una hora y media en coche de la capital regional de Kananga en Kasai Central, en la RDC. Estos espacios seguros para niños son la salvación para muchos menores que han visto y sufrido demasiado para su corta edad. Sabemos que estos Espacios funcionan, que los niños superan los horrores de la guerra, que vuelven a sonreír tras el desamparo, que tras haber abandonado su hogar –a menudo solos–, vuelven a tener a alguien en quien confiar. Los monitores que les atienden son personas locales, les ofrecen su confianza, les ayudan a expresarse, a jugar y les hacen sentirse a salvo.

Brillante y llena de vida, Marie es una de los 2,3 millones de niños que se han visto afectados por la crisis que estalló en las provincias de Kasai a finales de 2016. Dos años después del inicio de la violencia, la paz ha regresado principalmente a Kasai pero los efectos persisten.

Cuando las familias regresaron a sus casas y la escuela volvió a abrir, Marie tuvo la suerte de contar con sus padres, que aún podían permitirse enviarla a cursar sus estudios. Sin embargo, ha perdido muchos años de escuela, su estado de salud no siempre la acompaña, principalmente por la falta de una alimentación adecuada durante años. Su estado anímico tampoco es siempre el ideal para una niña de su edad, le cuesta olvidar lo vivido y ser positiva respecto al futuro.

La historia de Marie

"La milicia vino a mi casa", cuenta Marie. “Vinieron e intentaron que me uniera a la insurrección. Y cuando me negué entraron a la fuerza en la casa. Había niños más pequeños que yo y adultos en el grupo que vino a buscarme. Mi primo murió". Lo mataron los milicianos cuando fueron a su casa.

“Cuando comenzó la crisis, estaba con mi hermano mayor y mi tía", relata. Pasaron un mes escondidos en el bosque después de huir. "Tuvimos que beber agua sucia. No fue una experiencia agradable: caímos enfermos, no teníamos apenas ingredientes para comer y tampoco los podíamos cocinar de manera adecuada. Sobrevivíamos gracias a las hojas de yuca, que recogíamos del suelo y comíamos sin cocinar. Me picaban todos los insectos”.

“Conocía a algunas de las personas que vinieron a por nosotros para que nos uniéramos a las milicias. Todavía veo a algunos de ellos en el pueblo; otros murieron. Siento que las cosas pueden mejorar cuando estoy en la escuela, pero ahora no puedo acudir con la frecuencia que me gustaría”. “He oído que las milicias podrían estar reiniciando su actividad. Durante la guerra, muchas personas fueron asesinadas. Es una de las cosas que no me gusta de las milicias: mataron a mucha gente. Hemos visto vídeos con las cosas que hicieron, cómo decapitaban a la gente. Estamos asustados. Es horrible ver cómo nos matamos unos a otros”.

"Si pudiera ser cualquier cosa, sería abogada. Quiero ser jueza”. Marie mira por la ventana, donde algunos de los niños han empezado a tocar música y a bailar. Sin embargo, no hay mucho que Marie pueda hacer para obtener la educación que necesita, para lograr su sueño de hacer la vida más justa para su comunidad. En el Espacio Seguro para Niños puede jugar al fútbol con otros niños, recibir apoyo para procesar la muerte de su primo, superar los días escondida en el bosque y seguir adelante tras todo lo vivido. Sin embargo, no podemos prometerle que sus sueños se harán realidad.

Puedes leer el informe completo en este enlace: https://www.wvi.org/willyouhearus