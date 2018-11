Las 12 claves del éxito de Camila Cabello

Bilbao se convirtió el domingo noche en la capital mundial del pop con la celebración de los premios MTV EMA, que premian lo mejor de la música europea. Unos galardones que coronaron a Camila Cabello como indiscutible reina de la noche, llevándose cuatro de los seis premios a los que optaba. Pero, ¿quién es esta joven que arrasa allá por dónde va? 10 claves para conocer a Camila Cabello.

- Camila Cabello, de 21 años, es estadounidense, aunque nació en Cuba, en concreto en Cojímar, de madre cubana y padre de ascendencia mexicana. De niña vivió en La Habana y en Ciudad de México, y a los siete años se fue a vivir a Estados Unidos. Allí nació su hermana pequeña, Sofía.

- Cabello ha tenido un inicio clásico: programas de televisión y bandas musicales. Su primera gran oportunidad la logró gracias al programa Factor X en EE UU, donde triunfó cantando temas como Respect, de Aretha Franklin; Back to Black, de Amy Winehouse o Your Song, de Elton John.

- Fue gracias a Factor X donde creó el proyecto que la lanzó a la fama: Fifth Harmony. Cinco de las participantes del talent show musical se unieron para avanzar en su carrera y lograron convertirse en una exitosa banda femenina que vendió decenas de miles de discos. En octubre de 2013 llegó su primera canción, Better Together, y más tarde las cinco lanzaron dos álbumes, Reflection y 7/27. Juntas, Camila Cabello, Lauren Jauregui, Ally Brooke Hernández, Normani Kordei y Dinah Jane Hansen volvieron a poner de moda el concepto de girl band y consiguieron ser incluso portada de la revista Billboard.

- Camila Cabello se convirtió en la integrante más popular de Fifth Harmony... y abandonó el grupo en diciembre de 2016. Sus cuatro compañeras decidieron seguir adelante con el proyecto: "Somos cuatro mujeres fuertes y comprometidas que seguiremos con Fith Harmony y con nuestros proyectos individuales", aseguraron, deseándole "lo mejor" a su compañera. La banda lanzó un disco más, también titulado Fifth Harmony, pero en marzo de 2018 se desintegró.

- La relación entre Cabello y sus excompañeras se complicó poco después. Las cuatro que quedan aseguran que llevan "un año y medio" intentado comunicarse con ella y su equipo "para explicarle las razones de por qué Fifth Harmony se merece, por lo menos, un último álbum, como por ejemplo que hemos trabajado muy duro". "La convocamos para reuniones que ella rechazó, pedimos a L.A. Reid [famoso ejecutivo de la industria musical estadounidense] y a nuestra discográfica que tomaran cartas en el asunto e intentaran reunirnos, algo que ella rechazó de nuevo. Incluso fuimos tan lejos que acudimos a terapia de grupo, algo que ella no secundó", explicaban poco después de la ruptura de Cabello. De hecho, durante la actuación de la banda en los MTV VMA de 2017, aparecían cinco figuras en el escenario y una caía hacia atrás, figurando la salida de Cabello de la banda, algo que a ella no le gustó. "En mi opinión, es algo mezquino", aseguró en una entrevista.

- La carrera de Cabello no tarda en despegar en cuanto se va de Fifth Harmony; de hecho, empezó a gestar sus primeras canciones y su disco rápidamente. Su primer gran momento llegó gracias a una colaboración con Shawn Mendes en verano de 2015, pero su boom llegó con Havana: fue número uno en España y Reino Unido y estuvo entre los cinco mejores de EE UU. Incluso Barack Obama se declaró fan de la pegadiza canción, que en poco más de un año ha logrado casi 1.400 millones de visualizaciones en YouTube.

- Cabello acaba de terminar una exitosa gira de 88 conciertos a lo largo de 222 días llamada Never Be The Same Tour. Ha donado parte de sus beneficios a niños damnificados por el Huracán María.

- La cantante tiene una relación muy estrecha con sus fans, escribe en sus redes sociales (es muy activa en Twitter, donde tiene 7,5 millones de seguidores) y suele ser abierta y bromista. Eso sí, afirma que ha desinstalado las redes sociales de su móvil y que sólo las tiene en el de su madre, por si quiere leer o contestar a alguien. "Me ha cambiado la vida", afirmó el pasado verano en una entrevista. "Me intento proteger tanto como puedo", aseguraba.

- El pasado febrero se supo que Cabello salía con el británico Matthew Hussey, de 31 años, gurú de las citas en un programa de televisión. Hace pocos días tuvieron que desmentir los rumores de embarazo que corrían por las redes. "Chicos, no os volváis locos. Vengo de una gira por todo EE UU comiendo cosas deliciosas. Dejadnos solas a mí y a mi barriga", bromeaba.

- Es fan declarada de Madonna, que le entregó un galardón en agosto en los pasados MTV VMA. Entonces dijo que "jamás olvidaría" haberla conocido: "Esa parte de la noche no me parece real. Demasiadas emociones para mi cuerpecito", afirmaba. También adora a Alejandro Sanz y ha explicado que ha crecido rodeada de sus canciones. Cuando vio su documental Lo que fui es lo que soy rodeada de su familia se emocionó profundamente

- Una de las mejores amigas de Cabello es Ariana Grande, su amiga durante años y con la que bromea a menudo. La relación de ambas se había "distanciado", en broma, con el compromiso de Grande con Pete Davidson (aunque la pareja se separó a mediados de octubre, apenas cuatro meses después de comprometerse). "Tenemos que hablar", le dijo en broma Camila a su amiga cuando supo de su relación con Davidson. Ahora Grande y Cabello han vuelto a estar unidas, como ha evidenciado una serie de tuits en sus redes sociales: "¿Querrías ser mi mujer otra vez?", le preguntaba Cabello a Grande en redes. "Creí que nunca me lo pedirías. Vuelve a casa, cariño", respondía en broma Grande.

- Cabello también se implica con causas de su interés. Así, busca ayudar a los más desfavorecidos a través de su colaboración con la ONG Save The Children y hace pocas semanas estuvo con esta organización en Puerto Rico ayudando a niños. También está implicada en política, y ha pedido a sus seguidores que se inscriban para votar en las próximas elecciones legislativas del 6 de noviembre.

- Estos días, Cabello ha querido destacar su amor por España y por su gastronomía a través de sus redes. "¿Dónde está tu queso y tu jamón de bellota, Bilbao?", tuiteaba en mayúsculas, con la bandera de España y muchos corazones. Incluso ha asegurado que un día vivirá en España: "I love Spain so much, I am 100% living here one day- la comida, la música, la gente, el flamenco, EL JAMÓN!!!!! Me encanta".