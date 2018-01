Fifth Harmony, una de las girl bands más conocidas de esta década, parecía tenerlo todo a su favor: un pasado televisivo vinculado al programa The X Factor, un goloso contrato discográfico con una multinacional, éxito masivo de ventas y descargas, una ruidosa legión de fans, actuaciones en la Casa Blanca y una imagen pública impoluta. Pero para su integrante más carismática, Camila Cabello, de 20 años, esa vida idílica empezó a fracturarse en el momento en que manifestó públicamente su deseo de probar suerte como solista en paralelo al grupo.

La aparición de I Know What You Did Last Summer, un dueto junto a Shawn Mendes publicado a finales de 2015, rompió la armonía, nunca mejor dicho, de la formación y precipitó su marcha un año después, una deserción y/o expulsión controvertida que ha alimentado todo tipo de bulos y comentarios. Y mientras sus excompañeras se esforzaban en quitarle hierro a su despedida para encarar el futuro, Cabello ha estado preparando una de las irrupciones más poderosas y llamativas del pop actual.

Vocalista y compositora inquieta, ambiciosa y lúcida, Camila Cabello, cubana de nacimiento y estadounidense de adopción, ha protagonizado un año que debería ser estudiado en escuelas de marketing y promoción artística. Además de colaborar con J Balvin, Pitbull, Major Lazer, Young Thug, Quavo (MC del grupo de hip-hop Migos) o Sia, coautora de Crying In The Club, su primer single, la artista ha contado con el apoyo público de personajes como Barack Obama, que incluyó Havana en la lista de sus temas favoritos del año. Sin tan siquiera haber publicado su álbum, Cabello ya estaba en boca de todos.

Con su carrera convertida en un generador constante de runrún y expectativas, la cantante lanzaba el bombazo definitivo el pasado viernes. Camila, su puesta de largo, apenas necesitó unas horas para trepar hasta la primera posición de iTunes en 99 países y establecer un nuevo récord absoluto para un disco de debut. De la noche a la mañana, el pop global tiene a una nueva reina con ganas de quedarse mucho tiempo en las alturas. Y es probable que mucha gente aún no se haya enterado de este asalto al trono de las grandes divas del género.

Como ya han dejado claro Justin Timberlake, Robbie Williams o, más recientemente, Harry Styles, de los grupos prefabricados de chicos y chicas, se sale. Y una vez fuera, es perfectamente viable mostrar personalidad, arrojo y sello propio. A esto es a lo que aspira, con éxito y argumentos, Camila. Para lograrlo la vocalista cuenta con la nada desdeñable ayuda de productores infalibles en esto del pop contemporáneo: Frank Dukes, talentoso beatmaker que ha trabajado para Drake, Travis Scott, Lorde o Post Malone; Jaramai, dueto sueco asociado con los últimos pasos de Frank Ocean; o The Futuristics, otro tándem que ha grabado junto a Selena Gomez, G-Eazy o Robin Thicke, colaboran estrechamente en el levantamiento de un sonido moderno, sofisticado, bailable, pegadizo y accesible para públicos muy diversos.

Uno de los puntos fuertes de Camila es, precisamente, esta calculada variedad. El disco incluye baladas sensuales –Consequences o Somethin’s Gotta Give–, tonalidades acústicas –All These Years o Real Friends–, incursiones en el reggaetón –She Loves Control–, guiños cubanos con perfume de R&B y hip-hop –Havana–, la ineludible cuota caribeña –Inside Out– o concesiones evidentes al R&B estadounidense –In The Dark o Into It. Todo ello enmarcado dentro de un enorme potencial melódico y con la voz camaleónica –unas veces desenfadada, otras desgarradora– de su protagonista como irresistible gancho artístico de una fórmula que parece condenada al triunfo.

Punto de encuentro entre el Justin Bieber más inspirado, Rihanna, Ed Sheeran, J Balvin, Drake, Beyoncé, Selena Gomez o Taylor Swift, este debut supone una síntesis muy atractiva y magnética de todos los trucos, recursos, virtudes y defectos del pop urbano que manda con rotundidad y suficiencia en la era del streaming. Pero por encima de todo es la culminación momentánea de un plan de venganza y reivindicación personal que convierte a Camila en la cantante de la que todo el mundo hablará en 2018.