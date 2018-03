Primero se fue Camila Cabello y ahora se rompe lo que quedaba de Fifth Harmony

Dicen los expertos en música que detrás de todo grupo musical hay, por lo menos, un solista en ciernes. Y eso es exactamente lo que ocurre con Fifth Harmony (5H), una de las girl bands más potentes de los últimos años. Solo que en este caso no es una, sino cuatro, las cantantes que quieren probar suerte e impulsar su carrera de manera independiente.

La noticia de su separación llega apenas un año después de que Camila Cabello (La Habana, 1997) dejara la banda y ha supuesto todo un terremoto entre sus seguidores, que no han tardado en tomar las redes sociales pidiendo explicaciones sobre esta decisión. A pesar del tumulto mediático, las componentes del grupo estadounidense alegan una buena razón para deshacer su unión: quieren probar suerte cada una por su lado para crecer como artistas y, puede que en un futuro se vuelvan a unir para poner en común todo lo aprendido.

Parece que la disolución es el inevitable final de esta clase de grupos artísticos. Pasó con los Back Street Boys, Nysc, o las Spice Girls, los grandes ídolos de la generación millennial. Pero no son las únicas bandas que han sucumbido a este funesto final. En la última década los integrantes de otras boy bands como One Direction tomaban caminos separados para probar suerte, no solo en el ámbito de la música, sino en otros campos artísticos como por ejemplo la interpretación.

Las componentes de Fifth Harmony, en un evento en Brooklyn. Gtresonline

En el caso de Fifth Harmony esta separación tiene mucho sentido, ya que ninguna de las integrantes del grupo pensó nunca en formar una banda. De hecho, Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jáuregui, Normani Kordei y Camila Cabello, no se conocieron hasta 2012 cuando todas se presentaron, como solistas, a la segunda edición de concurso estadounidense de X Factor. Ninguna de ellas dio la talla como para ganar el concurso, de hecho, sus actuaciones tampoco fueron remarcables. Sin embargo, el avezado oído de Simon Cowell, directivo británico de la compañía Sony Music y juez del talent show, intuyó que juntas estas cinco chicas podrían llegar muy alto. Y no se equivocaba.

Su primer sencillo, Better Together, colmó las expectativas del público y supuso la antesala perfecta para su estreno discográfico que llegó a mediados de 2014 bajo el nombre Reflection. Fue este trabajo el que impulsó a estas cinco chicas a la fama internacional y las situó en los primeros puestos de las listas estadounidenses.

La cantante Camila Cabello, en la gala de los Grammy. Gtresonline

Con la llegada de su tercer disco, llamado Fifth Harmony, llegó también la última etapa del grupo y comenzaron las tensiones entre sus integrantes. La primera en abandonar fue Camila Cabello, en diciembre de 2016, con un único propósito: impulsar su carrera en solitario y crecer como cantante. Algo que consiguió con su primer disco y su single, Havana, que le otorgó el premio a la mejor artista pop en los MTV Awards y otro galardón en Los40 Music Awards.

Como si de una ruptura matrimonial se tratase el grupo lanzaba un comunicado este lunes en su Twitter, donde acumulan casi 27 millones de seguidores. "Después de seis años de trabajo duro, sin parar, nos hemos dado cuenta de que para ser auténticas con nosotras mismas y con vosotros, tenemos que tomarnos un tiempo para hacer un paréntesis de Fifth Harmony para dedicarnos a nuestras carreras en solitario".

En este mismo comunicado las cantantes explicaban que habían tomado esta decisión basándose solamente en razones profesionales y que no se debía a ningún tipo de malestar entre ellas. Algo que resulta difícil de creer, ya que tras la salida de Cabello los rumores sobre problemas dentro del grupo se dispararon, aunque todos apuntaban a que la nota discordante en esta armonía era la cantante cubana.

Aunque el grupo ha puesto punto final a su relación todavía mantienen las fechas de los conciertos de su gira PSA, que incluyen tres actuaciones más en mayo que tendrán lugar en Florida, Puerto Rico e Islandia.