He trabajado como camarera en diferentes restaurantes y he podido ver lo usual que es la práctica de tirar toda la comida que sobra, y que está intacta, a la basura. En muchos, se tira todo; en unos pocos, se da la opción a los trabajadores de llevarse algo a casa. En España hay diversas fundaciones que recogen comida, tanto ya cocinada como sin cocinar, para ofrecerla a los que lo necesitan. En ellas hay personal que trabaja cada día para personas sin recursos y que invierte allí su tiempo y dinero. Con lo fácil que sería donar toda aquella comida en buen estado que sobra de los restaurantes. Esta acción debería salir por naturaleza de los propietarios, pero visto que no es así, podría imponerse como obligación. Lo mismo se puede decir de los comedores de escuelas. Seamos solidarios y démonos cuenta del impacto que causa tirar lo que para otros es tan necesario.

Elisabet Vila López. Barcelona

