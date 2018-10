Los mejores videojuegos de 2018 (y cinco grandes lanzamientos del próximo año)

La edición de este año de Madrid Games Week ha destacado con respecto a las anteriores por “su apuesta por permitir que los asistentes probaran juegos que no se han puesto a la venta”, según Sergio C. González, periodista de MeriStation. Así por ejemplo, los aficionados han podido catar títulos que aparecerán en el último trimestre del año, como Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go, Eevee!, de Nintendo, o Dreams, de Sony.

Además, el evento acogió la presentación de títulos que verán la luz en los primeros meses de 2019 y que están generando gran expectación entre la comunidad de gamers. Entre los principales lanzamientos, el periodista de la publicación de PRISA especializada en videojuegos, destaca cinco que darán de qué hablar el próximo año. Todos está en opción de preventa en Amazon España.

1. Resident Evil 2 (Capcom). El regreso de una de las entregas favoritas de esta saga de terror y zombis trae consigo “un apartado nuevo y una gran espectacularidad visual”, señala el periodista de MeriStation. En su opinión, los creadores “han sabido conjugar nostalgia con renovación”. A la venta a partir del 25 de enero para PS4, Xbox One y PC. Reserva por 54,90€



2. Kingdom Hearts III (Square Enix). A pesar de considerarlo un “título continuista”, González cree que el esperado éxito de esta tercera entrega de la saga pasa por “apelar a la nostalgia”. Y es que este videojuego incluye a personajes muy queridos de Disney o Pixar, como es el caso de algunos de los protagonistas de películas como Hércules y Toy Story. Disponible a partir del 29 de enero para PS4 y Xbox One. Reserva por 64,90€



3. Davs One (SIE Bend Studio). “Es la gran apuesta de Sony para 2019”. Así califica el periodista este juego de supervivencia, ambientado en un mundo abierto posapocalíptico y que está basado en grandes series de zombis como The Walking Dead. La única duda es que este estudio no ha hecho juegos memorables hasta la fecha. “Veremos si son capaces de sorprender”, opina. A la venta desde el 22 de febrero en exclusiva para PS4. Reserva por 64,95€

4. Devil May Cry 5 (Capcom). En cuanto a innovación tecnológica, González cree que en el caso de este videojuego “es puntera”. Para reconquistar a la gente que había quedado “descontenta” con la última entrega de la serie, el redactor de MeriStation considera que el estudio “ha vuelto a los orígenes” y ha creado un título “ágil y desenfadado”. Disponible a partir del 8 de marzo para PS4, Xbox One y PC. Reserva por 54,90€

5.Sekiro: Shadows Die Twice (From Software). De los creadores de Dark Soul, este título de acción y aventura está ambientado en el Japón feudal. Lo más destacado del juego, en opinión de González, es que cuenta con “elementos desafiantes y difíciles para quienes buscan un reto total”. A la venta desde el 22 de marzo para PS4, Xbox One y PC. Reserva por 64,90€