Bichos asesinos: el orondo y letal takifugu

El fugu, el simpático y rollizo pez globo, está considerado una delicia en Japón, a pesar de que la tetradotoxina, un potente veneno paralizante que contienen algunos de sus órganos, te puede dejar tieso o, como poco, convertido en un zombi. Con él hacen en Haití el polvo para fabricar muertos vivientes. Al menos eso es lo que explica el antropólogo y botánico Wade Davies (1953), quien investigó el uso de esta neurotoxina en algunas ceremonias de vudú haitianas. Davis contó sus experiencias haitianas en el libro The serpent and the rainbow (La serpiente y el arcoíris, 1985), llevado al cine en 1988 por el director Wes Craven.

El fugu solo pueden cortarlo y prepararlo (crudo y en finas lonchas) cocineros titulados para tal menester. Aún así, todos los años hay alguna muerte causada por errores de inexpertos. La obsesión por la frescura del pescado adquiere en Japón tintes sádicos. El ikezukuri es una variedad de sashimi (pescado crudo) que se prepara indistintamente con peces, marisco o moluscos. El cliente elige la pieza viva que más le apetece y el cocinero la filetea con precisión de cirujano de forma que el animal sigue vivito y boqueando (o pataleando, si se trata de calamares) mientras tú te lo comes.

Salmonetes de pesadilla

Algunos peces (Kyphosus fuscus, Sarpa salpa) pueden mandarte de viaje lisérgico si te los comes, una propiedad que se conoce como ictioalienotoxismo. En inglés se les denomina dream fishes, peces de los sueños, y quienes los han probado dicen que sus efectos son similares a los del LSD.

El fotógrafo de National Geographic Joe Roberts se comió uno en 1960: según él, flipó en colores con ciudades en la luna, vehículos futuristas, naves espaciales y cosas así. En Hawai y otras islas de Polinesia también hay una variedad de salmonete (Upeneus chrysonemus) con efectos psicotrópicos. Por allí se los conoce como weke-pahulu (salmonete pesadilla).