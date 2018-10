Ana Rosa desvela que sufrió cáncer de mama

Ana Rosa Quintana ha desvelado este viernes en directo, durante el programa que presenta de lunes a viernes en Telecinco, que sufrió un cáncer de mama hace ocho años, una dolencia que ha mantenido en secreto. "Fue en julio de 2010, justo cuando empezaba mis vacaciones". La presentadora desvelaba así con la voz rota que tuvo un pequeño tumor en la mama izquierda que le descubrieron cuando sus hijos pequeños tenían seis años. "No necesité quimioterapia, pero sí radioterapia". Siguió más o menos con su vida normal. "No me cogí ni un día de baja", ha contado. La periodista ha querido hacer esta confesión aprovechado que es el Día Mundial del Cáncer de Mama.

Quintana lucía en la solapa de su traje el lazo rosa con el que se recuerda a las enfermas de cáncer cuando habló ante las cámaras de lo sucedido.

El tumor se lo detectaron en una mamografía rutinaria, que probablemente no se le habría descubierto de no haber sido por esta revisión ya que se hallaba en un lugar complicado. "No lo conté porque mis hijos tenían seis años y mi madre aún vivía y no quería preocuparles. Me prometí que no lo contaría hasta que ella me faltara", ha explicado. "Ahora lo quiero decir, pero sé que hay otros tipos de cáncer más duros y de otro tipo. El pronóstico fue el mejor posible y decidí que no existía en mi vida. Pero animo a todas las mujeres a que se hagan revisiones, que no tengan miedo, que cada día hay mejor pronóstico para el cáncer y que sigamos con nuestra vida". Para añadir: "Han pasado ocho años, me hago mis revisiones cada seis meses o un año ya estoy dada de alta pero sigo haciéndolas porque quiero".

Y luego reflexionó: "Sigamos con nuestra vida, que es divertirse, vivir... pero ha que recordar que cualquiera puede padecer un cáncer"

Quintana está considerada como la reina de las mañanas por El Programa de AR. Este año Ana Rosa ha dejado de ser socia de Cuarzo después de cumplir contrato con dicha productora, que desde el pasado 31 de diciembre ya no produce el programa de Telecinco. Ahora lo hace Unicorn, creada por Xelo Montesinos (antigua directora general de Cuarzo) que también ejerce de directora del programa.

