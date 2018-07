Ana Rosa Quintana: “Soy un referente informativo”

Cuando lean estas líneas, Ana Rosa Quintana, A Erre para los iniciados, estará descansando en sus cuarteles de verano de una temporada de órdago. Puede que, incluso, la vean retratada en las mismas revisas rosas que ella comenta en su espacio, como la celebridad que es en cuanto sale de la tele. Pero hoy no. Hoy —el día de la entrevista— es la víspera de su despedida de antena hasta septiembre, se ha levantado a las 5.30 y, después de "maldecir a Vasile dos segundos por el madrugón, como todos los días", ha dirigido y protagonizado el programa de cinco horas que lleva su nombre, buque insignia de las mañanas de Telecinco. Ayer leyó en directo la carta pública que le envió la víctima de La Manada. Aún se la ve emocionada al respecto.

¿Ha sido esa exclusiva su mejor 'momentazo' profesional?

Emocional y personal, sí. Exclusivas hemos tenido otras, como los whatsapps de Puigdemont, muy relevantes. Pero por la trascendencia del mensaje, yo lo llamo el manifiesto, de esta mujer, ha sido la más emocionante, sí.

No se supo hasta el final si haría la huelga feminista del 8-M. Ahí estuvo activista y... juguetona.

Dudé, como otras colegas, de parar o trabajar para informar del paro. Activista feminista he sido siempre. Tomé una decisión complicada. El impacto de poner la tele y que no esté el programa es brutal. Pero hay momentos en la vida en los que hay que estar, y ahí había que estar, y seguir estando.

Se le acusa de practicar periodismo basura. Defiéndase.

No lo haré. Es una ignominia. Durante muchos años se ha considerado que el periodismo que hacemos en televisión es de segunda, y que cuando tenemos una exclusiva es porque pagamos. Mentira. Nunca pago. O que lo hacemos por morbo. Falso. Tengo, quizá, los mejores periodistas de España. Y lo que hacemos es informar.

Jefa, maruja y madraza Sus programas se llaman como ella. Va conjuntadísima. Le chifla una mesa camilla. Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) no se sorprende. "¿Que me llaman maruja? Y más que quisiera ser, pero no tengo tiempo". Acaba de cerrar su temporada de más audiencia.

¿Especular sobre presuntos implicados en un crimen mientras se investiga no es morboso?

No lo hacemos. Informamos en directo. Nos ha costado mucho, pero nos hemos convertido en un referente informativo. La víctima de La Manada podría haber elegido cualquier otro medio, y si lo hizo sería por el tratamiento que hemos hecho del tema.

¿No abusa del efectismo?

Estamos en otro tiempo, en un medio que se llama tele. Necesitamos imágenes, sonido, testimonios. El peor pecado de un comunicador es aburrir informando.

¿Todo por una décima de share?

Cuanto tú escribes para tu periódico, también quieres visitas. Claro que hay guerra de audiencias, pero todos tenemos el mismo país, la misma información, cada uno selecciona y lo intenta hacer lo mejor posile. No miro la competencia, comparar es dejar de hacer tu programa. Yo sé cuándo baja la curva pero hay temas que tratar, aunque la bajen.

¿No se sonroja una cuando la llaman reina de las mañanas?

No me gusta lo de reina porque en la tele hoy estás y mañana no, sin miramientos. Entonces, reina ¿de qué? Además, los reinados se heredan, y yo me lo he ganado,

Maldice al jefe todos los días por los madrugones. ¿Le ha pedido un aumento para septiembre?

Gano igual desde hace 14 años, pero cobro bastante, ¿eh? No me quejo, prefiero pedir más gente y más medios para el programa.

Cerró AR, la revista donde siempre era chica de portada. Hay que tener egazo para eso.

Lo dejé yo, voluntariamente, tras 17 años, porque quería más tiempo y libertad. Pero, sí, la verdad es que salía ideal, gracias.

Con el Photoshop, bien, ¿no?

El secreto de una buena foto, y de un buen plano, es la luz. Y la cámara no muy baja. Y luego, si hace falta, un poquito, pues vale. pero no te creas que tanto, ¿eh?

¿O sea, que vamos de it-girl?

Jaja. Me gustaría, si tuviera la edad. Pero creo que sí soy un referente aspiracional. Demuestro que se puede tener hijos, estar atractiva, que hay vida después de los 40, los 50 y los 60. Animo a las mujeres maduras a que se visibilicen. Estamos como nunca.

Dejémoslo en it-lady, pues.

No, no, deja it-girl, que me gusta. O infuencer. O afluente, que dicen Los Morancos. Soy afluente.