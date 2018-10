A Gwyneth Paltrow le dan lo mismo las críticas e insiste en que Goop no es “pseudociencia”

En su faceta de empresaria, la actriz Gwyneth Paltrow tiene que enfrentarse a menudo a los cuestionados métodos de su empresa de salud y bienestar, Goop. En dicha web (que también tiene algunas tiendas físicas, como una recientemente abierta en Londres) vende productos que, a precios nada baratos, prometen resultados milagrosos y no precisamente por su rigor científico. De hecho, ha habido más de un caso problemático: una universidad advirtió de que su receta de pollo podía dar salmonela, una doctora canadiense aseguró que practicaba pseudociencia peligrosa y "terapias sin sentido" y hace unas semanas tuvo que pagar una multa de 145.000 dólares por vender unos huevos vaginales cuyos efectos no eran los que anunciaba.

Ahora, Paltrow, de 46 años, ha concedido una entrevista en la británica BBC en la que ha tratado de defender los métodos de su creación. En la charla, Paltrow asegura que Goop no es pseudociencia: "Estamos en completo desacuerdo con ello".

En la entrevista, la ganadora del Oscar por Shakespeare in love deja caer que no todo lo que se contó acerca de su multa con los huevos vaginales es preciso y que en realidad "nunca" han tenido "una queja de un cliente" y que como tal no han "tenido que admitir nada delictivo": "Simplemente queríamos resolver la cuestión y dejarlo atrás". "Ahora tenemos todo un equipo de control, y un equipo de ciencia y de investigación, y a eso es a lo que se dedican. A menudo nos encontramos con gente que hace reclamaciones sobre productos de terceros que vendemos. Así que ahora todo ello es muy importante para nosotros, ahora que estamos creciendo y aprendiendo a asegurarnos que lo que anunciamos en la web sea bueno y eficaz". También se justifica asegurando que "tienes que aprender a hacer tu trabajo, especialmente cuando eres una startup".

La entrevista ha sido duramente criticada en redes por los británicos, que la consideran una promoción de la marca de Paltrow y que no lo ven como contenido apto para la BBC. "¿Cómo es posible que den tiempo de emisión para promover un negocio así?"; "Querida BBC, por favor, no des tiempo de emisión ni ayudéis a promover a Paltrow y Goop. No es ciencia de verdad, curanderas como ella son peligrosas"; "Vaya, Gwyneth Paltrow ha conseguido cinco minutos gratis en la BBC para hacer publicidad de su tienda hippie".

"Creemos de verdad que hay modelos de curación que han existido durante miles de años", continúa la intérprete en la charla, "y que pueden suponer un desafío, quizá, para un médico occidental muy convencional que puede no creer necesariamente en los poderes curativos de los aceites esenciales o en cualquier variedad de acupuntura, cosas que se han probado una y otra vez durante cientos de años", cuenta la actriz, para la que "el cuerpo humano tiene un increíble poder para sanarse a sí mismo".

Por las palabras de la actriz, parece que se toma los cuestionamientos que se le hacen a Goop como un ataque personal. "Creo que cada vez que intentas hacer algo interesante y empoderar a la mujer, ya sabes, te encuentras con resistencia. Simplemente creemos que esto es parte de lo que hacemos y estamos orgullosos de ello", relata.