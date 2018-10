El día que Karl Lagerfeld se puso a fotografiar muebles

"Mi primer pedido fue la famosa chaise-longe de Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand, en los años sesenta". El diseñador de moda Karl Lagerfeld (Hamburgo, 1933) siempre ha manifestado su amor por el diseño de mobiliario del siglo XX; por eso, la colaboración que ha realizado con la firma Cassina, fotografiando alguna de sus piezas clásicas, resulta tan natural como un patrón.

Un 'skyline' de Tabouret Cabanon de Le Corbusier, bajo el objetivo del modisto.

El proyecto Cassina as seen by Karl comenzó en 2013 con un atrevido encargo que el modisto acogió sin duda: "Reinterpretar visualmente ejemplos perfectos del diseño es algo totalmente nuevo para mi [...] poseo, además, numerosas de las piezas fotografiadas". Así, el creador, que debutó en la fotografía en 1987, ha retratado la butaca Utrecht de Gerrit T. Rietveld, dos versiones de la butaca Tre Pezzi Wool de Franco Albini o dos versiones del sillón Gender de Patricia Urquiola, entre otras.

La librería 526 Nuage de Charlotte Perriand camina hacia el infinito según Lagerfeld.

El desenfoque 'by' Lagerfeld de la silla 280 Zig Zag de Gerrit Thomas Rietveld.

Estas fotografías, que se pueden ver hasta finales diciembre en el showroom de Cassina en Madrid (Lagasca, 28) junto a una pequeña muestra de modelos únicos de la casa italiana, también se han recogido en un libro editado por Gerhard Steidl.