Una 'tirita' que podría sustituir los puntos de sutura de las heridas

Según la RAE, en medicina la palabra "sutura" (que procede del latín y significa coser) hace referencia a la costura con que se reúnen los labios de una herida. Hace miles de años que los seres humanos se las ingenian para cerrar los cortes en la piel, ya sea aquellos infligidas de forma accidental o a consecuencia de una intervención quirúrgica. En ese campo, la evolución de las técnicas: desde los tiempos en los que se pegaban los bordes con miel, grasa o carne fresca, pasándo por momentos en los que se cosían con agujas de hueso y fibras vegetales o animales, hasta lugares en los que se usaban las poderosas mandíbulas de hormigas gigantes a modo de grapa.

Por suerte, en los últimos tiempos las técnicas de sutura han dado pasos de gigante, así como también los materiales utilizados para ello. Los más utilizados hasta ahora han sido grapas y filamentos estériles de una variedad de tipologías (monofilamentos, multifilamentos, absorbibles o no absorbibles) y de materiales (nilón, polipropileno, ácido poligliólico, ácido poliláctico…), siendo lo más reciente un material de sutura capaz de cerrar heridas sin usar aguja alguna.

Un adhesivo con usos quirúrgicos

Como la que hace la marca estadounidense ClozeX Medical, que ha presentado una especie de tirita adhesiva hecha de dos piezas de película hipoalergénica transparente, que no solo se usan para heridas superficiales, sino para tratar laceraciones por trauma e incisiones quirúrgicas: "Según los informes, se han usado ya en más de 10.000 casos en 50 hospitales de Estados Unidos, con cirugías que incluyen apendicectomías, hernias y cirugía cardíaca pediátrica, con unos resultados realmente sorprendentes", cuenta al respecto Rafael Ceballos Atienza, doctor en Medicina de la Universidad de Granada (UGR) y CEO de Formación Alcalá.

Estas revolucionarias tiritas se presentan en once tamaños diferentes y se pueden colocar una al lado de la otra si se requieren cierres más grandes. "Ofrece un cierre de piel simple, rápido y de alta precisión, y evitar lesiones por pinchazos de aguja. No requiere una visita de eliminación y proporciona a los pacientes altos niveles de comodidad. Su diseño no invasivo ayuda a evitar infecciones y otras posibles complicaciones. Por tanto, nuestra valoración es excelente", añade Ceballos.

Además, estas tiritas tienen la ventaja de que son muy fáciles de cuidar y disminuyen el riesgo de cicatrices. "Estas tiras adhesivas pueden ser especialmente útiles en los servicios de urgencias, sobre todo para los niños, tan temerosos de las agujas tanto para el anestésico como las que se usan en el cierre de la sutura. Debido a que es fácil de aplicar, es de prever que se utilizarán también fuera de los hospitales: en cursos de enfermería, medicina, auxiliar de enfermería y técnico de emergencias médicas… Con el tiempo puede convertirse en un estándar generalizado y, si funciona tan bien como parece, este producto podría propiciar un verdadero cambio de juego", concluye el doctor.

Cómo se coloca

Esta especie de tiritas están conformadas por dos piezas de película transparente y multicapa entrelazadas, recubiertas con adhesivos médicos, hipoalergénicos y sin látex. Los adhesivos están diseñados para fijar de forma segura las almohadillas de fijación transpirables transparentes a la piel adyacente a la herida y para que el dispositivo quede bloqueado tras su cierre final. El dispositivo tiene seis forros de colores, tres en cada parte, con códigos de distintos colores: rojo, blanco y azul, que se retiran siguiendo un orden concreto. Una vez eliminados, lo que permanece es un cierre transparente que ofrece resultados inmediatamente visibles en comparación con los que se consiguen con suturas o grapas.

