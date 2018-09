Pablo Casado: “El autogobierno de Cataluña es difícilmente ampliable”

El presidente del PP, Pablo Casado. ULY MARTÍN / epv (ep)

"Líneas rojas". El líder del PP, Pablo Casado, repitió hasta en tres ocasiones, en este lunes de reinicio del previsible caliente curso político que se avecina, que su partido ha fijado como una "línea roja inaceptable" cualquier tipo de futura "consulta o referéndum de autodeterminación o autogobierno" para Cataluña como las planteadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la Cadena SER. Casado ha avisado de que el PP no aceptará ninguna negociación para un nuevo Estatuto autonómico en Cataluña que suponga más cesiones, porque el autogobierno es "difícilmente ampliable" y "no hay más materias para descentralizar" en España.

El presidente del PP ha endurecido al máximo su discurso contra Sánchez por sus ideas y gestos hacia Cataluña y ha interpretado que el presidente "no ha sabido" explicarse o le "ha traicionado el subconsciente" al hablar de soluciones como el referéndum.

Casado ha concluido, tras escuchar la entrevista en la SER a Pedro Sánchez, que el presidente del Gobierno ha generado más confusión con sus ideas sobre la obligatoria necesidad de convocar una consulta en Cataluña al finalizar un futuro proceso para renovar su estatuto de autonomía. Entiende que Sánchez no se ha sabido explicar en antena y le pedirá ahora que clarifique su postura de manera inmediata. No dijo cómo, pero se supone que a través de los medios de comunicación, porque no anunció ninguna medida o iniciativa parlamentaria concreta al respecto. Lo que sí quiso Casado fue jugar al mismo tiempo con los términos de referéndum de autodeterminación y de consulta de autogobierno para dar a entender que son lo mismo y que a Sánchez le ha traicionado ahí el "subconsciente de lo pactado por debajo de la mesa y al dictado de los independentistas".

Casado abogó de nuevo porque Sánchez convoque ya elecciones generales en España antes de una futurible consulta a los catalanes sobre su remozado Estatuto: "Que se aparte y convoque elecciones". El PP llevó así hasta el límite la tensión con el Gobierno del PSOE sobre la nueva política de distensión con relación a la crisis separatista en Cataluña y hasta dio la sensación de que amenazó al jefe del Ejecutivo con romper la teórica alianza de Estado entre los principales partidos constitucionalistas sobre esa materia si continúa por esa vía. Eso sí, Casado reiteró que Sánchez y el Gobierno tendrán el apoyo del PP y de sus parlamentarios si opta por "plantar cara al independentismo" y por aplicar el artículo 155 de la Constitución, que significaría una nueva intervención de la Generalitat de Cataluña, como ya avanzó en la entrevista que mantuvieron antes del verano en La Moncloa.

El líder popular insistió en su aviso de que se tomará como "una línea roja que se rompa la igualdad entre españoles" y anticipó que su partido no ve ninguna necesidad en ponerse a negociar un nuevo Estatuto de autonomía en esa comunidad. "Sería una línea roja una consulta de autodeterminación o de gobierno y este Gobierno quedaría incapacitado para seguir gobernando", remachó de nuevo.

Pablo Casado enumeró a continuación por qué sostiene que no hace falta revisar el actual Estatuto de Cataluña, aprobado en su día, recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, que lo corrigió en parte. El líder popular recordó que Cataluña ya tiene un Parlamento autonómico, transferencias totales en Sanidad, Educación, Mossos. "No hay ya más materias para descentralizar y por lo tanto no hay más que ceder que no pase por la ruptura de la igualdad en España", señaló.