Canadá destapa las negligencias detrás de la muerte de un voluntario por el coletazo de una ballena

La mañana del 10 de julio de 2017, Joe Howlett liberó a una ballena negra del Atlántico norte, atrapada por una cuerda pesquera, en las costas de la provincia canadiense de Nuevo Brunswick. Poco tiempo después, partió para auxiliar a otro cetáceo en una zona cercana. Los expertos calculan que apenas quedan unos 450 ejemplares de esta especie. Antes de sumergirse en libertad, la segunda ballena dio un coletazo que impactó en la cabeza de Howlett, provocándole una muerte instantánea. Un informe oficial estableció que hubo negligencia por parte del Ministerio de Pesca y Océanos en este incidente.

Howlett, nacido en 1958, era un pescador de arenque y langosta que había fundado en 2002 un equipo de voluntarios en la isla de Campobello para apoyar a las ballenas en problemas. Trabajaba en colaboración con el Ministerio de Pesca y Océanos. El Ministerio de Transportes recibió la tarea de elaborar un informe sobre la muerte de Howlett. La redacción del documento concluyó en diciembre, pero las autoridades decidieron no hacerlo público. Finalmente, CBC News difundió el pasado miércoles algunos detalles tras una solicitud en razón de la ley de acceso a la información. Joe Howlett prestaba su ayuda a bordo de una embarcación del Ministerio de Pesca y Océanos. “El Ministerio decide quién puede acercarse a las ballenas en aguas canadienses. Por lo tanto, también es responsable de velar por la seguridad de los empleados y voluntarios en estas tareas”, cita el documento, subrayando que se trata de una violación al código laboral federal, ya que las personas deben contar con el equipo de seguridad necesario para sus actividades.

El informe critica que el Ministerio de Pesca y Océanos no haya analizado los riesgos que pueden enfrentar los individuos que auxilien a las ballenas. Howlett no portaba un casco al momento del incidente. “El Ministerio cuenta con un manual de seguridad para el rescate de animales”, reconoce el informe, “pero es un texto general de seis páginas que se refiere a cualquier animal marino, desde tortugas pequeñas hasta ballenas”. La creación de un código especial para el trabajo con cetáceos ya había sido solicitado hace algunos años por el grupo de rescate fundado por Howlett. No obstante, el informe subraya que siempre existirán riesgos al prestar ayuda a estos mamíferos marinos.

De acuerdo a CBC News, el Ministerio de Pesca y Océanos dijo que toma en cuenta las recomendaciones del informe para reforzar la seguridad de empleados y voluntarios que auxilian a las ballenas. Ejemplo de ello es que el uso del casco ya es obligatorio. Se desconoce si Howlett hubiera sobrevivido con esta disposición, debido a que la parte del informe referente a las heridas fue censurada. Sin embargo, las autoridades ministeriales declararon que llevan a cabo su propia investigación sobre el incidente y que más adelante la harán pública, sin dar una fecha concreta.

El año pasado, doce ballenas negras del Atlántico norte fueron halladas sin vida en aguas canadienses. El Gobierno federal puso en marcha una serie de restricciones a la industria pesquera y de transporte marítimo para proteger a esta especie. Se espera que medidas de seguridad más férreas por parte del Ministerio de Pesca y Océanos eviten también tragedias entre las personas que auxilian a los cetáceos.