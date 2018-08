En este festival las mujeres son mayoría en el escenario

Esa realidad, en España, está cambiando. Asociaciones como MIM (Mujeres en la Industria de la Música) y MYM (Mujeres y Música), trabajos como el corto documental Mujeres de la música, o la parte musical del festival madrileño Ellas Crean son mimbres nuevos. Este fin de semana se suma el Empower Music Fest, un festival de música con un objetivo, demostrar que la igualdad es posible también en un cartel —en el de este evento, más del 70% de quienes subirán al escenario serán mujeres—; y que supone el colofón a un proyecto del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) para apostar por las artistas dentro del sector.

La cita musical fue, según cuenta el alcalde Javier Ayala, el origen y el cierre de Empower Music: "Al principio la idea era solo el festival pero, cuando avanzamos en ella, nos dimos cuenta de que era algo demasiado efímero y creamos el proyecto Empower Music con distintas iniciativas que pudiesen fomentar el empoderamiento de las mujeres a lo largo de todo el año y desde distintos ángulos". Dentro del proyecto pusieron en marcha una Lanzadera para impulsar a bandas con cierta trayectoria y de la que salió una convocatoria que tuvo más de 60 bandas; de todas ellas será Patio Rosemary la que subirá al escenario este fin de semana. Y crearon una Incubadora para ayudar a la creación de nuevos grupos.

Cartel del Empower Music Fest.

Así nació, en junio de 2017, Hércules de Copenhague, la banda de indie pop formada por Irene Gómez (voz), Begoña Sáez (bajo), Nicole Rabí (acústica), Marta Triego (guitarra eléctrica) y Carlos Dos Santos, que abrirá el festival este viernes 31 de agosto. Tienen entre 18 y 22 años y ellas se conocían del coro La Serna; él, el batería, llegó poco después. El Ayuntamiento, cuentan Gómez y Sáez, les facilitó un bono de 30 horas en una sala de ensayo municipal y puso a su disposición un profesor que las aconsejó y las ayudó a asentarse como grupo: "Sin todo ese apoyo no hubiésemos formado una banda y, aunque ha sido un año duro y estresante, también ha sido bonito y muy divertido". Y necesario. "La mayoría de grupos que tenemos como referentes son de hombres, en la élite están mayoritariamente los hombres, y no creemos que sea porque son mejores, sino porque siempre se les apoya más, se les ve más. Sabemos que será más difícil, pero tendrá que haber cada vez más grupos de mujeres, ¿no?".

La banda Hércules de Copenhague.

El pasado junio grabaron su primer EP, con tres canciones, y están convencidas de haber trabajado lo suficiente para alcanzar el nivel de otras artistas con las que compartirán escenario, como Soledad Vélez (Chile, 1988), que está convencida de que en este momento, este tipo de festivales son ahora mismo imprescindibles: "Siempre se ha dado más visibilidad a las bandas masculinas y hay muchísimo talento que se pierde, que la gente no conoce... Es una cuestión social y cultural y nos hemos acostumbrado a que sea así, por eso iniciativas como esta me parecen importantes". Vélez recuerda lo complicado de su comienzo: "Nadie contaba con mi opinión, en el escenario los técnicos pasaban de mí y se dirigían a mis compañeros. Esto ha ido desapareciendo con el tiempo, pero es algo que tenemos que desaprender". No sabe si es por el tiempo que lleva en la música —su último disco, Nuevas Épocas (Subterfuge, 2017) es su cuarto largo— o porque las cosas están cambiando o por ambas, pero apunta que al final "te haces respetar". "Parece que en todos los trabajos las mujeres tenemos ese extra de tener que imponernos... Pero en el mundo del arte, y desde él, se va generando cada vez más respeto hacia el trabajo de las mujeres".

Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, su alcalde recuerda que el municipio tiene una larga de historia de trabajo por la igualdad y es pionero en medidas para promover la igualdad y contra la violencia de género: en 1991 creó uno de los primeros planes integrales en este último ámbito y puso en marcha un teléfono para las mujeres de la localidad, el teléfono amiga, antes de que naciese el 016, y la actual directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, fue, hasta que tomó posesión del cargo, concejala de Igualdad de la localidad madrileña. Esto, explica Ayala, es una acción más de todas las que se han generado desde el consistorio desde hace más de 30 años: "La música siempre ha sido uno de los instrumentos de reivindicación por excelencia". Ahora, la música servirá para reivindicar la igualdad en sus propias filas. El alcalde apunta que el Empower Music Fest va a poner de relevancia "la realidad". "No es solo lo que vas a ver [12 bandas en las que al menos el 50% de su composición son mujeres], sino que te vas a dar cuenta de algo que no has visto durante mucho tiempo. Es vital la educación y la cultura para conseguir la igualdad, y vincularlo a los más jóvenes". Música para el futuro, para uno distinto.

El Empower Music Fest se celebra este 31 de agosto y 1 de septiembre en el Recinto Municipal La Pollina de Fuenlabrada.