Un festival sin hombres (cisgénero) y otro liderado por mujeres

Este fin de semana se celebran dos festivales totalmente revolucionarios: el Statement en Suecia y el Empower Music Fest en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid. Esta última cita musical ha sido organizada por el ayuntamiento de la localidad madrileña y está liderada totalmente por mujeres. Su objetivo es combatir la brecha de género en la industria musical independiente, por eso, "ellas son las verdaderas protagonistas sobre el escenario y en todas las tareas de producción y trabajo técnico". El evento se llevará a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre en el recinto al aire libre del Parque Municipal de la Pollina de este municipio ubicado al sur de la región.

El festival ha agotado las 4.000 entradas que ha puesto a disposición del público gracias a un cartel compuesto por una docena de bandas donde al menos un 50 % de ellas están formadas por mujeres. La programación está protagonizada por The Big Moon, Belako, Carmen Boza, Soledad Vélez, Joana Serrat, Hércules de Copenhague, Jump To The Moon, Melenas, Patio Rosemary, The Crab Apples, Yawners y Mourn. La celebración del festival es "el colofón a un programa integral de empoderamiento de mujeres en la música" y cuenta con la colaboración de Radio 3, la Asociación MIM, Mondosonoro, Ticketea y Estrella Galicia.

Cartel del Empower Music Fest.

Durante esos dos días —pero unos cuantos miles de kilómetros más al norte— tendrá lugar el Statement Festival en la ciudad sueca de Gotemburgo. Este evento surgió hace meses como respuesta al acoso sexual que las mujeres han sufrido en eventos como el Festival de Bråvalla. Se ha podido llevar a cabo gracias a una exitosa campaña de crowdfunding realizada por la creadora de esta idea, la humorista Emma Knyckare. Este festival es el primero del mundo que prohíbe la entrada a hombres cisgénero, tanto para participar como artistas o como parte del público. Como han manifestado desde la organización: "simplemente queremos que las mujeres y transexuales puedan visitar un festival increíble y sentirse seguros al mismo tiempo". Entre las artistas del cartel destacan Loreen, Rebeca & Fiona, Frida Hyvönen, Joy, Beatrice Eli, Maxida Märak o Tami T.

El programa de estos festivales se complementa con otras actividades paralelas, como la Proyección Colectiva con Mujeres Ilustradoras del Empower Music Fest, en la que pueden participar con sus trabajos todas aquellas artistas que quieran reflejar de una manera gráfica el papel femenino en la industria musical. En el caso del Statement, el público también podrá disfrutar del espectáculo de algunas de las mejores comediantas suecas. Además, el Empower Music Fest contará con un Punto de Información y Atención contra las Agresiones Machistas creado por la Concejalía de Igualdad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Este espacio pretende dar respuestas a todas las agresiones que pudieran sufrir las asistentes y ser "un puesto informativo con expertos en el asesoramiento e intervención en materia de Violencias Machistas y en Perspectiva de Género".