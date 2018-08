4

“Ver devastado todo su medio de vida es tremendo”, lamenta Arango, que recuerda cómo una señora se echó a llorar ante ella. “Me había bajado del coche porque me pareció ver a unos animales muertos, y encontré que estaban esparcidos por todas partes. Empecé a caminar y se acercó a mí una mujer que me dijo: "Los animales eran míos. Mi marido está en la trashumancia, yo me he quedado y se me han muerto todos. Con algunos ya no podía más y los he dejado de recoger, pero mira los otros…" Y me enseñó unos pequeños arbustos donde había metido cinco o seis cadáveres”.

Las acumulaciones estacionales de lluvias disminuyeron un 66% durante 2017 solo en Podor, lo que provocó el agotamiento de los pastizales y, por tanto, que los pastores marcharan hacia el sur seis meses antes de lo habitual, de octubre a marzo, cuando normalmente comienza a partir de enero o febrero hasta junio.