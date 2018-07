4

Sea flexible con el destino

Siéntase como esos personajes de película que llegan a un aeropuerto y compran "el primer billete que salga a cualquier sitio, pero desde un buscador en Internet. "Si la oferta es un auténtico chollo, no nos lo pensamos dos veces", asegura Fernández Llata. Así, hay quien consigue "cruzar el charco" por 200 euros. Irresistible, ¿no? Se trata, simplemente, de no tener problema en cambiar el destino del viaje para aprovechar las oportunidades. Además, "cada lugar tiene algo especial. A veces al descubrir una ciudad 'a ciegas' hace que te impacte más. No esperas nada y encuentras rincones bonitos o tradiciones sorprendentes", señala Albert Serratacó. Y la editora de Mochiadictos coincide en que al ver una buena oferta no hay que dejarla escapar: "Este enero nos fuimos a Miami por 160 euros (ida). Viajar a la aventura es muy excitante".