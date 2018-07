Los mejores autores en español comentan los libros que están leyendo (IV)

A lo largo de estos primeros seis meses de 2018, los títulos que se han publicado en el mercado literario en español son muchos y muy variados en temáticas y géneros. Por el espacio de entrevistas literarias de EL PAÍS ¿Qué estás leyendo?, que conduce la periodista Berna González Harbour, han pasado una decena de autores que han publicado algunos de los trabajos en español más relevantes de este año y han aprovechado para recomendar los libros que han leído últimamente.

En esta primera entrega de 2018, Manuela Mena, Luis García Montero, Antonio Muñoz Molina, Juan José Millás, Berta Vias, Andrés Neuman, Louise Penny, Jorge Fernández Díaz, Manuel Vilas y Giles Tremlett charlan sobre sus nuevos trabajos, de literatura y recomiendan sus lecturas favoritas. Como ya hicimos el año pasado, en EL PAÍS Escaparate recopilamos estas conversaciones literarias.

Manuela Mena: "Para muchos es evidente que las cartas de Goya reflejan un amor homosexual" (11/04/18)

Manuela Mena (Madrid, 1949) es Jefa de Conservación del Área de Pintura del siglo XVIII y Goya del Museo Nacional del Prado y la gran autoridad sobre Goya en España: “Es una figura de una inteligencia superior, como Proteo, con tantos brazos... y del cual hay tan pocas noticias. Por eso hay tantas leyendas", comenta sobre el artista. Mena no solo repasa aquí sus libros preferidos sobre el genio zaragozano, sino que desgrana los mitos y leyendas que han acompañado al autor por encima de la realidad.

Último libro publicado:

Francis Bacon. De Picasso a Velázquez (Turner). Compra por 42,75€ en Amazon

Qué está leyendo:

En casa de Luis García Montero (22/03/18)

El último libro publicado por el poeta Luis García Montero (Granada, 1958) es A puerta cerrada (Visor, 2017), un título que, según el propio autor, “es desgarrador porque es una toma de conciencia del mundo en el que vivimos”. Este catedrático de Literatura de la Universidad de Granada es autor de once poemarios y varios libros de ensayo. Tiene varios premios, como el Nacional de Literatura que se llevó en 1994 por Habitaciones separadas o el Nacional de la Crítica que ganó en 2003 por La intimidad de la serpiente.

Último libro publicado:

A puerta cerrada (Visor). Compra por 11,40€ en Amazon

Qué está leyendo:

Antonio Muñoz Molina: "He buscado contar el presente a través de los titulares, la publicidad e incluso la basura" (13/03/18)

Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1952) presenta en esta entrevista su último libro Un andar solitario entre la gente, un trabajo que responde a un deseo, según el propio escritor, de "contar lo inmediato, no los recuerdos o algo que has inventado sino hacer frente al presente tal y como es". Molina es académico de la Real Academia Española y honorario de la Academia de Buenas Letras de Granada. Entre su amplia obra se encuentran títulos como El jinete polaco o La noche de los tiempos.

Último libro publicado:

Un andar solitario entre la gente (Seix Barral). Compra por 20,80€ en Amazon

Qué está leyendo:

Juan José Millás: "Llego a muchos libros por olfato" (28/02/18)

Juan José Millás (Valencia, 1946) ha publicado a principios de este año Que nadie duerma. “Es un delirio dentro del delirio. La mujer protagonista de la novela se hace taxista por amor; se enamora de un hombre al que ha visto una sola vez, y cree que haciéndose taxista alguna vez él la parará desde una esquina”, comenta Millás con respecto a Lucía, su personaje principal. Entre sus obras destacan Papel Mojado, La soledad era esto (por la que ganó el Premio Nadal en 1990) o El Mundo, título por el que se llevó el Premio Planeta en 2007 y el Premio Nacional de Narrativa en 2008.

Su último libro publicado:

Que nadie duerma (Alfaguara). Compra por 17€ en Amazon

Qué está leyendo:

Berta Vias: "Vivian Maier es una especie de Kafka. Es una bestia de la fotografía que se mantuvo completamente al margen" (23/02/18)

“Gracias a las traducciones de Berta, he podido conversar con Stefan Zweig en vagones anónimos de trenes inexistentes o seguirle la sombra a la leyenda de Joseph Roth en diminutas habitaciones de hoteles rancios”, escribía en febrero Jorge H. Díaz al respecto de Berta Vías (Madrid, 1961), conocida por acercar el español a las lecturas alemanas. Como siempre hace en sus libros, utiliza a sus narradores para hablar de sí misma, de su trabajo literario, de las preguntas que se formula durante el proceso de creación. Fiel a su estilo, replica la fórmula en su última novela, Una vida prestada, en la que se imagina cuál hubiera podido ser la vida de la enigmática fotógrafa-niñera estadounidense Vivian Maier —nacida en 1929 en Nueva York, murió en 2009 en Chicago en el anonimato—. Vías es autora, entre otros títulos, de Los pozos de la nieve, calificada por la crítica como una de las mejores novelas del 2008, o Venían a buscarlo a él, obra con la que ganó el Premio Dulce Chacón 2011 de Narrativa Española.

Su último libro publicado:

Una vida prestada (Lumen). Compra por 18,90€ en Casa del Libro

Qué está leyendo:

¿Qué está leyendo Andrés Neuman? (15/02/18)

La elección de Watanabe no es casualidad. En la entrevista con Berna González, el escritor hacía mención al poeta peruano José Watanabe, con el que comparte apellido el protagonista de su última novela, Fractura. Regresa al género nueve años después de la publicación El viajero del siglo, obra que le llevó a ganar el Premio Alfaguara de Novela y el Premio de la Crítica. El escritor también ha experimentado con otro tipo de prosa, como los libros de cuentos: El que espera, Alumbramiento o Hacerse el muerto son solo algunos de sus títulos. Como poeta, Neuman ha publicado los poemarios Métodos de la noche, Gotas negras o El tobogán, con el que se llevó el premio Hiperión en 2002.

Último libro publicado:

Qué está leyendo:

¿Qué está leyendo Louise Penny? (09/02/18)

Louise Penny (Toronto, 1958) es una reconocida escritora de novelas de misterios que comenzó trabajando como periodista y locutora de radio para la Canadian Broadcasting Corporation. Su trayectoria literaria, que arrancó en 2005 con Naturaleza muerta, incluye trece novelas en las que el inspector jefe Armand Gamache es protagonista y la localidad de Three Pines el lugar donde se desarrolla la trama. Sus últimos títulos se han colado en los primeros puestos de best-sellers del ranking de The New York Times.

Última obra publicada:

Un bello misterio (Salamandra). Compra por 21€ en Casa del Libro

Qué está leyendo:

Jorge Fernández Díaz: "La novela negra es la gran novela sociológica del momento" (29/01/18)

Tres años después de su éxito con El puñal, fenómeno literario de 2014 con más de 90.000 ejemplares vendidos, el escritor y periodista argentino Jorge Fernández Díaz (Buenos Aires, 1960) vuelve a dar vida al mítico agente secreto Remil en La herida, una novela donde cuestiona una vez más al poder y retrata su lado más oscuro. Díaz tiene una columna en el diario La Nación de Buenos Aires, es conductor de Pensándolo Bien en Radio Mitre y ejerce como miembro de la Academia Argentina de Letras.

Último libro publicado:

La herida (Destino). Compra por 18,90€ en Casa del Libro

Qué está leyendo:

¿Qué está leyendo Manuel Vilas? (19/01/18)

El poeta y narrador Manuel Vilas (Barbastro 1962) publicó el pasado mes de enero Ordesa (Alfaguara), una crónica íntima de la España de las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI y de su clase media-baja. "Una historia personal con una intensidad similar a la que recorre su poesía", describe la editorial. Vilas ha sido galardonado en repetidas ocasiones por su obra poética: Resurrección (2005; XV Premio Jaime Gil de Biedma), Calor (VI Premio Fray Luis de León en 2018) o El hundimiento (XVII Premio Internacional de Poesía Generación del 27 en 2015, son algunos de sus trabajos poéticos más destacados. Además, su libro España (Punto de Lectura, 2008) fue elegido por la revista literaria Quimera como una de las diez novelas más destacadas en español de la primera década del siglo XXI.

Última obra publicada:

Qué está leyendo:

Giles Tremlett: "Isabel [La Católica] es un buen comienzo para empezar a entender la historia de España" (18/01/18)

El periodista y escritor Giles Tremlett (Lynmouth, 1962) profundiza con la biografía Isabel la Católica. La primera gran reina de Europa en el papel fundamental que tuvo la reina más importante y controvertida de la historia de Europa. No es la primera vez que Tremlett, cuyas corresponsalías en España, tanto para The Guardian como para The Economist, lo han convertido en un hispanista reconocido, se adentra en la historia de España. En 2006 publicó España ante sus fantasmas (Siglo XXI) y en 2012 Catalina de Aragón (Crítica).

Último libro publicado:

Isabel la Católica. La gran reina de Europa (Debate). Compra por 26,50€ en Amazon

Qué está leyendo:

