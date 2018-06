CARTAS AL DIRECTOR

Resulta curioso la diferente terminología que se usa en televisión respecto a los migrantes del barco Aquarius, los inmigrantes que llegan en pateras y los expatriados procedentes de otros países. En verdad las tres son similares, si no idénticas. ¿La diferencia? El medio por el que llegan a España. ¿Los motivos? No creo que los que vengan de Siria tengan una situación política diferente de los que vienen de Colombia, por ejemplo… es decir, las personas emigran porque no pueden vivir en su país. ¿A qué se debe esta diferente terminología? ¿Nos quieren vender las noticias como si fueran casos diferentes? ¿No será que la percepción de migrante es más suave, luego hay otra más dura con el “viajante” (inmigrante), y una tercera que incita a que sintamos compasión (expatriado)? Si nos ponemos a usar la palabra migrante, hagámoslo con todos, por favor.— Cayetano von Kobbe Alonso. Tres Cantos (Madrid).

