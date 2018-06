Una Argentina pintada de verde

Diputada María Teresita Villavicencio (Evolución Radical). Sesión del 13 de junio de 2018. "A mí, la realidad me interpeló. Antes de asumir esta banca me desempeñé como oficial de policía y me tocó intervenir en un caso de aborto provocado. Una vez, tuve que ir a un hospital para investigar si efectivamente cuatro mujeres habían ingresa-do por aborto provocado. De ser así, continuar con esa investigación. O sea que el juez me ordenó que lleve a cabo esa investigación y trate de conseguir las pruebas. Para ello me tuve que entrevistar con el médico. Le pregunté si era cierto que habían ingresado cuatro mujeres por aborto provocado. Que necesitaba los nombres, que necesitaba saber, preservar las pruebas. Lo que no me imaginé es que me iba a encontrar con un médico comprometido con la realidad de esas mujeres. Le pregunté quiénes eran esas mujeres, que necesitaba esa información. Y él me respondió si yo tenía seguridad de que él me iba a dar esa información. Y yo le dije que sí, que era su obligación darme la información. No me contestó nada. Se limitó a mostrarme las prendas humildes que habían quedado de esas mujeres. En esas prendas pude sentir el olor a la miseria, al abandono. Pude sentir el olor al Estado ausente. Después me preguntó si yo conocía la realidad de esas mujeres, si conocía las circunstancias que las llevaban a tomar una decisión así. Por qué estaban el hospital; por qué habían tenido complicaciones. Si sabía que esas mujeres se habían hecho abortos con agujas, son sondas… Y le dijo que no. Y le dije que no porque a mí en la escuela de policía me habían formado para perseguir un delito. A partir de ahí, seguimos conversando sobre la falta de educación sexual, que hoy es el tema de boga también en este recinto. Y que hay varias provincias que no tienen educación sexual. Al salir de ese hospital, no podía hablar, no podía hablar. Pero sí tenía una certeza, de qué lugar estaría de ahí en más. La vida y los ciudadanos me honraron con esta banca. Esta banca que no es mía. Es de esas cuatro mujeres a las que nunca conocí. Es de ese médico que cambió mi mirada para siempre. Es de Florentina Gómez Miranda que nos marcaba el camino a los radicales y a toda la sociedad en las cuestiones de género. Es por ello Sr. Presidente que mi voto va a ser a favor de este proyecto". Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina