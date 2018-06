Lo que debes de saber Mario Casas al cumplir 32 años

Lleva media vida delante de la pantalla, de ahí que Mario Casas se haya convertido en uno de los rostros más populares del cine y la televisión en España. Además, su vida personal también llama la atención, también porque se le ha relacionado con muchas compañeras de profesión; de hecho, desde hace unos meses sale con la también actriz Blanca Suárez. Ahora Mario Casas cumple 32 años. Aquí 16 curiosidades sobre él.

- Es el mayor de cinco hermanos. Sus padres eran muy jóvenes cuando nació: Ramón tenía 19 y Heidi 17. Después llegaron sus cuatro hermanos: Sheila, Christian, Óscar y Daniel, de solo cuatro años.

-Nació en A Coruña, pero en su infancia se mudó a Barcelona. Algo después, cuando empezó a despegar su carrera, la familia se trasladó a Madrid para impulsar el trabajo de Casas.

-Su carrera empezó como modelo cuando sólo tenía siete años. En pantalla, su primer gran momento tuvo lugar en 2005 y en la televisión, con una aparición en la serie Motivos Personales. Desde entonces ha trabajado en 35 títulos. Tenía 19 años.

-Su primera película fue El camino de los ingleses, que fue la segunda de Antonio Banderas tras las cámaras. En ella trabajó junto a Raúl Arévalo, Félix Gómez o Fran Perea.

-La fama le llegó por dos vías. La primera, sobre todo entre el público más joven, en 2006 gracias a la serie SMS, emitida por LaSexta a partir de ese verano. Esa serie sirvió para lanzar a la popularidad a algunos de los actores más famosos del panorama español actual: el propio Casas, Amaia Salamanca, María Castro, Yon González, Sergio Mur, María León… Todos ellos estuvieron en el rodaje. Fue entonces donde coincidió por primera vez con Amaia Salamanca, con quien luego se le relacionó durante varios años

-Tras su paso SMS su rostro llegó al gran público gracias a su papel de Aitor en Los hombres de Paco, en la que participó en 78 episodios.

- Su cara se hizo conocida a nivel internacional con la saga Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti. ¿El nombre de su personaje? Simplemente H. Es uno de los trabajos de los que se siente más orgulloso, afirma.

- En estas dos películas, creadas a partir de los libros de Federico Moccia, conoció a la que fue una de sus parejas más duraderas, la también actriz María Valverde. Su relación duró cuatro años.

- Tiene cuatro premios Fotogramas de Plata, un Feroz y ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga gracias a La Mula, que también rodó con María Valverde. El acento de Jaén lo ensayó con un fan de la provincia.

- Se siente cómodo en el drama y le resulta difícil la comedia, pero el género que le “fascina”, asegura, es el terror. De hecho, asegura que le habría gustado participar en Rec, de Jaume Balagueró.

- Lo de Casas es de cine: su siguiente pareja también es actriz y también la conoció en un rodaje. Fue la actriz Berta Vázquez, con la que salió desde 2014 hasta finales de 2017. Juntos grabaron Palmeras en la nieve, de nuevo, una adaptación de un libro.

- Tiene cuatro películas y una serie (Instinto, de Movistar+) pendientes de estreno. Una de ellas es El fotógrafo de Mauthausen, para la que tuvo que someterse a una dura dieta por la que perdió 22 kilos en apenas cuatro meses.

- Casas no es el único de su saga en dedicarse a la interpretación. Su hermana Sheila es abogada, pero Óscar y Christian ya siguen sus pasos. Óscar ha participado en El Orfanato y ha tenido un papel importante en la última temporada Cuéntame como pasó y participará con él en Instinto. Christian, el cuarto de los hermanos, también ha trabajado en alguna serie y película.

- Pese a su treintena de trabajos, Casas no lleva bien lo de verse en pantalla. Lo confesó en una entrevista en 2015: "Nunca quiero verme en pantalla. No me soporto".

- Es uno de los hombres más seguidos de Instagram en España: su perfil acumula 3,2 millones de seguidores. Él, en cambio, solo sigue a 130 personas.

- Hasta que grabó la exitosa serie El barco, donde coincidió con Blanca Suárez. Allí se conocieron y se rumoreó que podrían haber mantenido una relación, algo que no se confirmó. Pasada una década, volvieron a coincidir en el rodaje der El Bar, de Álex de la Iglesia, que se estrenó en 2017. Y es ahora cuando Suárez y Casas mantienen una relación.