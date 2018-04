Mario Casas y Blanca Suárez son pareja

En las últimas semanas los actores Mario Casas y Blanca Suárez han sido el centro de atención de los medios de comunicación desde que unas fotografías de los dos saliendo juntos del domicilio de la intérprete hicieran saltar las alarmas sobre un posible romance. Ambos negaron, en aquel momento, que mantuvieran una relación y aseguraron que solo son grandes amigos. Sin embargo, EL PAÍS puede confirmar que los intérpretes mantienen una relación sentimental. Un redactor de este periódico coincidió con ellos en un local de moda de Madrid, donde la pareja se besaba apasionadamente sin importarle que les viera la gente que estaba a su alrededor.

A pesar del esfuerzo que han invertido en desmentir ante los medios de comunicación que estaban juntos, la pareja no se ha cohibido a la hora de publicar sus encuentros en las redes sociales. De hecho, unos días después de las imágenes que los mostraban saliendo de casa de Suárez a primera hora de la mañana, ambos posaban sonrientes en una fotografía con el chef de un asador de Arévalo, Ávila. Una imagen que avivaba más los rumores que ellos se esforzaban en acallar.

Este fin de semana la historia se ha repetido de nuevo. Yao Chen, un usuario de Instagram ha colgado dos fotos en las que aparece en el mismo lugar con cada uno de los actores, lo que nuevamente ha desatado a los seguidores de Casas y Suárez, que desean que el noviazgo se confirme.

Pero hasta el momento cuando han sido preguntados por la prensa ambos actores echaban balones fuera. De hecho, durante la presentación del documental The Best Day of my Life, el protagonista de Tengo ganas de ti contestó a los medios con un escueto: “Blanca es una persona maravillosa”, cuando se le preguntó por su compañera. Pero en ningún momento llegó a confirmar que estuvieran saliendo. Sin embargo, su hermano, el también actor e influencer Óscar Casas, delató, en esa misma presentación, el noviazgo. Al mediano de los Casas le traicionó el subconsciente cuando fue preguntado sobre la nueva novia de su hermano y respondió con total naturalidad, sin que nadie hubiese pronunciado si quiera el nombre de la actriz. “Es monísimia, la verdad es que siempre se han llevado súper bien, siempre han sido muy buenos amigos, es una tía fantástica”, dijo Óscar, a lo que añadió: “Es Blanca Suárez. ¡A quién no le gustaría tenerla de cuñada!”.

En aquel momento ambos actores estaban, supuestamente, solteros. El gallego terminó su relación con Berta Vázquez a finales de 2016, después de dos años saliendo tras conocerse en el rodaje de Palmeras en la nieve. Por su parte, Suárez, que vive uno de sus mejores momentos profesionales con la ficción de Netflix Las chicas del cable, rompió con el también actor Joel Bosqued, hace dos meses. a con quien comenzó a salir en 2015 y siempre mantuvieron su relación con suma discreción.