Así es ‘The Best Day of My Life’

The Best Day of My Life, de Fernando González Molina, narra la experiencia de seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia que en circunstancias difíciles se atreven a vivir lo que son con orgullo, alegría y compromiso. Todos se reunirán en Madrid para una celebración inolvidable, el WorldPride 2017, el evento LGTB+ más importante del mundo.

Abril acaba de comenzar su viaje hacia un cuerpo que respeta lo que es su alma, Ruth es una activista lesbiana que vive en Uganda, Nick y su pareja Max conviven en Rusia, donde deben hacerse pasar por primos, Geena es una actriz preparada para comerse el mundo pese a que no mantenga contacto alguno con su familia y Timo es un saltador de trampolín homosexual y sordo que demuestra día tras día, que es capaz de superar cualquier obstáculo. El director asegura que quería que el filme funcionara “como un triple homenaje a la ciudad de Madrid, una de las ciudades más libres y abiertas del mundo, al movimiento LGTB del país que en 40 años ha conseguido cambiar la realidad española y a esas personas anónimas que en cualquier lugar del mundo luchan por ser ellos mismos”.

The Best Day of My Life, producido por Sundance TV y EL PAÍS con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, se estrena el 13 de marzo y aquí os ofrecemos el tráiler.