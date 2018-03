Mario Casas: “Blanca Suárez es maravillosa”

Mario Casas se muere de vergüenza cuando le preguntan por su supuesta relación con Blanca Suárez. El actor, que acudió este martes a la presentación del documental The best day of my life en Madrid, atendió a los reporteros con una sonrisa y sonrojándose cuando las preguntas tenían que ver con la actriz. El pasado viernes, unas fotografías de ambos saliendo juntos del domicilio de la intérprete hicieron saltar las alarmas sobre un posible romance. Ninguno lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido. “Blanca es maravillosa”, ha dicho Casas a Europa Press sobre su compañera de profesión.

Lo que sí ha asegurado el intérprete de Tengo ganas de ti es que tienen una gran amistad desde hace tiempo, aunque ha rehusado a etiquetar la relación que les une y no ha querido contestar si hay algo más que esa amistad de la que ambos presumen. “¿Solo amigos?”, preguntaba el periodista; “No te voy a hablar de eso”, respondía el actor.

ampliar foto Blanca Suárez y Mario Casas en Málaga en marzo de 2017. gtresonline

Sin embargo ha sido su hermano, el también actor e influencer Óscar Casas, quien ha podido delatar su noviazgo. Al mediano de los hermanos Casas, que también acudió al documental de Fernando González Molina, le traicionó el subconsciente cuando fue preguntado sobre la nueva pareja de su hermano y respondió con total naturalidad sin que nadie hubiese pronunciado si quiera el nombre de la actriz. “Es monísimia, la verdad es que siempre se han llevado súper bien, siempre han sido muy buenos amigos, es una tía fantástica”, ha dicho Óscar, y ha añadido: “Es Blanca Suárez, a quién no le gustaría tenerla de cuñada”.

Suárez, de 29 años, y Casas, de 31, fueron los protagonistas de la serie El barco y, en los últimos años, han vuelto a coincidir profesionalmente en las películas Mi gran noche o El Bar, ambas de Álex de la Iglesia.

Actualmente ambos están sin pareja. El actor gallego terminó su relación con la también actriz Berta Vázquez a finales de 2016, después de dos años saliendo tras conocerse en el rodaje de Palmeras en la nieve. Por su parte, Suárez, que vive uno de sus mejores momentos profesionales con la ficción de Netflix Las chicas del cable, rompió con el también actor Joel Bosqued, hace dos meses. La pareja comenzó a salir en 2015 y siempre fue muy discreta. Aunque ambos han mantenido su relación alejada de la prensa y de las redes sociales, el pasado mes de julio Suárez reconocía en el programa de Jesús Calleja que estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida, feliz y enamorada. “Mientras estás con una persona piensas que es la definitiva. Le quiero mucho…”, decía tímidamente la intérprete.