Otra foto de Mario Casas y Blanca Suárez aviva los rumores sobre su relación

En este último mes, Mario Casas y Blanca Suárez han sido el centro de atención desde que unas fotografías de ambos saliendo juntos del domicilio de la intérprete hicieron saltar las alarmas sobre un posible romance. Días más tarde, el actor se sonrojaba cuando le preguntaban por ella y rehusaba etiquetar su relación, de la que aseguraba estaba basada en una fuerte amistad. Ahora, una nueva imagen de los dos disfrutando de una comida este fin de semana en un asador de Arévalo, Ávila, ha vuelto a avivar los rumores de su supuesto noviazgo.

Ha sido el restaurante Asador Museo Siboney el que ha publicado en su perfil de Instagram la fotografía de la pareja este domingo, donde los actores posan sonrientes y relajados junto al chef del local. “Gracias por la visita Blanca y Mario un abrazo muy grande”, escribieron desde el asador junto a la imagen que ya acumula más de 800 me gusta respecto a los escasos 50 que tiene el resto de sus fotografías publicadas.

Aunque ninguno ha confirmado ni desmentido estos rumores, el intérprete de Tengo ganas de ti ya confesó sus sentimientos hacia la actriz a mediados de este mes, cuando en la presentación del documental The Best Day of my Life aseguró: “Blanca es una persona maravillosa”. Suárez, de 29 años, y Casas, de 31, fueron los protagonistas de la serie El Barco y, en los últimos años, han vuelto a coincidir profesionalmente en las películas Mi gran noche o El Bar, ambas de Álex de la Iglesia.

Actualmente ambos están sin pareja. El actor gallego terminó su relación con la también actriz Berta Vázquez a finales de 2016, después de dos años saliendo tras conocerse en el rodaje de Palmeras en la nieve. Por su parte, la protagonista de la ficción de Netflix Las chicas del cable rompió con el también actor Joel Bosqued hace dos meses, con quien comenzó a salir en 2015. Precisamente la semana pasada Bosqued fue pillado por los paparazis saliendo de casa de Suárez cuando ella no estaba, aunque se desconoce qué fue a hacer ya que aunque en un primer momento se pensó que estaba recogiendo sus pertenencias, el actor abandonó el hogar con las manos vacías.