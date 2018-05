Blanca Suárez y Mario Casas, juntos (y no revueltos) en Santorini

Blanca Suárez y Mario Casas se esconden... pero algo menos. Los actores, que aunque empezaron a salir juntos hace unos meses todavía no quieran mostrar su relación antes las cámaras, van mostrando poco a poco momentos de su intimidad juntos.

Estos días no se les ve juntos, pero casi. Ambos están colgando fotos en uno de los rincones más turísticos del planeta: la isla griega de Santorini, uno de esos parajes que muchos novios y recién casados eligen para sus viajes por sus atardeceres, su gastronomía y sus parajes románticos.

Los dos han estado compartiendo en sus redes sociales algunas fotos y vídeos de su viaje. Siempre discretos con su vida privada, nunca han hablado de las relaciones que se les han conocido, pero las últimas fotografías de ellos juntos confirmaron su relación, iniciada después de varios años de amistad. Los actores se conocen desde hace más ocho años y mantenían

Hace un mes se publicaban unas fotografías en las que se podía ver a la pareja de actores besándose de manera apasionada por las calles de Madrid. Sobre estas imágenes ha hablado la actriz Blanca Suárez con la prensa, y aunque ha sido escueta en sus respuestas, a buen entendedor pocas palabras bastan.

“La verdad he visto poco. Pero bueno, ahí están las fotos”, respondía la protagonista de Las chicas del cablea los periodistas. La prensa ha preguntado insistentemente, aunque Suárez ha contestado de manera esquiva. “¿Tiene Mario Casas ese sentido del humor que buscas en tus parejas?” “Intento rodearme de la gente que tenga sentido del humor porque si no la vida es tan aburrida... Te juntes con quien te juntes, tienes que reírte”. Pero la cuestión más complicada ha llegado cuando uno de los reporteros le ha preguntado a Suarez si antes de su noviazgo con Casas pensaba que una amistad de largo recorrido podría terminar siendo algo más. “Hay cosas en la vida que no sabes por dónde van a salir”, ha contestado ella, después de pensarlo unos segundos y sin perder la sonrisa

La pareja iniciado su relación una vez que el actor terminó con Berta Vázquez a finales de 2016, después de dos años saliendo tras conocerse en el rodaje de Palmeras en la nieve. Por su parte, Suárez, que vive uno de sus mejores momentos profesionales con la ficción de Netflix Las chicas del cable, rompió con el también actor Joel Bosqued, hace dos meses. a con quien comenzó a salir en 2015 y siempre mantuvieron su relación con suma discreción.

.

.