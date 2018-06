Rhye: “Estuve planteándome dejarlo, pero esto es una parte de mí”

"No canto de una forma que no pueda, no intento cantar como nadie, no intento cantar de una forma que se represente con un determinado género tampoco. Canto lo que es natural para mí y en mi rango. En mi zona de confort intento retarme para llegar más lejos con mi sensibilidad sónica", añade. Pero que nadie se confunda. La conversación transcurrió en el más cordial y ameno de los cauces. De hecho, no dudó en echarnos un capote: "Las palabras son difíciles porque tienes que averiguar cómo expresar algo de esta manera tan predeterminada. El lenguaje es muy sistemático de diferentes maneras. Y a veces la música, por el hecho de ser su propio idioma, hace difícil expresar ese lenguaje con otro, como por ejemplo el inglés".

No hay que llevarse una impresión errónea con Milosh. A pesar de ser el responsable de uno de los sonidos más suaves y sensibles de la industria actual, es todo fuego por dentro. Quizá esa pasión podría verse como excesiva desde fuera, pero no lo puede evitar. Un ejemplo, su primer disco, Woman (2013), está dedicado entero a la que ahora es su ex mujer. Ahora tiene que confrontar esos recuerdos cada vez que se sube a un concierto a interpretar Open, quizá el buque insignia del grupo. Cualquier ser humano habría aprendido de los errores, pero él apostó por pedirle a actual pareja que posase para la portada de su nuevo álbum Blood. "Eso es lo importante en la música. Ser honesto y volcarte en la música. Si no me volcase en ella lo sentiría falso", explica.

Rhye goza hoy de buena salud, pero el grupo estuvo a punto de disolverse: "Cuando se fue Robin (Robin Hannibal, productor, fue uno de los miembros fundadores y abandonó la formación poco después de su primer lanzamiento) estuve planteándome dejarlo porque era una parte fundamental de este proyecto. Pero después de una meditarlo profundamente y de hablar con el sello, volvimos a hacer música y todo volvía a tener sentido. No quería dejar atrás esta parte de mí", reflexiona.

Un paso adelante con Blood

Su segundo lanzamiento supone una evolución a todos los niveles. Han incluido instrumentos como la viola o el clarinete a los pianos eléctricos y saxofones, que ya impulsaron en sus inicios. La voz andrógina de Milosh evoluciona en su disco y los efectos de eco en estudio hacen que por momentos sea un instrumento más de la mezcla. "No lo había pensado nunca así pero es una reflexión interesante. Para mí es natural usar diferentes palabras que encajen en el ritmo. No estoy escribiendo en un cuaderno y tratando de apretujar estas palabras para que encajen en una melodía. Es un proceso que crece solo y toma su forma. Como lo hace una flor, ¿sabes?". Las canciones Taste, Waste y Phoenix destacan del resto.

El proyecto canadiense se encuentra de gira y ha visitado España por segunda vez en su historia, donde ha actuado en el Primavera Sound. También ha repetido en la edición portuguesa del festival, en el NOS de Oporto. "Nunca había estado en el Primavera antes. Siempre había oído hablar de ellos. Es muy guay que podamos pasar un buen rato tocando en un festival tan famoso. Estoy muy sorprendido de que puedas hacer una música tan dulce ante una multitud así. Es el único festival donde tienen ese tipo de cartel. Es muy interesante".

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.