Arctic Monkeys, la banda que consiguió cambiar nuestras vidas

“El que no fuma ni bebe es un cabrón”, parece que le dijo una vez Luis Buñuel a Paco Rabal. Y, yo añadiría, también el que no es capaz de amar a una mujer. Alex Turner nos ha demostrado que es una de las personas mas preparadas para hablarnos de todo ello. También de amar obsesivamente. Y ahora vuelve, con su grupo de siempre, los Arctic Monkeys, tras un silencio de seis años. Con una carrera más que exitosa, desarrollada en paralelo junto a Miles Kane, como The Last Shadow Puppets. Un regreso que sigue mirando hacia adelante, pero sin cambiar nada.

Aqui te damos seis ejemplos, uno por cada disco que han publicado, para que saques tus propias conclusiones. ¿Son Arctic Monkeys el grupo de tu vida?

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Incluida en Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2005)

“Don’t believe the hype”, nos decía un Alex Turner con cara de no haber roto un plato en el vídeo que los daba a conocer al mundo entero. Ninguno de los cuatro chavales que allí aparecían imaginaba la que se les vendría encima. Sus guitarras consiguieron introducirse en la vida de millones de adolescentes: fue el álbum de debut más vendido en la historia del Reino Unido. Ahí quedaba eso.

Fluorescent Adolescent

Incluida en Favourite Worst Nightmare (2007)

Producción de James Ford, de Simian Mobile Disco, para un segundo largo que se movía cómodamente en el terreno de la música de baile. Pero ahí estaba Fluorescent Adolescent para llevarnos la contraria. “Todo comenzó como una broma”, recordaba Turner sobre la balada que compuso junto a la que era su novia en aquel momento, Johanna Bennett. Un verdadero himno del grupo que habla de cómo envejecer y de lo bellos que son siempre los recuerdos.

Crying Lightning

Incluida en Humbug (2009)

Cuando apareció como single de adelanto de Humbug muchos no lo entendieron. Su aire oscuro, con una cadencia densa y algo lenta, no parecía lo más indicado para ser el tema de presentación de un nuevo álbum. Sin embargo, el tiempo ha terminado por dar la razón a todos aquellos que lo defendieron. Es uno de sus trabajos más utilizado en anuncios y bandas sonoras. La influencia de Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age y coproductor del álbum, es alargada.

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

Incluida en Suck It And See (2011)

Arctic Monkeys seguían evolucionando y cambiando el sentido de lo que era el rock en el siglo XXI. A su lado, un fiel compañero, James Ford. En esta ocasión les veíamos alternar estribillos marca de la casa con esa nueva veta abierta dentro del rock más potente. Xavi Sancho, su fan más entusiasta, escribía en estas mismas páginas: “Aquí está lo mejor de todas las versiones de la banda”. Amén.

Do I Wanna Know?

Incluida en AM (2013)

Quinto disco y Arctic Monkeys ya eran la banda de rock más importante de la última década. Muchos dirán que no lo avisaron. Pero ahí estaban ellos para convencer directo tras directo. Su fórmula, que aunaba sofisticación, elegancia y potencia, se había convertido en un valor seguro. Do I Wanna Know? era su mejor carta de presentación. En él, Alex se describía como un amante obsesivo y paranoico. ¿Quien dijo que fueran perfectos?

Four Out Of Five

Incluida en Tranquility Base Hotel & Casino (2018)

Y llegamos a este viernes 11 de mayo. Fecha de la publicación de Tranquility Base Hotel & Casino. Un disco del que no han querido adelantar singles, pero donde destaca esta Four Out Of Five, una canción que retrata algunos de los temores del crooner de Sheffield, como son la presión de la fama o el final de su carrera. Todos tenemos miedos, también la banda de nuestra vida.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.