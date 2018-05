Los Arctic Monkeys han vuelto y estos son los 19 festivales a los que irán

No hay nadie que no sepa que los Arctic Monkeys han vuelto. Su regreso se ha oficializado este viernes 11 de mayo, fecha en la que han decidido lanzar su esperadísimo nuevo álbum: Tranquility Base Hotel & Casino. Tras cinco años sin disco regresa una de las bandas más grandes de los últimos tiempos, la que lidera el carismático Alex Turner. La voz de esta popular formación británica regresa tras su exitoso paso por The Last Shadow Puppets.

Su regreso ha revolucionado a su legión de fans, que se han apresurado a buscar la forma más práctica de verlos en directo. Los festivales de música son el formato de moda de la industria musical y la única opción que muchos van a tener para poder disfrutar de esta banda. En España han confirmado dos conciertos y ambos tendrán en un festival. El primero de ellos será el 2 de junio en Barcelona con motivo del Primavera Sound, y el segundo será el 13 de julio en el Mad Cool de Madrid.

Su gira europea comienza el 22 de mayo en Berlín, ciudad en la que estarán dos días y donde ya han agotado todas las entradas. Eso sí, su periplo festivalero comienza en la ciudad condal con motivo del Primavera y continúa en el Best Kept Secret de Holanda el día 8 de junio, un evento para el que todavía hay entradas. Una semana después, el 15 de junio, comienzan su tour por Estados Unidos en un festival, el Firefly de Denver, para el que también hay tickets.

En su regreso a Euorpa, los Arctic Monkeys volverán a Alemania, donde actuarán en el Southside Festival que se celebra el 22 de junio en Tuttlingen, y el Hurricane de Scheesel. En este último actuarán el día 24 junto a bandas como Arcade Fire, Biffy Clyro o Franz Ferdinand. El primer día del mes de julio la ruta por estas citas continúa por el TRNSMT de Glasgow, en Escocia, que cuenta con un soberano sold out. El 4 de julio estarán en el Open'er Festival de Polonia, el 6 en el Rockwave Festival de Atenas y el 8 en el mítico Rock Werchter de Bélgica.

Alex Turner mostrará sus nuevas canciones en Les Nuits de Fouviere, su única parada en Francia, y el NOS Alive de Lisboa el 12 de julio. Ambos eventos han agotado sus entradas, algo que no ha ocurrido todavía con el Mad Cool, que todavía tiene disponible el billete para el viernes 13 de julio, jornada en la que actúan los Arctic. Tras una serie de conciertos por Estados Unidos, el día 2 de agosto serán la actuación estelar del Lollapalooza de Chicago. El 4 de agosto actuarán en el Osheaga de Montreal, en Canadá.

El 8 de agosto vuelven a Europa con motivo del Oya Festival de Oslo, Noruega. Un día después lideran el cartel del Way Out West Festival de Suecia. Los dos últimos festivales a los que irán en agosto serán el Flow de Helsinki y el Sziget de Budapest, los días 11 y 14 de este mes respectivamente. Y ya, para culminar su regreso festivalero, tendremos dos nuevas oportunidades de verlos en este formato en sus actuaciones en el Austin City Limits Festival que se celebra en octubre en Texas, Estados Unidos.