10 nombres de la electrónica que no puedes perderte en el Paraíso Festival

Un cartel plagado de nombres de perfil emergente y underground, donde el RnB y la electrónica más juguetona destacan al lado de estilos como el techno o el afrohouse. Aquí te damos algunas claves para no perderte entre ellos.

BLACK COFFEE

Los nuevos caminos del house son inescrutables. Y el sudafricano Black Coffee lo sabe mejor que nadie. Su sonido, que bebe de ritmos como el afrohouse, es una de las principales bazas del festival para levantar la noche del viernes. El residente de Hï Ibiza se ha convertido en estos últimos años en uno de los grandes nombres de la escena electrónica, pasando a engrosar la lista de los principales clubes del panorama europeo. Un valor seguro.

DANNY L HARLE

El capo de PC Music, la plataforma de invención y desarrollo digital berlinesa que está llevando el pop hasta cotas nunca vistas anteriormente, es otro de los invitados a destacar de la jornada inaugural. Unos sets que se caracterizan por no tener miedo en mezclar multitud de estilos. La velocidad es otra de sus señas de identidad.

FLOATING POINTS

A Sam Shepherd, el verdadero nombre de Floating Points, se le conoce sobre todo por su faceta como cuidado selector de gemas de electrónica vanguardista. Solo es necesario echar un vistazo a algunas de las sesiones que pueblan la red para hacerse una idea: Boiler Room, Plastic People, Dekmantel Festival… Pero como productor también es una persona inquieta e innovadora. A Paraíso viene en solitario, a desarrollar un directo cercano al mundo de la improvisación y el jazz.

HUNEE

En esta primera cita el festival ha realizado una muestra representativa de DJs cercanos al universo de la electrónica más sofisticada y elegante. Figuras como Gerd Janson, Jamie Tiller, Tako o Tornado Wallace son buenos ejemplos. Al igual que Hunee, el pinchadiscos de origen coreano y punta de lanza de este movimiento, que lo mismo pincha disco húngaro como sorprende con temas ralentizados de música industrial. Imprescindible.

IBEYI

Han sido una de las sensaciones del Primavera Sound de este año, donde se las pudo ver junto a Mala Rodriguez interpretando el tema Me voy. Las gemelas cubano-francesas conquistan a todo aquel que se les ponga por delante. No es para menos, su mezcla de pop urbano y sintetizado es de lo mejorcito que uno va a poder encontrar en Paraíso. Y no es decir poco.

KELLY LEE OWENS

La londinense ha conseguido con su primer álbum, ‘Kelly Lee Owens’, publicado en el selecto sello Smalltown Supersound, lo que pocas mujeres de su generación: hacernos bailar con ritmos lentos y vaporosos. Su uso de la voz y los sintetizadores la sitúan en la línea de grupos como Chromatics. Será otro de los grandes conciertos del finde.

KIASMOS

Olafur Arnalds y Janus Rasmussen son Kiasmos. El grupo de electrónica islandés, que tiende su mirada en el paisajismo del norte de Europa para construir temas inmersivos, hipnóticos y meditativos, es una de las grandes bazas del viernes. Porque sus discos, aun siendo absolutamente contemplativos, no dejan de lado el baile más visceral.

LARRY HEARD

Hacía un cuarto de siglo que no publicaba un largo bajo su alter ego más popular: Mr. Fingers. Y este viernes podremos disfrutar de algunos de sus clásicos más incontestables, tracks atemporales como Can you feel it, Mystery of love, I need you o Washing Machine. Larry Heard es, por derecho propio, historia viva de la música del último medio siglo. El house de Chicago y nuestras vidas no serian lo mismo sin él.

RÓISÍN MURPHY

Hablar de Róisín Murphy es hablar de Moloko. Pero aquel grupo, comandado en la sombra por Mark Brydon, llegó a su fin hace más de quince años. La irlandesa lleva defendiendo sus temas en solitario desde entonces. Cuatro discos la avalan, entre ellos el delicioso Take her up to monto, editado en 2016 y que coqueteaba con su lado más experimental. Lo último que ha publicado es una colaboración al lado de DJ Koze, lo que indica que no ha abandonado su faceta más festiva y bailable.

YAEJI

Todo hace indicar que la neoyorquina, de origen coreano, será una de las grandes sensaciones del fin de semana. Sus dos únicos EP se colocaron el año pasado en las listas más importantes de medio mundo, ocupando los primeros puestos sin ni siquiera decir hola. ¿Su truco? Una combinación casi perfecta de RnB y pop. Lo mismo recuerda a Aphex Twin que al hip hop menos convencional. Un regalo de la organización a todos nosotros.

