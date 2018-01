OMD son los padres de mucha de la música electrónica que escuchas y no lo sabías

Paul Humphreys (coros y sintetizadores) y Andy McCluskey (voz y bajo) fundaron en 1978 Orchestral Manoeuvres in the Dark o lo que es lo mismo OMD. Muy pronto se conviertieron en uno de los puntales de la escena techno-pop, junto a grupos como Depeche Mode o Erasure. En un momento en el que el rock se llevaba todos los titulares, y sus estrellas los grandes contratos, estos dos británicos comenzaron a factura hits, en discos de principios de los ochenta como Architecture & Morality o Dazzle Ships, que escalaron hasta lo más alto de las listas de ventas (sí, porque entonces las listas tenían mucha importancia) y que se mantienen como referencias para los fans de la música electrónica.

"Comenzamos a escribir música juntos cuando teníamos 16 años, en 1975. Eso fue incluso antes de la música punk, pero era solo un hobby. Dimos nuestro primer concierto como OMD solo dos años después. Muchos periodistas musicales odiaban la música electrónica porque pensaban que no era "real". Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que la electrónica fuera aceptada. Ahora, la mayoría de la música se hace usando tecnología digital... aunque sigue inmitando al rock", recuerda Andy McCluskey.

En febrero visitan España para presentar su nuevo trabajo, The Punishment of Luxury. El día 14 actuarán en Barcelona (Razzmatazz) y al día siguiente en Madrid (La Riviera). Un mes antes de su visita, hablamos con Andy McCluskey sobre música, fans nuevos y de toda la vida, la herencia de la electrónica y los grupos a los que no han dejado de escuchar.

Casi cuarenta años en el mundo de la música... ¿cómo ha cambiado la escena musical desde que se formó OMD?

Ha cambiado completamente. Hoy la industria de la música no obtiene los grandes beneficios que obtuvo en el pasado, eso hace que los sellos estén mucho más asustados a la hora de firmar nuevos artistas y perder dinero. Esta es una de las razones por las que la música suena igual durante los últimos diez o quince años. ¡OMD nunca obtendría un gran contrato discográfico ahora! Además, ahora estamos en el mundo cultural posmoderno donde no hay nada nuevo. La cultura popular está comiéndose su propia historia, y hay muy pocos lugares nuevos por recorrer.

¿Qué recuerdos tienes de aquellos primeros años?

¡Fue una montaña rusa emocional! Nunca habíamos planeado ni deseamos ser una banda con contrato. Los primeros años fueron una sorpresa para nosotros y tuvimos que acostumbranos. Fue un verdadero non stop. Todo muy emocionante y siempre hechos un manojo de nervios.

¿Qué grupos de tu generación sigues escuchando?

Todavía disfruto escuchando la música que me inspiró en la década de 1970. Kraftwerk, Neu, Bowie, Roxy Music o Eno. De nuestra generación, mis favoritos siempre serían Joy Division y The Blue Nile.

¿Todavía tienes fans de esos primeros tiempos?

¡Ciertamente todavía tenemos muchos fanáticos que nos acompañan desde el principio! Es notable que Recientemente, a la edad demográfica se hace más grande en los conciertos. Más jóvenes vienen a vernos.

Tenéis un nuevo trabajo, The Punishment of Luxury, ¿qué nos puedes contar sobre él?

El título del nuevo álbum está tomado de una pintura de Segantini que descubrí en el Museo de Liverpool, cuando era un adolescente. Pero en nuestro disco significa algo distinto que en la obra de arte. Vemos que la mayoría de las personas en el mundo occidental están en mejor situación material que nunca antes, pero son menos felices que nunca. Todos hemos sido sometidos a décadas de campañas de marketing para convencernos de que debemos ser propietarios de los últimos productos o no estar contentos,y falta respeto Es insidioso y dañino. Este es el castigo del lujo.

¿Cuál ha sido la inspiración para The Punishment of Luxury?

Nuestra inspiración musical es una combinación de confiar en nuestro propio juicio y de que tenemos un sonido que es reconocible y fuerte. Pero también queríamos hacer música que fuera más electrónica y mínima. Despojada de las partes básicas importantes. Las inspiraciones líricas y temáticas provienen permanecer interesados en las palabras y sentir el deseo de comentar y reflejar la energía y el hambre.

¿Cómo ha cambiado el sonido OMD desde 1980?

La tecnología ha cambiado enormemente y esto ha alterado la forma en que hacemos nuestro sonido. Todavía amamos la melodía y la simplicidad. Probablemente los ritmos suenen más diferentes, ya que los 80 fueron la década de los grandes efectos de percusión y de la reverberación

OMD tiene nuevos seguidores que os has descubierto en la última década, ¿qué os dicen cuando habláis con ellos?

Por lo general, estoy más interesado en cómo nos descubrieron. Muchas personas jóvenes parecen haber llegado a nosotros porque otros grupos nos citan como influencia y quieren comprobar si es así. Además, en esta era posmoderna, no importa cuándo escribiste la música. Si aun se considera relevante, la gente quiere escucharla.

¿Qué descubrirán los fans españoles en tus conciertos en febrero?

Tocaremos varias canciones de nuestro nuevo álbum, ya que creemos (y se ha demostrado) que es tan bueno como las primeras canciones. Sin embargo, el público conoce mejor los éxitos anteriores y, por este motivo, siempre los acabamos tocando. En el escenario estaremos solo Paul y yo, como cuando comenzamos en 1978.

OMD tiene grandes éxitos mundiales (Enola Gay, Joan of Arc o Souvenir, por ejemplo). ¿Es aburrido seguir tocándolos en directo?

Absolutamente, no. Estas canciones nos han aportado un montón de cosas buenas y la gente todavía quiere escucharlas. Nos encanta tocar nuestros "viejos amigos".

¿Qué nuevos grupos (de música electrónica) os gustan ahora?

Es difícil descubrir nuevos grupos, pero tratamos de mantenernos informados. Obviamente, conocemos mejor a los británicos. Nos gustan We Like Robyn, Atom TM, Hot Chip, Vile Electrodes, Tiny Magnetic Pets y Day Behaviour. ¿Tienes alguna sugerencia para nosotros?

Os las cuento en Madrid.

