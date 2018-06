¿Qué ministra del gobierno es ultra fan de Metallica? ¿Y qué otro nuevo cargo adora a Extremoduro?

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en varias ediciones del Festival Internacional de Benicassim (FIB). La última en 2016, donde tocaron Chemical Brothers, Muse o el rapero Kendrick Lamar, entre otros. Un año antes, en 2015, Tentaciones publicó la lista de sus grupos favoritos. Y hay mucho pop indie español: Los Planetas, Lori Meyers, La Habitación Roja, Izal... Son gustos rockeros, pero aún así blandos comparados con los que escucha parte de su nuevo grupo de confianza. Más concretamente dos mujeres.

"Tengo todos los discos de Metallica. Soy muy fan. Lo duro tiene que existir". La que habla es la nueva número dos del gobierno, Carmen Calvo (Córdoba, 1957): vicepresidenta y ministra de Igualdad. Lo hizo en una entrevista con la edición española de la revista Rolling Stone, cuando Calvo era la titular de Cultura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En aquella entrevista, publicada en diciembre de 2004, la política cordobesa confesó que siempre guardaba en su despacho una cazadora de cuero para los días que surgiera un concierto después de la jornada laboral. Algunos grupos duros que también le gustan son Jimi Hendrix o Audioslave.

"Procuro no perderme las actuaciones de músicos poco conocidos en España y que suelen tocar en sitios minoritarios. Me gustan los músicos que se esfuerzan en la creación, la innovación y la transgresión. Como persona privada me interesa el que no se limita a tener buena voz y ganar dinero", afirmó la hoy vicepresidenta.

Para subrayar su pasión por Metallica, la política del PSOE se fotografió para Rolling Stone con el cartel de uno de los discos del grupo californiano, Load, y con su chupa de los conciertos. Días después de la entrevista, Rolling Stone España estrenaba en un cine del centro de Madrid el documental sobre Metallica, Some kind of monster, en muchas listas como de las mejores películas de rock de la historia.

Carmen Calvo no es la única mujer de confianza de Sánchez que es aficionada al rock fuerte. Adriana Lastra (Ribadesella, Asturias, 1979) es la nueva portavoz del PSOE en el Congreso. Una de sus peculiaridades estéticas son las cazadoras: vaqueras, de cuero negro, de cuero rojo... Quizá un apunte sobre sus gustos musicales.

Lastra acostumbra a recomendar a sus grupos favoritos en su cuenta de Twitter. El lunes antes de la votación de la moción de censura, Lastra tuiteó: "Buenos días. AC/DC - Thunderstruck". Y puso el enlace al concierto del grupo de Angus Young en River Plate argentino, con un público absolutamente enloquecido. Lastra también ha recomendado a bandas como Guns 'NRoses, Platero y Tú (el antiguo grupo de Fito Cabrales) o Extremoduro.

La canción de Platero y Tú que recomendó, por cierto, se llama Alucinante, que dice: "Es que es tan alucinante que hace días que no duermo". Lo publicó el pasado 1 de junio, el día que el PSOE conseguía derrotar a Mariano Rajoy.

