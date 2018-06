Mentiras, medias verdades e imprecisiones de Rajoy en la moción de censura

Rajoy y Hernando, este viernes en el Congreso. En vídeo, Rajoy abandona el Congreso ya como expresidente. Javier Lizón (EFE) | ATLAS

Durante el debate en el Congreso de la moción de censura a Mariano Rajoy, impulsada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno y el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, han lanzado frases incorrectas o imprecisas. Estos son algunas de las mentiras y medias verdades que se han escuchado en el hemiciclo:

MARIANO RAJOY

“El PP no es un partido corrupto”

Mariano Rajoy ha criticado que la base de la moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez sea la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, ya que “no hay una línea en la que haya una condena penal ni al Partido Popular ni al Gobierno de España”, ha clamado el presidente del Gobierno, que ha insistido una y otra vez en que “el PP no es un partido corrupto”.

Aunque es cierto que el PP ha sido condenado como responsable a título lucrativo y no como autor de los delitos enjuiciados, la sentencia determina en los hechos probados, en concreto en la página 155, que “entre el grupo Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. Asimismo, la sentencia considera probada la existencia de una caja b en el PP, ya que hay pruebas “contundentes” que así lo demuestran, y cuestiona la “credibilidad” de Mariano Rajoy en sus declaraciones ante el tribunal como testigo, cuando negó la existencia de una contabilidad paralela.

“Son unos hechos acontecidos en dos Ayuntamientos hace 15 años”

Rajoy ha intentado minimizar el caso Gürtel como una red corrupta que solo afectó a dos municipios. No es cierto. El argumento es similar al del apartado anterior: la sentencia considera probada la existencia de un sistema de corrupción institucional creado entre el Grupo Correa y el PP.

“No hay ningún militante de ahora condenado”

El caso más evidente de que sí hay un militante del PP condenado por el caso Gürtel es el de la exministra de Sanidad Ana Mato. La sentencia condena a Mato, militante del PP y asesora del partido en Bruselas, como partícipe a título lucrativo, es decir, que determina que se benefició del fruto de un delito sin ser consciente de su origen ilícito. En concreto, ha sido condenada a devolver 27.857 euros que las empresas de Francisco Correa pagaron en viajes y celebraciones familiares a su exesposo, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón.

“Desde que se conocieron los hechos, hemos ganado tres elecciones”

Rajoy ha defendido que no deba asumir ninguna responsabilidad política con el argumento de que desde que se destapó el caso Gürtel su partido ha ganado tres comicios generales, “en 2011, 2015 y 2016”. Sin embargo, la sentencia solo se conoció el pasado 23 de mayo y, en la última semana, no se han celebrado elecciones. En cualquier caso, la culpabilidad en un delito la determina la justica y no los ciudadanos con su voto.

“Cinco años de recesión”

Rajoy ha defendido que su Gobierno ha relanzado la economía española, después de los "cinco años de recesión" que sufrió España como consecuencia de las políticas del Ejecutivo socialista que dirigió José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011. El dato es incorrecto. Entre 2008 y 2013 España sufrió dos recesiones —una recesión técnica se produce cuando la economía de un país registra durante dos trimestres consecutivos una caída del Producto Interior Bruto (PIB)—. La primera comenzó en el tercer trimestre de 2008 y concluyó en el primer trimestre de 2010, es decir, se prolongó durante 18 meses. La segunda fue la más larga hasta el momento de la democracia y se extendió durante nueve trimestres (27 meses), desde su inicio en el segundo de 2011 y hasta el tercer trimestre de 2013, cuando el PIB creció un 0,1%, según anunció el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, en total, las dos recesiones suman tres años y nueves meses, 15 meses menos de los que asegura Rajoy.

RAFAEL HERNANDO

El PSOE “va a perpetrar un fraude” con la moción de censura

La moción de censura no es un fraude, como ha asegurado el portavoz parlamentario del PP. Es una figura recogida en los artículos 113 y 114 de la Constitución, y prevista para que el Congreso de los Diputados pueda “exigir la responsabilidad política del Gobierno”. De hecho, es la cuarta moción de censura que se presenta en democracia y la primera que sale adelante.

La moción de censura presentada por Sánchez “no respeta la democracia”

Al igual que en el caso anterior, la moción de censura presentada por el líder socialista respeta la democracia puesto que es una figura que se ampara en la Constitución y que se ha ajustado a lo previsto en la legislación española.