Youtubers, influencers y mucha TV: la nueva ‘Fariña’ de los libros

Sobre libros hay mucho escrito —nunca mejor dicho—. Estos días se celebra la edición número 77 de la Feria del Libro de Madrid y el interés por ellos se incrementa. Pero, ¿qué buscamos en Google? El ser humano es soñador por naturaleza, por eso la consulta más destacada es “libros gratis”, seguida de “libros PDF” y “descargar libros”, porque sí, ahora se lee a través de las pantallas.

Cuando tenemos dudas sobre cuál elegir, nos lanzamos a algo tan genérico como eficaz: “libros 2018”, “mejores libros”, “libros más vendidos” o “libros recomendados”. Y buscamos lugares emblemáticos como “la Casa del Libro”. Pero las librerías han dejado paso a la mayor tienda online del mundo: “libros Amazon”. Porque cuando navegamos queremos consejos y encontrar las mejores opciones para regalar: “comprar libros”. Y sobre todo en ocasiones especiales: “noche de los libros”.

Tampoco nos importa su edad (“libros segunda mano”) ni mostrar nuestras preferencias (“libros románticos), e incluso nuestros sentimientos buscando páginas web concretas: “los libros son mi debilidad”, “los libros son mi mundo” y “los libros son mi pasión”. Una pasión que se incrementa según la época del año y que despunta antes y después del verano, en Navidad, y en días clave como Sant Jordi. Y es que eventos como la Feria del Libro o jornadas como el Día del Libro ayudan mucho a revitalizar el sector.

Cuando escribimos la palabra libro en la barra de búsquedas también confesamos nuestros grandes deseos del año: Fariña y Patria. Y nos interesamos por libros que son película como El Cuaderno de Sara, o pedimos algunos sin saber muy bien de qué va la historia: “el último de Ken Follet”. Pero hay uno que nunca pasa de moda: El libro de la selva.

Pero los medios dominan nuestro interés, por eso destacan autores como César Brandon, ganador de Got Talent, la influencer Paula Gonu o Terelu Campos, además del libro del programa Maestros de la Costura o el que le regaló Alfred a Amaia, la ganadora de OT (España de mierda). YouTube y sus youtubers se han colado en la cima de la montaña de libros, así lo demuestra el interés que genera el primero de Around The Corner, dos chicas que paralizaron el centro de Madrid en su firma, o el último de la colección La Diversión de Martina, escrito por una niña con más de 2 millones de seguidores en su canal.

